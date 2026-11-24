Viză de turist SUA. Femeile care călătoresc în Statele Unite cu scopul principal de a naște pentru ca bebelușul să obțină cetățenia americană riscă să rămână fără viză.

Ambasada SUA la București avertizează că declararea falsă a motivului călătoriei poate duce la revocarea documentului și la interzicerea unor călătorii viitoare în Statele Unite.

Reprezentanții Ambasadei SUA au transmis că folosirea vizei turistice pentru obținerea cetățeniei americane prin naștere reprezintă un abuz al sistemului de imigrație.

Avertismentul vizează persoanele care solicită sau folosesc o viză temporară, dar nu declară scopul real al deplasării în Statele Unite. Potrivit instituției, consecințele pot include pierderea vizei și imposibilitatea de a mai călători în SUA.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize. Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”, a scris Ambasada SUA la București pe Facebook.

Cetățenia americană acordată prin naștere este reglementată de Amendamentul al 14-lea al Constituției Statelor Unite. Documentul stabilește că toate persoanele născute sau naturalizate pe teritoriul american și aflate sub jurisdicția țării sunt cetățeni ai Statelor Unite.

Această prevedere constituțională stă la baza principiului cetățeniei prin naștere, cunoscut și sub denumirea de jus soli.

Totuși, utilizarea unei vize de turist B-1/B-2 pentru a călători în SUA cu scopul de a naște și de a obține astfel cetățenia americană pentru copil este interzisă, potrivit unui ordin executiv emis în august 2026 de administrația Trump.

Ordinul, intitulat „Ending Birth Tourism”, stabilește măsuri care vizează persoanele care folosesc vize temporare pentru a naște în Statele Unite.

În baza acestui document, Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) sunt „autorizate să refuze, să revoce vizele și să interzică intrarea în țară persoanelor care folosesc vize temporare pentru a naște în SUA”.

Tot în august 2026, administrația americană a emis un alt ordin executiv referitor la anumite situații în care cetățenia prin naștere ar putea fi obținută prin intermediul unor tranzacții comerciale sau al unor activități frauduloase.

Documentul face referire inclusiv la aranjamente în care părinții plătesc pentru ca mama să se afle pe teritoriul Statelor Unite în vederea nașterii copilului.

Sunt menționate și situațiile în care este încheiată o tranzacție comercială cu o mamă surogat aflată în Statele Unite.

Aceste prevederi sunt incluse în măsurile anunțate de administrația americană privind utilizarea vizelor temporare și circumstanțele în care poate fi solicitată cetățenia americană prin naștere.