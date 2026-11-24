Ninsorile au început marți, 24 noiembrie, în județul Maramureș, unde polițiștii avertizează asupra circulației în condiții de iarnă. Un ansamblu de vehicule a părăsit partea carosabilă pe DN 18, în Pasul Gutâi. Conducătorul auto a fost amendat pentru lipsa anvelopelor corespunzătoare. Polițiștii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare.

Lipsa anvelopelor de iarnă a fost constatată de polițiști în urma unui incident rutier produs pe DN 18. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați marți, 24 noiembrie, în jurul orei 12:30. Un ansamblu de vehicule ajunsese în afara părții carosabile, în zona Pasului Gutâi.

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, echipajul deplasat la fața locului a identificat conducătorul auto. Acesta este un bărbat în vârstă de 45 de ani. Autoritățile nu au precizat împrejurările exacte în care s-a produs incidentul rutier.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că vehiculul nu era echipat cu anvelope de iarnă. Legislația rutieră impune utilizarea acestora în cazul deplasărilor pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Polițiștii rutieri au aplicat sancțiunile prevăzute de legislație pentru echiparea necorespunzătoare a vehiculului în raport cu starea carosabilului. Conducătorul auto a primit o sancțiune contravențională de nouă puncte-amendă. Pe lângă sancțiunea financiară, oamenii legii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Obligația utilizării anvelopelor de iarnă nu este condiționată de o anumită dată calendaristică. Aceasta intervine atunci când conducătorii auto circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, șoferii pot fi sancționați pentru nerespectarea acestei obligații indiferent de perioada anului.

Apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare în județul Maramureș a determinat autoritățile să transmită recomandări pentru participanții la trafic. Șoferii care tranzitează Pasul Gutâi, dar și celelalte drumuri din județ, sunt îndemnați să conducă prudent. Aceștia trebuie să țină cont de modificarea condițiilor meteorologice și de starea suprafeței carosabile.

Polițiștii recomandă verificarea stării tehnice a autovehiculelor înaintea fiecărei deplasări. Conducătorii auto trebuie să utilizeze anvelope corespunzătoare condițiilor de iarnă și să adapteze viteza la aderența carosabilului. O atenție deosebită trebuie acordată traseelor montane, unde condițiile meteorologice se pot schimba într-un interval scurt.

Autoritățile avertizează că echiparea necorespunzătoare a vehiculelor poate compromite siguranța participanților la trafic. Riscurile sunt mai mari pe sectoarele montane, unde zăpada, gheața și poleiul pot îngreuna controlul vehiculelor.