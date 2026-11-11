România atrage noi activități de producție în industria auto. Un mare producător străin își mută o parte din operațiuni în țara noastră

Producătorul indian de componente auto Varroc Engineering a anunțat transferul unei părți din producția fabricii sale din Italia către România și Vietnam. Operațiunile vor fi relocate de la unitatea din Cambiano către facilitățile industriale din Târgu Mureș și Hanoi. Decizia intervine în contextul în care fabrica italiană utilizează doar 35,9% din capacitatea de producție. Compania urmărește reducerea costurilor operaționale și continuarea livrărilor către clienții existenți.

Producătorul indian de componente auto Varroc Engineering pregătește relocarea programelor de producție și a echipamentelor industriale de la fabrica din Cambiano, Italia, către unitățile sale din Târgu Mureș, România, și Hanoi, Vietnam, în cadrul unui proces de reorganizare a activităților internaționale.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, transferul vizează redistribuirea producției către două facilități care desfășoară deja activități în domeniul sistemelor de iluminare exterioară pentru industria auto.

Decizia este determinată de gradul redus de utilizare a fabricii italiene, care funcționează în prezent la numai 35,9% din capacitatea disponibilă. Prin mutarea programelor și a echipamentelor, compania intenționează să păstreze tehnologia utilizată pentru clienții actuali, fără să mai concentreze aceste operațiuni în unitatea din Cambiano.

Reprezentanții Varroc estimează că transferul activităților către România și Vietnam va permite reducerea costurilor de conversie, îmbunătățirea marjei brute și o distribuire mai eficientă a costurilor fixe. Reorganizarea urmărește astfel creșterea eficienței operaționale prin utilizarea capacităților industriale deja existente în cele două țări.

Varroc Engineering, unul dintre principalii producători indieni de componente pentru industria auto, este controlată de omul de afaceri Tarang Jain și a trecut printr-un proces amplu de reorganizare a activităților sale internaționale.

Compania a vândut către grupul francez Plastic Omnium operațiunile de sisteme de iluminat din Statele Unite, Brazilia, Mexic, Polonia, Republica Cehă, Germania, Turcia și Maroc. Valoarea tranzacției s-a ridicat la 600 de milioane de euro.

Această operațiune a permis producătorului indian să își redefinească prioritățile industriale și să își concentreze activitățile internaționale asupra unor segmente specifice ale industriei auto.

În urma reorganizării, Varroc și-a orientat atenția către componentele destinate vehiculelor pe două roți, în special pe piețele din China, Italia și Vietnam. În paralel, compania continuă dezvoltarea liniilor de produse electronice din Polonia și România și își păstrează operațiunile de iluminat pentru vehiculele pe patru roți din Asia.

Prezența Varroc Engineering în România este asigurată prin două companii specializate în producția de componente pentru industria auto: Varroc Elba Electronics și Varroc Lighting Systems România.

Varroc Lighting Systems România, cunoscută anterior sub denumirea Electromureș, a intrat în portofoliul grupului indian în anul 2011. Preluarea a avut loc odată cu achiziționarea producătorului italian Tri.o.m., specializat în sisteme de iluminat pentru motociclete, care deținea anterior compania românească.

Cealaltă societate, Varroc Elba Electronics, a fost înființată în anul 2018, la Timișoara, printr-un parteneriat între grupul indian și producătorul local de sisteme de iluminat Elba Electronics.

În 2020, Varroc Engineering a preluat integral participația la societatea timișoreană, majorându-și deținerea la 100%. Tranzacția a avut o valoare de 1,05 milioane de euro și a consolidat controlul grupului asupra activităților de producție a subansamblurilor electronice din România.

Varroc Engineering a fost fondată în anul 1988 de antreprenorul indian Tarang Jain și și-a dezvoltat activitatea în mai multe domenii ale industriei componentelor auto.

Portofoliul producătorului include sisteme de iluminare exterioară, componente realizate din plastic și polimeri, echipamente electrice și electronice, precum și componente metalice de precizie destinate constructorilor auto.

Conform datelor prezentate despre companie, Varroc are peste 13.800 de angajați la nivel mondial și venituri anuale de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Activitățile sale industriale sunt distribuite pe mai multe piețe internaționale, inclusiv în Europa și Asia.

Fondatorul grupului, Tarang Jain, a fost inclus în clasamentul miliardarilor realizat de revista americană Forbes în anul 2018, când averea sa era estimată la 1,6 miliarde de dolari. Ulterior, omul de afaceri nu s-a mai regăsit în clasamentul mondial al miliardarilor publicat de Forbes.

Varroc Engineering este o companie listată pe piața de capital indiană, acțiunile sale fiind tranzacționate, începând din 2018, atât pe Bursa Națională de Valori din India, cât și pe bursa din Mumbai.

Listarea a reprezentat o etapă importantă în evoluția structurii de acționariat a producătorului de componente auto, după o perioadă în care fondatorul Tarang Jain deținuse controlul majoritar asupra companiei.

Înainte de intrarea Varroc pe piața bursieră, omul de afaceri indian controla un pachet de 86% din acțiunile societății.