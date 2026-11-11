Curtea de Conturi Europeană critică modul în care sunt aplicate sancțiunile UE împotriva Rusiei. Ce probleme au fost descoperite după patru ani de restricții comerciale

Sancțiunile comerciale impuse de Uniunea Europeană Rusiei au redus considerabil schimburile comerciale dintre cele două părți, însă eficiența lor este afectată de modul neuniform în care sunt aplicate de statele membre. Un nou raport al Curții de Conturi Europene arată că normele neclare, diferențele dintre practicile autorităților naționale și monitorizarea insuficientă din partea Comisiei Europene creează vulnerabilități și facilitează eludarea restricțiilor. La patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, auditorii europeni cer o aplicare mai uniformă și coordonată a sancțiunilor comerciale.

Din februarie 2022, Uniunea Europeană a adoptat treptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, cu scopul de a limita capacitatea acesteia de a susține războiul prin restricționarea comerțului cu bunuri strategice.

Aceste măsuri, alături de acțiunile destinate să împiedice transportul bunurilor europene către Rusia prin intermediul țărilor terțe, reprezintă cele mai ample restricții adoptate vreodată de Uniunea Europeană.

Potrivit raportului Curții de Conturi Europene, sancțiunile comerciale și măsurile de combatere a eludării lor au redus semnificativ schimburile comerciale dintre UE și Rusia. Exporturile directe de bunuri critice cu utilizări militare au fost, de asemenea, limitate.

Comerțul dintre cele două părți nu a dispărut însă complet. Dacă înainte de 2022 Uniunea Europeană era principalul partener comercial al Rusiei, ulterior a coborât de pe primul pe al treilea loc în clasamentul partenerilor comerciali ai acestei țări.

În 2025, schimburile comerciale dintre UE și Rusia reprezentau aproximativ 10% din comerțul total cu mărfuri al Rusiei. Valoarea acestora se ridica la 58 de miliarde de euro, comparativ cu 253 de miliarde de euro în 2021. Diferența indică o reducere de peste 75% a comerțului bilateral.

Raportul prezintă și estimările privind impactul economic al restricțiilor comerciale. În iulie 2026, efectul restricțiilor și interdicțiilor aplicate exporturilor de bunuri și tehnologii către Rusia era estimat la 49 de miliarde de euro. Această valoare reprezenta 56% din exporturile UE către Rusia înainte de 2022.

În ceea ce privește importurile, impactul restricțiilor era estimat la aproximativ 110 miliarde de euro, echivalentul a 75% din valoarea importurilor provenite din Rusia în perioada anterioară războiului.

Auditorii europeni consideră că sancțiunile au fost, în mare măsură, eficiente în oprirea exporturilor directe de bunuri de care armata rusă are cea mai mare nevoie. În această categorie intră inclusiv bunurile cu prioritate ridicată comună și cele considerate critice din punct de vedere economic.

Cu toate acestea, transportul mărfurilor prin țări terțe continuă să reprezinte o problemă, în ciuda măsurilor adoptate pentru combaterea acestui fenomen.

Principala problemă identificată de Curtea de Conturi Europeană este lipsa unei aplicări uniforme a sancțiunilor comerciale în toate statele membre.

Deși sancțiunile fac parte din politica externă și de securitate a Uniunii Europene, responsabilitatea practică pentru punerea lor în aplicare revine autorităților vamale naționale. Astfel, UE depinde în mare măsură de sistemele și capacitatea administrativă a fiecărui stat membru pentru atingerea obiectivelor de politică externă.

Auditorii atrag atenția că diferențele dintre practicile naționale reduc eficiența generală a restricțiilor. Mai mult, ambiguitățile juridice din legislația europeană îngreunează activitatea autorităților vamale.

Una dintre dificultăți este reprezentată de diferențele de terminologie dintre legislația vamală și normele care reglementează sancțiunile. Utilizarea unor termeni diferiți pentru situații similare complică aplicarea măsurilor de către autoritățile responsabile.

De asemenea, unele dispoziții privind sancțiunile sunt formulate vag, ceea ce permite interpretări diferite de la un stat membru la altul, inclusiv în ceea ce privește derogările.

Această situație favorizează fenomenul de alegere a unei jurisdicții mai favorabile. Mai exact, unele întreprinderi pot opta în mod deliberat pentru statele membre în care controalele sunt mai puțin stricte, ceea ce le poate permite să evite mai ușor restricțiile comerciale.

Curtea de Conturi Europeană observă că flexibilitatea în conceperea sancțiunilor poate facilita obținerea unui acord între statele membre asupra măsurilor restrictive. Totuși, această flexibilitate poate avea și efecte negative, deoarece riscă să conducă la aplicarea neuniformă a regulilor și să permită exploatarea lacunelor legislative peste granițele naționale.

Raportul evidențiază și probleme legate de rolul Comisiei Europene în coordonarea și monitorizarea aplicării sancțiunilor comerciale.

Instituția a creat mecanisme ample pentru coordonarea măsurilor restrictive între statele membre și țările terțe. De asemenea, a dezvoltat instrumente pentru furnizarea de orientări și monitorizarea modului în care sunt aplicate sancțiunile.

Cu toate acestea, recomandările și orientările Comisiei nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. În consecință, statele membre pot adopta practici diferite, iar acest lucru lasă loc unor eventuale situații de neconformitate.

O altă problemă identificată de auditori este lipsa unor criterii prin care Comisia Europeană să poată evalua eficacitatea generală a sancțiunilor comerciale.

În absența unor astfel de criterii, instituția nu poate determina cu suficientă precizie în ce măsură restricțiile își ating obiectivele. De asemenea, devine dificil de stabilit dacă sunt necesare sancțiuni suplimentare sau dacă măsurile existente trebuie ajustate.

Membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit, Mihails Kozlovs, a subliniat importanța aplicării uniforme și coordonate a sancțiunilor de către toate statele membre. Eforturile Comisiei de creare a cadrului necesar și de coordonare nu sunt suficiente atât timp cât normele rămân neclare, iar deficiențele în asigurarea respectării restricțiilor le reduc impactul și facilitează eludarea acestora.

„Sancțiunile comerciale ale UE pot avea efectul dorit doar dacă sunt aplicate în mod uniform și coordonat de toate statele membre. Comisia a depus eforturi considerabile pentru a crea cadrul necesar și pentru a coordona aplicarea sancțiunilor, dar normele neclare și deficiențele în asigurarea respectării sancțiunilor diminuează impactul acestora și facilitează eludarea lor”, a declarat domnul Mihails Kozlovs, membrul Curții responsabil de acest audit.

Sancțiunile comerciale reprezintă unul dintre instrumentele prin care Uniunea Europeană încearcă să exercite presiuni asupra Rusiei și asupra actorilor din alte state care sprijină războiul împotriva Ucrainei.

Printre țările vizate de astfel de măsuri se numără Belarus, Iran și Coreea de Nord. Obiectivul este reducerea capacității Rusiei de a continua războiul.

Restricțiile urmăresc să împiedice dezvoltarea sectorului rus al apărării prin limitarea accesului la echipamentele necesare pentru sistemele militare și prin blocarea accesului la piețele Uniunii Europene.

Aplicarea acestor măsuri presupune însă o colaborare complexă între instituțiile europene și autoritățile naționale, deoarece sancțiunile comerciale au un caracter transversal și implică mai multe domenii de activitate.

Auditul a urmărit să stabilească dacă Comisia Europeană a sprijinit și a monitorizat în mod eficient aplicarea sancțiunilor comerciale împotriva Rusiei de către statele membre.

Auditorii au analizat perioada februarie 2022 – sfârșitul anului 2025, luând în considerare evoluțiile înregistrate în acest interval.

Verificările au vizat sancțiunile aplicabile bunurilor comercializate, cu excepția energiei. Prin urmare, raportul nu a analizat sancțiunile financiare, restricțiile legate de servicii sau alte măsuri restrictive, precum interdicțiile de călătorie.

Concluzia generală este că sancțiunile comerciale au redus substanțial relațiile economice dintre UE și Rusia și au limitat accesul acesteia la bunuri strategice. Totuși, diferențele dintre practicile naționale, ambiguitățile juridice și lipsa unor instrumente suficiente de evaluare afectează impactul general al restricțiilor.

Raportul special nr. 30/2026 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sancțiunile comerciale impuse de UE Federației Ruse – Eforturi susținute de coordonare, dar punerea în aplicare rămâne neuniformă și diminuează impactul general”, este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul instituției.

Documentul integral poate fi consultat AICI.