România sprijină dezvoltarea pieței financiare din Republica Moldova. ASF oferă expertiză pentru finanțarea creditelor ipotecare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va continua să ofere expertiză și asistență tehnică Republicii Moldova pentru dezvoltarea sectorului financiar. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a prezentat la Chișinău experiența României în dezvoltarea pieței obligațiunilor garantate, instrumente care pot susține finanțarea pe termen lung a băncilor și creditarea ipotecară.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a participat joi la conferința internațională „From Mortgages to Markets: Building Long-Term Housing Finance”, organizată de Banca Națională a Moldovei.

Discuțiile au vizat dezvoltarea mecanismelor de finanțare pe termen lung a locuințelor, inclusiv prin utilizarea obligațiunilor garantate.

Aceste instrumente permit băncilor să atragă finanțare de la investitori, folosind drept garanție portofolii de active, precum creditele ipotecare.

Potrivit lui Alexandru Petrescu, obligațiunile garantate pot diversifica sursele de finanțare ale instituțiilor bancare și pot crea noi oportunități pentru investitorii de pe piața de capital.

Președintele ASF a explicat că adoptarea unui cadru legislativ nu este suficientă pentru dezvoltarea unei piețe funcționale a obligațiunilor garantate.

Experiența României arată că trebuie luate în considerare nevoile de finanțare ale băncilor, dar și condițiile în care investitorii instituționali pot achiziționa aceste instrumente.

Printre aspectele importante se numără regulile aplicabile fondurilor de pensii, societăților de asigurare și fondurilor de investiții, precum și predictibilitatea procedurilor de listare.

Alexandru Petrescu a subliniat că aceste elemente trebuie analizate împreună pentru a încuraja atât emiterea obligațiunilor, cât și participarea investitorilor.

Un alt subiect abordat în cadrul conferinței a fost transparența informațiilor privind activele care garantează obligațiunile.

Potrivit președintelui ASF, investitorii trebuie să aibă acces la date periodice, clare și comparabile pentru a putea evalua riscurile asociate acestor instrumente financiare.

El a evidențiat și necesitatea unor practici responsabile de distribuție, astfel încât cumpărătorii să înțeleagă caracteristicile produselor și mecanismele de protecție de care beneficiază.

Alexandru Petrescu a apreciat cooperarea cu Banca Națională a Moldovei și cu Comisia Națională a Pieței Financiare.

Președintele ASF a anunțat că instituția română va continua să ofere expertiză și asistență tehnică partenerilor de la Chișinău pentru dezvoltarea pieței financiare.

Potrivit acestuia, colaborarea urmărește atât consolidarea sectorului financiar din Republica Moldova, cât și sprijinirea parcursului european al țării.