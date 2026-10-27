Andreea Negru, PEFA: Antreprenorii români au nevoie de stabilitate, predictibilitate și acces la finanțare

Președintele Patronatului European al Femeilor de Afaceri (PEFA), Andreea Negru, atrage atenția asupra nevoilor antreprenorilor români, care cer stabilitate și finanțare. În 2026, prin conferințele BUSINESS OUTLOOK, organizate în mai multe orașe din țară, organizația a urmărit consolidarea dialogului dintre companii, autorități și instituțiile financiar-bancare.

Antreprenorii români au nevoie de stabilitate, predictibilitate, acces la finanțare și de instituții care să le fie parteneri reali, în condițiile în care inițiativa și curajul nu lipsesc din mediul de afaceri, susține Andreea Negru, președintele Patronatului European al Femeilor de Afaceri (PEFA).

Potrivit ei, România are nevoie de încredere, continuitate și parteneriate care să genereze rezultate concrete. În acest context, organizația a lansat proiectul BUSINESS OUTLOOK 2026, cu obiectivul de a încuraja dialogul economic în toate regiunile țării, nu doar în Capitală.

Negru a arătat că, în cadrul acestui demers, reprezentanții organizației au întâlnit antreprenori din Sibiu, Craiova, Brașov și Iași, care demonstrează capacitatea economiei românești de a genera creativitate, reziliență și performanță.

Concluzia principală a acestui parcurs este că dezvoltarea mediului de afaceri depinde de existența unui cadru stabil și predictibil, de accesul la finanțare și de colaborarea eficientă dintre antreprenori și instituțiile publice, a transmis Negru.

„România are nevoie de mai mult decât potenţial economic. Are nevoie de încredere, continuitate şi parteneriate care produc rezultate. Am pornit la drum cu BUSINESS OUTLOOK 2026 din convingerea că România are nevoie de un dialog economic autentic, construit nu doar în Capitală, ci în fiecare regiune în care antreprenorii investesc, creează locuri de muncă şi contribuie la dezvoltarea comunităţilor. De la Sibiu la Craiova, de la Braşov la Iaşi, am întâlnit oameni care demonstrează că economia românească are resurse extraordinare de creativitate, rezilienţă şi performanţă. Cea mai importantă concluzie a acestui parcurs este că antreprenorii români nu duc lipsă de iniţiativă sau curaj. Au nevoie de stabilitate, predictibilitate, acces la finanţare şi de instituţii care să le fie parteneri reali”, a afirmat Negru.

Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) a organizat, la sediul Primăriei Municipiului Iași, ultima ediție din acest an a conferinței Business Outlook 2026, parte a platformei naționale de dialog economic „Împreună pentru viitor”.

După edițiile desfășurate la Sibiu, Craiova și Brașov, evenimentul de la Iași a încheiat un demers național dedicat consolidării relațiilor dintre mediul antreprenorial, autoritățile publice, instituțiile financiar-bancare și reprezentanții comunităților locale.

Reprezentanții PEFA au arătat că dialogul dintre mediul de afaceri și autorități trebuie să se concretizeze în măsuri care să sprijine dezvoltarea economică. Negru a precizat că dialogul reprezintă un punct de plecare pentru schimbare și că viitorul economic al României trebuie construit prin colaborare.

Conferința de la Iași a evidențiat importanța parteneriatelor dintre autoritățile locale, instituțiile centrale, sectorul financiar-bancar și companiile private. Dezbaterile au vizat identificarea unor mecanisme eficiente de susținere a investițiilor, adaptarea competențelor profesionale la transformările economice și valorificarea avantajelor competitive ale regiunii Moldovei.

Educația și inovarea au ocupat, de asemenea, un loc important în discuții, fiind considerate factori esențiali pentru creșterea productivității și dezvoltarea unor companii capabile să concureze pe piețele internaționale.

Participanții au evidențiat și rolul sectorului financiar-bancar în susținerea antreprenoriatului, în special prin facilitarea accesului companiilor la instrumente de finanțare adaptate nevoilor de dezvoltare.

Una dintre principalele concluzii ale conferinței a fost necesitatea unei strategii de dezvoltare economică bazate pe investiții, educație, inovare și parteneriate durabile.