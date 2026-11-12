Cât consumă un uscător de rufe la fiecare utilizare. Suma care se adaugă lunar la factura de curent

Uscătorul de rufe poate contribui la creșterea facturii de energie electrică, mai ales atunci când este folosit de mai multe ori pe săptămână. Costul nu trebuie însă estimat la întâmplare. Există o metodă prin care poate fi calculată energia consumată la fiecare utilizare și suma care se adaugă lunar la factura de curent, folosind informațiile de pe eticheta energetică a aparatului și prețul final al unui kilowatt-oră.

Factura de energie electrică indică, de regulă, consumul cumulat al întregii locuințe. Prin urmare, pentru a afla cât te costă efectiv uscătorul de rufe, trebuie să separi consumul acestuia de cel al celorlalte electrocasnice.

Calculul pornește de la două informații: consumul energetic indicat de producător și prețul final plătit pentru fiecare kWh. Modul în care trebuie citită eticheta depinde însă de generația acesteia. Etichetele vechi indicau consumul anual estimat, calculat pe baza a 160 de cicluri, în timp ce etichetele actuale prezintă consumul pentru 100 de cicluri de uscare.

În plus, consumul efectiv poate varia de la o utilizare la alta, chiar dacă este selectat același program. Un factor important este cantitatea de apă care rămâne în țesături după centrifugarea din mașina de spălat.

În cazul uscătoarelor care au eticheta energetică actuală, consumul este exprimat în kilowați-oră (kWh) pentru 100 de cicluri de uscare. Informația poate fi folosită pentru a calcula consumul mediu estimat al unei singure utilizări.

Pentru aceasta, valoarea indicată pe etichetă trebuie împărțită la 100. De exemplu, dacă un uscător are un consum declarat de 120 kWh pentru 100 de cicluri, rezultă un consum mediu estimat de 1,2 kWh pentru fiecare uscare.

Ulterior, valoarea obținută trebuie înmulțită cu prețul final al unui kilowatt-oră din contractul de energie electrică. Rezultatul reprezintă costul estimat al unei singure utilizări a aparatului.

Pentru un calcul corect, este important să fie folosit prețul final pe kWh, cu TVA inclus, și nu doar prețul energiei active prezentat separat de furnizor.

Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), factura de electricitate include mai multe componente, printre care tarifele pentru transport, distribuție și serviciul de sistem, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA și alte taxe.

Aceste costuri se adaugă prețului energiei active, astfel că valoarea afișată separat pentru aceasta nu reflectă întreaga sumă plătită pentru fiecare kilowatt-oră consumat. Pentru o estimare realistă a cheltuielilor cu uscătorul, trebuie luate în calcul toate componentele facturii care se aplică în funcție de consum.

În cazul în care eticheta energetică indică un consum de 110 kWh pentru 100 de cicluri, iar prețul final al energiei electrice este de 1,30 lei/kWh. Calculul se desfășoară în doi pași:

110 kWh ÷ 100 de cicluri = 1,10 kWh pentru o uscare;

1,10 kWh × 1,30 lei/kWh = 1,43 lei pentru o uscare.

În acest exemplu ipotetic, o singură utilizare a uscătorului costă aproximativ 1,43 lei.

Cheltuiala lunară depinde de frecvența utilizării aparatului. Cu cât sunt efectuate mai multe cicluri de uscare, cu atât crește consumul total de energie electrică și, implicit, suma care se adaugă la factură.

Folosind exemplul anterior, în care uscătorul consumă în medie 1,10 kWh pentru fiecare ciclu, iar prețul final al energiei este de 1,30 lei/kWh, pot fi calculate două situații. Dacă uscătorul este folosit de 12 ori pe lună:

Consum lunar: 1,10 kWh × 12 = 13,2 kWh;

Cost lunar: 13,2 kWh × 1,30 lei/kWh = 17,16 lei.

Prin urmare, 12 cicluri de uscare ar adăuga aproximativ 17,16 lei la factura lunară de energie electrică. Dacă uscătorul este folosit de 20 de ori pe lună:

Consum lunar: 1,10 kWh × 20 = 22 kWh;

Cost lunar: 22 kWh × 1,30 lei/kWh = 28,60 lei.

În acest al doilea scenariu, cheltuiala lunară estimată ajunge la 28,60 lei. Formula generală pentru calcularea costului lunar este:

Cost lunar estimat = consumul pe ciclu (kWh) × numărul de cicluri din lună × prețul final (lei/kWh).

Valorile din exemple sunt ipotetice. Pentru a afla cât costă efectiv utilizarea aparatului în propria locuință, trebuie înlocuite cu informațiile de pe eticheta uscătorului și cu prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare.

Nu toate uscătoarele de rufe au eticheta energetică actuală. În cazul modelelor mai vechi, consumul era exprimat în kilowați-oră pe an, iar metoda de calcul era diferită.

Potrivit vechilor reguli europene, valoarea anuală de pe etichetă era stabilită pe baza a 160 de cicluri ale programului standard pentru bumbac. Calculul lua în considerare atât încărcarea completă, cât și încărcarea parțială și includea energia consumată în modurile cu putere redusă.

Pentru a obține un consum orientativ pentru o singură utilizare, valoarea anuală înscrisă pe etichetă trebuie împărțită la 160. Rezultatul reprezintă consumul mediu estimat pentru un ciclu, incluzând și componenta aferentă modurilor cu putere redusă.

Există însă o diferență importantă între acest calcul și consumul efectiv al unui program de uscare.

Dacă se dorește estimarea costului programului propriu-zis, trebuie consultată fișa produsului. Aceasta indică separat consumul în kWh pe ciclu pentru programul standard pentru bumbac, atât la încărcare completă, cât și la jumătate de încărcare.

În funcție de cantitatea de rufe introdusă în aparat, se alege valoarea corespunzătoare din fișa produsului. Aceasta se înmulțește cu prețul final al unui kWh din factura de energie electrică, iar rezultatul reprezintă costul estimat al uscării.

Pentru a afla cheltuiala lunară, costul unei singure utilizări se înmulțește cu numărul de cicluri efectuate în luna respectivă.

Atunci când sunt comparate două uscătoare de rufe, unul cu etichetă energetică veche și altul cu etichetă actuală, trebuie luate în considerare și condițiile în care a fost măsurat consumul.

Eticheta veche se baza pe programul standard pentru bumbac, la încărcare completă și parțială, și includea consumul din modurile cu putere redusă. În schimb, eticheta actuală indică media ponderată a consumului pentru 100 de cicluri ale programului eco.

Chiar dacă ambele valori sunt transformate în consum estimat pentru un singur ciclu, rezultatele nu sunt neapărat comparabile. Metodele de testare și condițiile de calcul sunt diferite.

Prin urmare, simpla împărțire a consumului anual de pe o etichetă veche la 160 și compararea rezultatului cu valoarea obținută din eticheta actuală nu oferă întotdeauna o imagine corectă asupra eficienței celor două aparate.

Pentru o comparație relevantă, trebuie verificate programul folosit și condițiile de testare menționate în documentația fiecărui produs.

Consumul de energie electrică nu depinde exclusiv de modelul uscătorului. Contează și modul în care sunt spălate și pregătite rufele înainte de introducerea în aparat, cantitatea de textile din tambur și programul ales.

Comisia Europeană recomandă folosirea celei mai mari viteze de centrifugare recomandate pentru țesăturile respective. Prin această metodă, o cantitate mai mare de apă este eliminată în timpul spălării, iar rufele ajung mai puțin umede în uscător.

Acest aspect este important deoarece uscarea unor haine care păstrează mai multă apă necesită mai multă energie electrică. Cu cât rufele sunt mai bine centrifugate, cu atât uscătorul are mai puțină umiditate de eliminat.

O altă recomandare vizează selectarea nivelului de uscare dorit, în locul stabilirii unei durate fixe de funcționare. De exemplu, alegerea opțiunii gata de pus în dulap permite aparatului să adapteze procesul în funcție de nivelul de uscare necesar. Astfel, poate fi evitată uscarea în exces, care presupune un consum suplimentar de energie.

Contează și cantitatea de rufe introdusă în tambur. Capacitatea unui uscător, exprimată în kilograme, se referă la greutatea rufelor uscate, nu la cea a hainelor după spălare.

Comisia Europeană recomandă respectarea încărcăturii nominale a aparatului. Atât supraîncărcarea uscătorului, cât și introducerea unei cantități prea mici de rufe pot fi dezavantajoase din punctul de vedere al consumului energetic.

În plus, întreținerea periodică a aparatului contribuie la utilizarea corespunzătoare a acestuia. Filtrele și celelalte componente trebuie curățate conform instrucțiunilor din manualul producătorului.