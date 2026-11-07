Suedia introduce controale la frontiere pentru următoarele șase luni. Autoritățile avertizează asupra riscului de sabotaj din partea Rusiei

Suedia va efectua controale țintite la frontiere în următoarele șase luni, pentru a preveni eventuale acte de sabotaj și alte atacuri hibride atribuite unor actori ostili cu legături în Rusia. Decizia vine pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa și al suspiciunilor privind implicarea Moscovei în incidente produse pe teritoriul mai multor state europene.

Guvernul suedez a anunțat că va efectua controale țintite la frontierele interne în următoarele șase luni, pentru a preveni actele de sabotaj și alte amenințări hibride.

Măsura este justificată de riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina și de activitățile unor actori ostili care ar putea opera pe teritoriul statelor europene.

Ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer, a declarat pentru Reuters că invazia Rusiei în Ucraina și continuarea agresiunii împotriva acestei țări au creat o situație gravă de securitate, inclusiv prin creșterea amenințării unor acte de sabotaj împotriva Suediei și a altor state membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Justiției de la Stockholm a explicat că verificările sunt necesare pentru contracararea amenințărilor reprezentate de persoane și grupări ostile care s-au deplasat și au desfășurat activități în interiorul spațiului Schengen.

Suedia face parte din spațiul Schengen, unde circulația între statele membre se desfășoară, în mod obișnuit, fără controale sistematice la frontierele interne.

Țara a introdus însă în ultimul deceniu verificări temporare pentru combaterea migrației ilegale și a criminalității organizate. Noua decizie pune accentul în mod explicit pe amenințările de securitate asociate Rusiei.

Amenințările hibride au revenit în atenția autorităților europene după o serie de incidente care au provocat îngrijorări privind securitatea infrastructurii și a organizațiilor din domeniul apărării.

În septembrie, Germania a acuzat Rusia că s-ar fi aflat în spatele unei tentative de atac cu drone asupra unui aeroport.

Totodată, Estonia a susținut că serviciile de securitate rusești ar fi comandat un atac incendiar împotriva unei organizații din sectorul apărării.

Moscova a respins ambele acuzații, calificându-le drept nefondate.

Kremlinul neagă orice implicare în atacurile hibride semnalate în Europa. Ambasada Rusiei la Stockholm nu a oferit imediat un răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters.

În luna mai, guvernul suedez adoptase o decizie privind efectuarea controalelor la frontiere, invocând inclusiv infracționalitatea transfrontalieră gravă, legăturile acesteia cu actori statali și amenințările teroriste.

Documentul nu menționa însă în mod explicit țări considerate responsabile pentru aceste riscuri.

Noua măsură asociază direct necesitatea controalelor cu situația de securitate provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit guvernului suedez, și alte state din spațiul Schengen aplică verificări la frontierele interne, printre acestea numărându-se Franța, Germania, Norvegia și Danemarca.