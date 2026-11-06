Noi măsuri la granița cu Republica Moldova. Camioanele vor avea piste suplimentare, iar transportul cerealelor primește o nouă rută

România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la frontieră și fluidizarea transportului de mărfuri. Printre acestea se numără deschiderea a două piste suplimentare pentru camioane la Galați-Giurgiulești și separarea vehiculelor fără încărcătură la Albița-Leușeni. În plus, transporturile de cereale pot intra în România și prin punctul vamal Stânca-Costești.

Autoritățile vamale și de frontieră din România și Republica Moldova au stabilit un set de măsuri comune pentru îmbunătățirea circulației camioanelor între cele două țări.

Potrivit unui anunț publicat vineri de Autoritatea Vamală Română, obiectivul este reducerea timpilor de așteptare, optimizarea controalelor și creșterea numărului de vehicule de transport marfă care pot fi procesate.

Una dintre principalele măsuri vizează operaționalizarea a două piste suplimentare de control la punctul vamal Galați-Giurgiulești.

Extinderea infrastructurii ar urma să permită verificarea unui număr mai mare de camioane și gestionarea mai eficientă a traficului de mărfuri.

La punctul vamal Albița-Leușeni, autoritățile au convenit separarea camioanelor fără încărcătură de cele care transportă marfă.

Vehiculele goale vor fi direcționate pe o bandă distinctă, deoarece formalitățile de control necesită, în general, mai puțin timp.

Potrivit Autorității Vamale Române, această organizare va permite procesarea mai rapidă a camioanelor fără marfă și va evita suprapunerea fluxurilor de transport.

O altă schimbare importantă privește transportul cerealelor din Republica Moldova către România.

Începând cu 3 noiembrie 2026, camioanele care transportă cereale pot utiliza și punctul vamal de frontieră Stânca-Costești pentru intrarea pe teritoriul României.

Măsura a fost convenită de autoritățile celor două state pentru diversificarea rutelor comerciale și reducerea presiunii asupra punctelor vamale cu trafic intens.

Noua opțiune de tranzit ar urma să contribuie la distribuirea mai eficientă a transporturilor de cereale între punctele de trecere disponibile.

Pe lângă modificările privind organizarea traficului, autoritățile au convenit și suplimentarea personalului implicat în controalele vamale și de frontieră.

Numărul angajaților va fi adaptat în funcție de necesitățile operaționale și de intensitatea traficului, pentru menținerea unui ritm ridicat de procesare a camioanelor.

Totodată, autoritățile române și moldovene vor intensifica schimbul de informații și coordonarea activităților, astfel încât organizarea controalelor să poată fi ajustată în funcție de situația din teren.

„Aceste acţiuni sunt însoţite de intensificarea schimbului operativ de informaţii şi de coordonarea permanentă între autorităţile competente ale celor două state, astfel încât activitatea posturilor de frontieră să fie adaptată în timp real la evoluţia fluxurilor de transport”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Instituția precizează că traficul va fi monitorizat în continuare, iar măsurile operaționale vor putea fi ajustate pentru a facilita traversarea frontierei și a asigura continuitatea fluxurilor comerciale dintre România și Republica Moldova.