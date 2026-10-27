Președintele ASF atrage atenția asupra unor provocări importante pentru România: Următoarea etapă de dezvoltare cere decizii responsabile

Progresul economic al României depinde de soliditatea instituțiilor, de încrederea cetățenilor și de capacitatea societății de a transforma oportunitățile economiei de piață în prosperitate durabilă.

Aceste teme au fost abordate de Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în cadrul conferinței internaționale GBSN Beyond 2026, organizate la București. Oficialul a participat la eveniment și a susținut o intervenție în panelul Politics, Markets, and Society, dedicat relației dintre dezvoltarea economică, leadership și progresul societății.

În intervenția sa, Alexandru Petrescu a vorbit despre transformările politice, economice și sociale prin care a trecut România în ultimele decenii, precum și despre rolul integrării europene în modernizarea economiei și a instituțiilor statului.

Deși progresele înregistrate sunt semnificative, există în continuare diferențe care împiedică distribuirea uniformă a beneficiilor dezvoltării economice. Printre provocările evidențiate se numără decalajele regionale, accesul inegal la educație și infrastructură, precum și diferențele dintre oportunitățile de care dispun cetățenii.

Aceste aspecte arată că dezvoltarea economică nu se reflectă în aceeași măsură în nivelul de trai al tuturor românilor. În acest context, transformarea progresului economic în prosperitate durabilă presupune valorificarea oportunităților existente și reducerea diferențelor care limitează accesul unor categorii ale populației la beneficiile dezvoltării.

„Progresul economic al unei țări depinde de soliditatea instituțiilor sale, de încrederea cetățenilor și de capacitatea societății de a transforma oportunitățile oferite de economia de piață în prosperitate durabilă. Am participat astăzi, la București, la conferința internațională GBSN Beyond 2026, în cadrul căreia am susținut o intervenție în panelul „Politics, Markets, and Society”, dedicat relației dintre dezvoltarea economică, leadership și progresul societății. Am vorbit despre transformările politice, economice și sociale prin care a trecut România în ultimele decenii și despre rolul integrării europene în modernizarea economiei și a instituțiilor noastre. Aceste progrese sunt semnificative, însă decalajele regionale, accesul inegal la educație și infrastructură și diferențele de oportunități ne arată că beneficiile dezvoltării economice nu sunt resimțite în aceeași măsură de toți cetățenii”, a spus Alexandru Petrescu.

Un alt subiect abordat de președintele ASF a fost importanța piețelor financiare în susținerea investițiilor, a economisirii pe termen lung și a dezvoltării economice.

Potrivit perspectivei prezentate de Alexandru Petrescu, piețele financiare trebuie să aibă capacitatea de a sprijini economia, facilitând investițiile și încurajând economisirea pe termen lung.

În același timp, reglementarea financiară are un rol important în menținerea încrederii publicului. Aceasta trebuie să asigure un echilibru credibil între protecția participanților la piață, susținerea investițiilor și dezvoltarea inovării.

Încrederea în instituții și în funcționarea piețelor financiare reprezintă, astfel, elemente importante pentru consolidarea economiei și pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare.

„Am subliniat importanța unor piețe financiare capabile să susțină investițiile, economisirea pe termen lung și dezvoltarea economică. Reglementarea financiară trebuie să mențină încrederea publicului și să asigure un echilibru credibil între protecție, investiții și inovare”, a subliniat președintele ASF.

Alexandru Petrescu a evidențiat și responsabilitatea școlilor de afaceri în pregătirea viitorilor lideri și profesioniști. Într-un context economic tot mai complex, iar pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, formarea acestora trebuie să urmărească dobândirea unor competențe analitice solide, a discernământului și a capacității de a înțelege consecințele sociale ale deciziilor economice.

Educația în domeniul afacerilor are, în această perspectivă, un rol care depășește pregătirea tehnică pentru activitatea profesională. Viitorii lideri trebuie să poată evalua implicațiile deciziilor economice și să înțeleagă efectele acestora asupra societății.

Complexitatea economiei și evoluția tehnologică impun, prin urmare, o pregătire care să combine capacitatea de analiză cu responsabilitatea în luarea deciziilor.

„Am evidențiat, totodată, responsabilitatea școlilor de afaceri în formarea viitorilor lideri și profesioniști, într-un context în care complexitatea economiei și dezvoltarea inteligenței artificiale cer competențe analitice solide, discernământ și înțelegerea consecințelor sociale ale deciziilor economice”, a mai spus acesta.

În perspectiva următoarei etape de dezvoltare a României, președintele ASF a subliniat necesitatea unor decizii responsabile și a unei viziuni pe termen lung.