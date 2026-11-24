Bani din chirii. Proprietarii care închiriază locuințe sau camere pentru perioade scurte trebuie să respecte reguli fiscale diferite. Pentru închirierea pe termen scurt a 1–7 camere din locuințe proprietate personală, calculul impozitului se schimbă.

Norma de venit este înlocuită cu un sistem bazat pe încasări, din care se deduce o cotă forfetară de cheltuieli de 30%. În anumite condiții, proprietarii trebuie să plătească și contribuția la sănătate (CASS), pe lângă impozitul pe venit.

Noile reguli prevăd și obligații privind evidența persoanelor cazate. Proprietarii trebuie să completeze și să păstreze Fișa de ocupare a capacității de cazare, al cărei model a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 381/2026.

Regimul fiscal depinde de modul în care este folosită locuința. Închirierea obișnuită și cazarea pentru perioade scurte au reguli distincte. Diferențele vizează atât calculul impozitului, cât și documentele care trebuie întocmite și păstrate.

Un proprietar care închiriază un apartament unei familii pentru un an obține venituri din cedarea folosinței bunurilor. Aceeași încadrare se aplică și în cazul unui pensionar care oferă unui student o cameră liberă, pentru întregul an universitar, în schimbul unei chirii lunare.

Închirierea unei singure camere nu elimină obligațiile fiscale. Acestea există chiar dacă proprietarul continuă să locuiască în restul locuinței.

Situația este diferită atunci când camera este oferită succesiv unor persoane care stau două, cinci sau zece nopți. În acest caz, activitatea intră în regimul închirierii pe termen scurt.

Pentru 2026, Codul fiscal definește această formă de închiriere prin șederea neîntreruptă a aceleiași persoane într-o cameră pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Chiar și o fracțiune de zi este considerată o zi. Încadrarea depinde de modul în care este închiriat spațiul, nu de simpla publicare a unui anunț pe internet.

În cazul închirierii obișnuite, proprietarul trebuie să înregistreze contractul la organul fiscal competent în cel mult 30 de zile de la încheiere. Același termen se aplică și modificărilor ulterioare, calculat de la data producerii acestora.

Înregistrarea se face prin formularul C168 – Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune. Documentul trebuie însoțit de o copie a contractului.

Proprietarul poate depune documentele prin Spațiul Privat Virtual, la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul transmiterii electronice, trebuie verificată recipisa de validare.

Dacă locuința are mai mulți coproprietari, contractul sau un act adițional trebuie să desemneze persoana responsabilă de înregistrare. Această desemnare nu transferă automat veniturile și obligațiile fiscale ale celorlalți coproprietari.

Pentru închirierea unei camere, documentul poate preciza exact spațiul pus la dispoziție și condițiile de acces la bucătărie, baie sau alte spații comune. La încetarea contractului, situația trebuie actualizată la ANAF pe baza documentelor corespunzătoare.

Pentru închirierea obișnuită, impozitul pe venit este de 10% din venitul net. Acesta se stabilește după deducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 20% din venitul brut.

Prin urmare, impozitul efectiv reprezintă 8% din venitul brut. Proprietarul beneficiază de deducerea forfetară fără să fie necesară justificarea cheltuielilor prin bonuri sau facturi.

De exemplu, un pensionar care închiriază o cameră cu 1.000 de lei pe lună, timp de zece luni, obține un venit brut de 10.000 de lei. Deducerea de 20% este de 2.000 de lei, iar venitul net impozabil ajunge la 8.000 de lei. Impozitul datorat este de 800 de lei.

În cazul unui apartament închiriat cu 3.000 de lei lunar, pe tot parcursul anului, venitul brut este de 36.000 de lei. După deducerea cotei forfetare, venitul net ajunge la 28.800 de lei. Impozitul calculat este de 2.880 de lei.

Atunci când chiriașul este o persoană fizică obișnuită, calculul pornește de la chiria prevăzută în contract, indiferent de momentul încasării. O întârziere la plata chiriei nu elimină automat impozitul aferent.

Înregistrarea contractului la ANAF nu înlocuiește Declarația unică. Pentru chiria plătită de o persoană fizică fără obligația conducerii evidenței contabile, proprietarul trebuie să declare venitul prin formularul 212.

Impozitul se achită până la 25 mai a anului următor celui în care au fost obținute veniturile. Astfel, pentru veniturile din 2026, termenul general de declarare și plată este 25 mai 2027.

La începutul închirierii nu mai este necesară depunerea declarației estimative de impozit. Rămâne însă obligatorie înregistrarea contractului în termen de 30 de zile.

Formularul C168 are rolul de a înregistra contractul, în timp ce Declarația unică stabilește obligațiile fiscale anuale.

Dacă apartamentul este închiriat unei firme, regula generală prevede că societatea calculează, reține și plătește impozitul la sursă. Proprietarul trebuie să înregistreze în continuare contractul și să verifice separat dacă datorează CASS.

Există și excepții de la regula reținerii la sursă. Acestea includ plata exclusiv în natură sau situațiile în care garanția este folosită pentru achitarea chiriei. În astfel de cazuri, proprietarul are obligații de declarare.

Impozitul pe venit nu este singura obligație fiscală posibilă. Proprietarii pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în funcție de veniturile nete realizate și de plafoanele prevăzute de Codul fiscal.

Pentru veniturile din 2026 încadrate la cedarea folosinței bunurilor, primul prag CASS este de 24.300 de lei. Acesta reprezintă echivalentul a șase salarii minime de 4.050 de lei, valoarea relevantă la începutul anului.

La stabilirea plafonului se ia în calcul venitul net fiscal din chirii, cumulat cu alte venituri relevante, precum dividendele și dobânzile, potrivit regulilor aplicabile fiecărei categorii.

Pentru un venit cumulat de cel puțin 24.300 de lei, dar mai mic de 48.600 de lei, CASS este de 2.430 de lei. Pentru venituri cuprinse între 48.600 de lei și mai puțin de 97.200 de lei, contribuția ajunge la 4.860 de lei.

La venituri de cel puțin 97.200 de lei, CASS datorată este de 9.720 de lei. Salariile și pensiile nu se adaugă la acest plafon.

Calitatea de salariat sau pensionar nu elimină automat obligația de plată a CASS pentru veniturile din chirii. În schimb, pentru veniturile încadrate la cedarea folosinței bunurilor nu se datorează CAS, contribuția la pensie.

În cazul camerei închiriate cu 1.000 de lei lunar, timp de zece luni, venitul net este de 8.000 de lei. Suma se situează sub primul plafon CASS.

Dacă proprietarul nu obține alte venituri care intră în calculul contribuției, acesta datorează doar impozitul de 800 de lei. Pentru această chirie nu apare obligația de plată a CASS.

Situația este diferită pentru apartamentul închiriat cu 3.000 de lei lunar, pe tot parcursul anului. Venitul net fiscal este de 28.800 de lei și depășește primul prag pentru contribuția la sănătate.

Dacă apartamentul are un singur proprietar, iar acesta nu obține alte venituri relevante, obligațiile sunt de 2.880 de lei impozit și 2.430 de lei CASS. Totalul de plată ajunge la 5.310 lei.

Veniturile din chirii trebuie analizate împreună cu celelalte venituri relevante. O chirie redusă nu garantează automat că proprietarul nu va datora CASS. Venitul net din chirie și alte venituri luate în calcul pot depăși împreună plafonul, chiar dacă fiecare categorie, analizată separat, se situează sub acesta.

Pentru închirierea pe termen scurt a 1–7 camere, inclusiv, situate în locuințe proprietate personală, veniturile intră, în condițiile Codului fiscal, în categoria cedării folosinței bunurilor.

Limita se calculează pentru toate locuințele deținute de aceeași persoană, pe parcursul anului fiscal. De exemplu, un proprietar care oferă patru camere într-un apartament și alte patru într-o a doua locuință ajunge la un total de opt camere.

Din anul fiscal în care este depășit plafonul de șapte camere, veniturile respective sunt încadrate la activități independente.

Codul fiscal reglementează separat serviciile de cazare prestate de operatorii economici din turism. Prin urmare, regulile aplicabile proprietarilor care închiriază 1–7 camere nu se extind automat la orice activitate de cazare.

În cazul închirierii pe termen scurt a 1–7 camere, venitul net se calculează prin scăderea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% din venitul brut. Impozitul este de 10% din venitul net.

Rezultă o cotă efectivă de impozitare de 7% din venitul brut fiscal. Spre deosebire de închirierea obișnuită, în acest regim contează sumele încasate în anul respectiv.

Comisionul reținut de platforma sau de intermediarul care facilitează închirierea nu intră în calculul venitului brut fiscal. Un exemplu presupune încasări de 20.000 de lei de la oaspeți și un comision de 2.000 de lei reținut de platformă. Venitul brut fiscal este de 18.000 de lei.

După aplicarea deducerii forfetare de 30%, venitul net ajunge la 12.600 de lei. Impozitul datorat este de 1.260 de lei.

Calculul presupune că sumele sunt exprimate în lei și că proprietarul se încadrează în regimul fiscal descris. Obligația de plată a CASS se verifică separat, prin cumularea venitului net cu celelalte venituri relevante.

Proprietarii care închiriază pe termen scurt camere în locuințe personale sunt exceptați de la obligația înregistrării fiecărui contract la ANAF în termen de 30 de zile.

Această excepție nu înseamnă că veniturile sunt scutite de declarare sau impozitare. Proprietarul trebuie să completeze partea de venituri din Registrul de evidență fiscală și să întocmească Fișa de ocupare a capacității de cazare.

Documentul trebuie completat și păstrat. Din acesta trebuie să rezulte perioadele de ocupare și datele de identificare ale persoanelor cazate.

Modelul fișei a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 381/2026. Impozitul pe venit și, dacă este cazul, CASS se declară prin Declarația unică.

Pentru veniturile obținute în 2026, termenul general de declarare și plată este 25 mai 2027. Proprietarii trebuie să păstreze și rapoartele platformelor, evidența încasărilor directe și documentele referitoare la comisioanele reținute.

Declararea veniturilor la ANAF nu înlocuiește cerințele privind organizarea și funcționarea unei structuri de cazare turistică.

Dacă spațiul este oferit ca unitate de cazare turistică, proprietarul trebuie să verifice și să respecte condițiile de clasificare și funcționare aplicabile apartamentelor sau camerelor de închiriat.

Simpla declarare a veniturilor la organul fiscal nu înlocuiește certificatul de clasificare prevăzut de legislația din turism.

Pentru stabilirea obligațiilor fiscale și administrative, trebuie făcută distincția între o locuință sau o cameră oferită spre folosință obișnuită și un spațiu destinat șederilor scurte. În funcție de regimul închirierii se stabilesc documentele necesare, modalitatea de declarare a veniturilor și modul de calcul al impozitelor, potririvit defapt.ro.