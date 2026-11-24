Grevă generală în Grecia. Două zile de proteste pot da peste cap planurile turiștilor români
Partenonul. Sursa foto. Wikipedia
Grevă generală în Grecia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Grecia, tranzitează țara sau au planificate deplasări în această perioadă.
Grevă generală în Grecia. MAE avertizează românii care au vacanțe programate
Acțiunea sindicală va fi însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe. Transportul maritim, aerian, feroviar și rutier ar putea fi afectat. Protestele sunt programate pentru două zile consecutive, respectiv 25 și 26 noiembrie.
Autoritățile române recomandă turiștilor să urmărească anunțurile oficiale și să verifice din timp rezervările și disponibilitatea mijloacelor de transport.
MAE atrage atenția că programul curselor ar putea suferi modificări. Pasagerii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare pentru a evita eventualele probleme legate de deplasare.
Grevă generală în Grecia. Navele vor rămâne în porturi
Potrivit informațiilor transmise de Confederația Maritimă Panelenă, navele vor rămâne andocate în porturi pe întreaga durată a grevei. Măsura poate afecta deplasările turiștilor care intenționează să călătorească pe mare între diferite destinații din Grecia.
Călătorii pot consulta informațiile privind eventualele perturbări ale traficului maritim pe platforma autorităților portuare elene.
Adresa disponibilă pentru verificarea situației este: allovergreece.com/en/port-authorities-greece.
Probleme sunt posibile și în transportul aerian. Orarele de zbor ar putea fi modificate, iar unele curse operate pe aeroporturile din Grecia ar putea înregistra întârzieri.
De asemenea, greva generală poate afecta circulația trenurilor și traficul rutier. Românii care au bilete sau rezervări pentru zilele de 25 și 26 noiembrie sunt sfătuiți să verifice eventualele actualizări comunicate de operatorii de transport.
Grevă generală în Grecia. Numerele de telefon la care românii pot solicita ajutor
Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena sau Consulatul General al României la Salonic.
Pentru solicitări de asistență consulară, sunt disponibile următoarele numere de telefon:
Ambasada României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879;
Consulatul General al României la Salonic: +30 231 034 0088.
Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Solicitările sunt preluate în regim de permanență.
Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, MAE pune la dispoziție și numerele de telefon ale serviciilor consulare de urgență.
Acestea sunt:
- Ambasada României la Atena: +30 697 899 6222;
- Consulatul General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Grevă generală în Grecia. Recomandările MAE înainte de plecare
Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să consulte informațiile și alertele de călătorie publicate pe site-ul instituției, înainte de a pleca la drum. Datele actualizate pot fi verificate pe pagina oficială a ministerului, www.mae.ro.
De asemenea, cetățenii români pot urmări informațiile publicate de reprezentanțele diplomatice ale României din Grecia. Pentru Ambasada României la Atena, site-ul oficial este atena.mae.ro, iar pentru Consulatul General al României la Salonic, adresa este salonic.mae.ro/.
O altă recomandare vizează utilizarea aplicației „Călătorește informat”. Aceasta este disponibilă pentru telefoanele mobile și oferă informații și recomandări utile persoanelor care călătoresc în străinătate.
MAE le recomandă în mod special românilor care au programate deplasări în Grecia pe 25 și 26 noiembrie să verifice în prealabil disponibilitatea mijloacelor de transport. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să urmărească eventualele modificări ale orarelor de zbor, ale curselor feroviare și ale celorlalte servicii de transport.
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