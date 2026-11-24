Cod portocaliu de viscol puternic în România. ANM anunță ninsori, rafale de 120 km/h și o răcire accentuată a vremii
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Prognoza meteo, vremea, meteo
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile marți, 24 noiembrie. Meteorologii anunță ninsori viscolite, intensificări ale vântului și precipitații mixte în mai multe regiuni. La munte, rafalele vor ajunge la 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.
Cod portocaliu de viscol puternic până la ora 10:00
Până marți, la ora 10:00, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.
Potrivit meteorologilor, ninsorile vor fi slabe din punct de vedere cantitativ. Vântul va sufla însă puternic, cu rafale de 100-120 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.
Tot până la ora 10:00 este valabilă o avertizare Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură. Vântul va avea intensificări cu viteze cuprinse între 60 și 90 km/h.
Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic până la ora 20:00
Începând cu ora 10:00 și până la ora 20:00, intră în vigoare alte două atenționări Cod galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Prima vizează Carpații Meridionali și, local, Carpații Orientali. În aceste zone va ninge slab, însă vântul va sufla cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.
Cea de-a doua atenționare vizează intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. Fenomene similare sunt prognozate în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei.
În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.
Intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri, local în Carpații Meridionali și Orientali.
Ninsori, lapoviță și ploi în majoritatea regiunilor. Unde se depune zăpadă
Până marți, la ora 20:00, rămâne valabilă și informarea meteorologică de precipitații mixte, intensificări ale vântului și viscol la munte.
În regiunile montane și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
În restul teritoriului vor predomina ploile.
Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 10-20 de centimetri la munte. De asemenea, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul de zăpadă va ajunge pe alocuri la 2-6 centimetri.
Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80-100 km/h.
Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, în special din centrul și nordul țării.
Vremea se răcește accentuat în România
Meteorologii avertizează că răcirea accentuată a vremii se extinde marți și în jumătatea de sud a țării.
Astfel, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.
Avertizare de ultimă oră pentru județul Cluj
ANM a emis marți dimineață, la ora 6:44, și o atenționare imediată Cod galben pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri.
Avertizarea este valabilă până la ora 9:00.
„Ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină scăderea vizibilității sub 100 m”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.
Avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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