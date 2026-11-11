SRI face angajări, dar nu oricine poate fi acceptat. Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Serviciul Român de Informații (SRI) recrutează personal pentru mai multe categorii de funcții și le oferă celor interesați posibilitatea de a urma o carieră în domeniul informațiilor. Potrivit anunțului publicat pe site-ul oficial al instituției, sunt căutați candidați cu pregătire profesională în domenii de interes, inteligență peste medie, cultură generală solidă și capacitate de învățare rapidă.

Persoanele care doresc să devină angajați ai serviciului trebuie să îndeplinească anumite condiții legale, profesionale și medicale. Procesul de recrutare presupune respectarea unor criterii de selecție, dar și acceptarea unor restricții privind exercitarea anumitor drepturi și libertăți individuale.

Reprezentanții instituției precizează că își propun să atragă persoane din medii profesionale și sociale diverse, care au experiențe și competențe ce pot contribui la activitatea serviciului. Printre calitățile urmărite se numără responsabilitatea, discreția și capacitatea de a face față provocărilor specifice acestui domeniu. Mesajul transmis de instituție pune accent pe seriozitate, perseverență și asumarea valorilor profesionale.

„Dacă dai atenția cuvenită detaliilor, dacă ești exigent cu tine și cu ceilalți deopotrivă, dacă ești determinat, consecvent și tenace în atingerea obiectivelor și dacă Patriotism, Onoare și Profesionalism sunt pentru tine mai mult decât niște simple cuvinte, vrem să ne fii coleg. Serviciul îți cere tot ce ai mai bun și îți oferă posibilitatea de a lucra cu cei mai buni. Investește în tine încredere, timp și resurse pentru a deveni și rămâne un profesionist într-o echipă de elită. Te sprijină să obții performanțe și te încurajează să-ți dezvolți cunoștințele, capacitățile și aptitudinile, atât în specialitatea în care îți desfășori activitatea, cât și în domenii complementare. Alături de echipa Serviciului îți vei construi cariera pe care ți-o dorești, dacă ai pregătirea și perseverența necesare, pentru că îți este garantată egalitatea de șanse, într-un sistem transparent și concurențial.”, se arată în prezentarea SRI.

Experiența profesională într-un domeniu de interes reprezintă un avantaj pentru persoanele care vor să ocupe un post în instituție. Pe lângă pregătirea de specialitate, SRI urmărește identificarea unor candidați cu inteligență peste medie, un nivel superior de cultură generală și capacitatea de a asimila rapid informații noi.

Competențele lingvistice și interesul pentru dezvoltarea continuă sunt alte aspecte luate în considerare la recrutare. Candidații trebuie să demonstreze că pot învăța repede și că au aptitudinile necesare pentru a face față cerințelor profesionale ale funcției vizate. O condiție importantă este reprezentată de starea de sănătate fizică și psihică. Persoanele care participă la selecție trebuie să obțină avizele medicale și psihologice necesare pentru ocuparea posturilor.

În funcție de specificul activității, sunt evaluate și alte aptitudini, precum comunicarea și relaționarea, capacitatea de analiză și sinteză, creativitatea, spontaneitatea și rezistența la stres. Potrivit criteriilor generale de încadrare prezentate de instituție, persoanele care doresc să lucreze la SRI trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;

să nu fie cercetate, urmărite sau judecate penal și să nu fi primit o condamnare penală;

să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, după încadrarea în instituție;

să nu dețină calitatea de asociat unic și să nu participe direct la administrarea sau conducerea unei societăți comerciale, după angajare;

să aibă studii universitare de licență, absolvite la o instituție de învățământ superior acreditată.

Oferta de recrutare a Serviciului Român de Informații cuprinde mai multe categorii de funcții, atât în zona operativă și de analiză, cât și în domenii tehnice sau administrative. Persoanele interesate pot opta pentru funcțiile de ofițer operativ și ofițer analist, pentru care instituția anunță oportunități de recrutare până la data de 31 decembrie 2026.

SRI organizează și recrutări prin încadrare directă, fiind căutați specialiști cu pregătire și experiență în diferite domenii profesionale. Printre posturile și specializările vizate se numără:

specialiști în comunicații;

specialiști în management;

specialiști în IT;

ingineri;

psihologi;

specialiști în domenii administrative.

Prin aceste recrutări, instituția urmărește atragerea unor persoane cu pregătire profesională corespunzătoare cerințelor posturilor disponibile, experiența într-un domeniu relevant reprezentând un avantaj pentru candidați.

Pe lângă oportunitățile profesionale, instituția prezintă și o serie de facilități de care pot beneficia persoanele recrutate. Acestea vizează sprijinul pentru locuire, accesul la baze de cazare și recreere, activitățile sportive și participarea la programe de dezvoltare personală.

Potrivit informațiilor publicate de SRI, printre avantajele oferite angajaților se numără: