SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Prognoza meteo, vremea, meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile marți, 24 noiembrie. Meteorologii anunță ninsori viscolite, intensificări ale vântului și precipitații mixte în mai multe regiuni. La munte, rafalele vor ajunge la 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Până marți, la ora 10:00, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

Potrivit meteorologilor, ninsorile vor fi slabe din punct de vedere cantitativ. Vântul va sufla însă puternic, cu rafale de 100-120 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Tot până la ora 10:00 este valabilă o avertizare Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură. Vântul va avea intensificări cu viteze cuprinse între 60 și 90 km/h.

Începând cu ora 10:00 și până la ora 20:00, intră în vigoare alte două atenționări Cod galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Prima vizează Carpații Meridionali și, local, Carpații Orientali. În aceste zone va ninge slab, însă vântul va sufla cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

Cea de-a doua atenționare vizează intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. Fenomene similare sunt prognozate în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri, local în Carpații Meridionali și Orientali.

Până marți, la ora 20:00, rămâne valabilă și informarea meteorologică de precipitații mixte, intensificări ale vântului și viscol la munte.

În regiunile montane și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

În restul teritoriului vor predomina ploile.

Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 10-20 de centimetri la munte. De asemenea, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul de zăpadă va ajunge pe alocuri la 2-6 centimetri.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80-100 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, în special din centrul și nordul țării.

Meteorologii avertizează că răcirea accentuată a vremii se extinde marți și în jumătatea de sud a țării.

Astfel, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

ANM a emis marți dimineață, la ora 6:44, și o atenționare imediată Cod galben pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Avertizarea este valabilă până la ora 9:00.

„Ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină scăderea vizibilității sub 100 m”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.