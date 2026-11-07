Suedia introduce controale la frontiere pentru următoarele șase luni. Autoritățile avertizează asupra riscului de sabotaj din partea Rusiei
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Suedia va efectua controale țintite la frontiere în următoarele șase luni, pentru a preveni eventuale acte de sabotaj și alte atacuri hibride atribuite unor actori ostili cu legături în Rusia. Decizia vine pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa și al suspiciunilor privind implicarea Moscovei în incidente produse pe teritoriul mai multor state europene.
Suedia intensifică verificările la frontiere din cauza amenințărilor de securitate
Guvernul suedez a anunțat că va efectua controale țintite la frontierele interne în următoarele șase luni, pentru a preveni actele de sabotaj și alte amenințări hibride.
Măsura este justificată de riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina și de activitățile unor actori ostili care ar putea opera pe teritoriul statelor europene.
Ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer, a declarat pentru Reuters că invazia Rusiei în Ucraina și continuarea agresiunii împotriva acestei țări au creat o situație gravă de securitate, inclusiv prin creșterea amenințării unor acte de sabotaj împotriva Suediei și a altor state membre ale Uniunii Europene.
Ministerul Justiției de la Stockholm a explicat că verificările sunt necesare pentru contracararea amenințărilor reprezentate de persoane și grupări ostile care s-au deplasat și au desfășurat activități în interiorul spațiului Schengen.
Suedia face parte din spațiul Schengen, unde circulația între statele membre se desfășoară, în mod obișnuit, fără controale sistematice la frontierele interne.
Țara a introdus însă în ultimul deceniu verificări temporare pentru combaterea migrației ilegale și a criminalității organizate. Noua decizie pune accentul în mod explicit pe amenințările de securitate asociate Rusiei.
Germania și Estonia au acuzat Rusia de implicare în atacuri hibride
Amenințările hibride au revenit în atenția autorităților europene după o serie de incidente care au provocat îngrijorări privind securitatea infrastructurii și a organizațiilor din domeniul apărării.
În septembrie, Germania a acuzat Rusia că s-ar fi aflat în spatele unei tentative de atac cu drone asupra unui aeroport.
Totodată, Estonia a susținut că serviciile de securitate rusești ar fi comandat un atac incendiar împotriva unei organizații din sectorul apărării.
Moscova a respins ambele acuzații, calificându-le drept nefondate.
Kremlinul neagă orice implicare în atacurile hibride semnalate în Europa. Ambasada Rusiei la Stockholm nu a oferit imediat un răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters.
Mai multe state Schengen aplică deja controale la frontierele interne
În luna mai, guvernul suedez adoptase o decizie privind efectuarea controalelor la frontiere, invocând inclusiv infracționalitatea transfrontalieră gravă, legăturile acesteia cu actori statali și amenințările teroriste.
Documentul nu menționa însă în mod explicit țări considerate responsabile pentru aceste riscuri.
Noua măsură asociază direct necesitatea controalelor cu situația de securitate provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit guvernului suedez, și alte state din spațiul Schengen aplică verificări la frontierele interne, printre acestea numărându-se Franța, Germania, Norvegia și Danemarca.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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