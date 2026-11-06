Noi măsuri la granița cu Republica Moldova. Camioanele vor avea piste suplimentare, iar transportul cerealelor primește o nouă rută
SURSA FOTO: Dreamstime
România și Republica Moldova au convenit asupra unor măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la frontieră și fluidizarea transportului de mărfuri. Printre acestea se numără deschiderea a două piste suplimentare pentru camioane la Galați-Giurgiulești și separarea vehiculelor fără încărcătură la Albița-Leușeni. În plus, transporturile de cereale pot intra în România și prin punctul vamal Stânca-Costești.
Două piste suplimentare pentru camioane la punctul vamal Galați-Giurgiulești
Autoritățile vamale și de frontieră din România și Republica Moldova au stabilit un set de măsuri comune pentru îmbunătățirea circulației camioanelor între cele două țări.
Potrivit unui anunț publicat vineri de Autoritatea Vamală Română, obiectivul este reducerea timpilor de așteptare, optimizarea controalelor și creșterea numărului de vehicule de transport marfă care pot fi procesate.
Una dintre principalele măsuri vizează operaționalizarea a două piste suplimentare de control la punctul vamal Galați-Giurgiulești.
Extinderea infrastructurii ar urma să permită verificarea unui număr mai mare de camioane și gestionarea mai eficientă a traficului de mărfuri.
La punctul vamal Albița-Leușeni, autoritățile au convenit separarea camioanelor fără încărcătură de cele care transportă marfă.
Vehiculele goale vor fi direcționate pe o bandă distinctă, deoarece formalitățile de control necesită, în general, mai puțin timp.
Potrivit Autorității Vamale Române, această organizare va permite procesarea mai rapidă a camioanelor fără marfă și va evita suprapunerea fluxurilor de transport.
Transporturile de cereale din Republica Moldova pot intra în România și prin Stânca-Costești
O altă schimbare importantă privește transportul cerealelor din Republica Moldova către România.
Începând cu 3 noiembrie 2026, camioanele care transportă cereale pot utiliza și punctul vamal de frontieră Stânca-Costești pentru intrarea pe teritoriul României.
Măsura a fost convenită de autoritățile celor două state pentru diversificarea rutelor comerciale și reducerea presiunii asupra punctelor vamale cu trafic intens.
Noua opțiune de tranzit ar urma să contribuie la distribuirea mai eficientă a transporturilor de cereale între punctele de trecere disponibile.
Personal suplimentar la frontieră și coordonare între autoritățile celor două state
Pe lângă modificările privind organizarea traficului, autoritățile au convenit și suplimentarea personalului implicat în controalele vamale și de frontieră.
Numărul angajaților va fi adaptat în funcție de necesitățile operaționale și de intensitatea traficului, pentru menținerea unui ritm ridicat de procesare a camioanelor.
Totodată, autoritățile române și moldovene vor intensifica schimbul de informații și coordonarea activităților, astfel încât organizarea controalelor să poată fi ajustată în funcție de situația din teren.
„Aceste acţiuni sunt însoţite de intensificarea schimbului operativ de informaţii şi de coordonarea permanentă între autorităţile competente ale celor două state, astfel încât activitatea posturilor de frontieră să fie adaptată în timp real la evoluţia fluxurilor de transport”, a transmis Autoritatea Vamală Română.
Instituția precizează că traficul va fi monitorizat în continuare, iar măsurile operaționale vor putea fi ajustate pentru a facilita traversarea frontierei și a asigura continuitatea fluxurilor comerciale dintre România și Republica Moldova.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.