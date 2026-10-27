Reguli noi pentru șoferii din București. Cum vor putea primi despăgubiri dacă un copac cade peste mașină

Șoferii ale căror autoturisme sunt avariate de copaci sau ramuri căzute pe domeniul public ar putea beneficia de o nouă procedură de despăgubire în Sectorul 5 al Capitalei. Primăria a pregătit un proiect de hotărâre care reglementează soluționarea cererilor prin intermediul unei polițe de asigurare de răspundere civilă. Documentele oficiale arată că, în perioada 2022–2026, au fost aprobate despăgubiri de peste două milioane de lei pentru astfel de incidente.

Primăria Sectorului 5 propune completarea procedurii existente pentru acordarea despăgubirilor proprietarilor de autoturisme avariate în urma căderii arborilor sau a ramurilor acestora.

Proiectul de hotărâre vizează introducerea unei proceduri complementare prin care solicitările să poată fi soluționate printr-o poliță de asigurare de răspundere civilă, în situațiile în care incidentul s-a produs pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 5.

Potrivit documentului, noul mecanism urmărește reducerea riscului financiar suportat direct din bugetul local și stabilirea unor responsabilități clare între instituțiile implicate în verificarea incidentelor și soluționarea cererilor.

Procedura nu presupune acordarea automată a despăgubirilor. Fiecare solicitare trebuie analizată pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului, identificarea administratorului terenului și verificarea condițiilor de acordare a compensațiilor.

Conform procedurii propuse, persoanele ale căror autoturisme au fost avariate trebuie să depună o solicitare la registratura Sectorului 5, însoțită de documentele necesare pentru identificarea incidentului și evaluarea prejudiciului.

Cererea trebuie să conțină datele solicitantului, informațiile privind autoturismul avariat, descrierea evenimentului, locul și data producerii acestuia, precum și documente sau fotografii relevante.

După înregistrarea solicitării, dosarul va fi transmis Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, care va efectua verificări privind împrejurările incidentului și existența prejudiciului reclamat.

Ulterior, Direcția Amenajare și Întreținere Domeniul Public va verifica dacă arborele care a provocat pagubele se afla pe un teren administrat de Sectorul 5 și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea procedurii de despăgubire.

În cazul în care dosarul este considerat eligibil, acesta va fi transmis pentru instrumentare prin intermediul asigurătorului, care va analiza prejudiciul și va stabili despăgubirea în condițiile contractului de asigurare.

Proiectul prevede că persoanele prejudiciate vor primi informații despre stadiul solicitării și despre eventualele documente suplimentare necesare.

Un raport de specialitate întocmit în septembrie 2026, inclus în documentația proiectului, prezintă situația despăgubirilor aprobate pentru autoturismele avariate de arbori sau ramuri căzute.

Potrivit analizei, în perioada 2022–2026, cu date parțiale pentru anul în curs, au fost aprobate 121 de dosare, valoarea totală a despăgubirilor ajungând la 2.019.260,17 lei.

În 2022 au fost înregistrate 16 dosare aprobate, cu despăgubiri totale de 167.366,10 lei. În 2023, numărul dosarelor a crescut la 18, iar valoarea compensațiilor a ajuns la 279.628,42 lei.

Pentru 2024 au fost aprobate 28 de dosare, cu despăgubiri de 518.542,12 lei, în timp ce în 2025 au fost înregistrate tot 28 de dosare, dar cu o valoare totală mai mică, de 373.438,52 lei.

În 2026, datele parțiale indică 31 de dosare aprobate, pentru care valoarea despăgubirilor a ajuns la 680.285,01 lei. Aceasta este cea mai mare sumă anuală consemnată în perioada analizată, deși anul nu era încheiat la momentul întocmirii raportului.

Documentul arată că valoarea medie a despăgubirilor aprobate în perioada analizată este de 16.688,10 lei pentru un dosar. Cea mai mare despăgubire individuală identificată a fost de 90.895 de lei.

Raportul tehnic prezintă și activitatea serviciilor responsabile de întreținerea arborilor și intervențiile în situații de urgență.

În perioada 2021–2026 au fost consemnate 1.253 de intervenții în regim de urgență, cele mai multe fiind înregistrate în anul 2026, pentru care analiza este parțială.

Concret, în 2021 au fost efectuate 85 de intervenții, în 2022 au fost 109, în 2023 au fost 65, în 2024 au fost 41, iar în 2025 numărul acestora a ajuns la 223.

Pentru 2026, centralizatorul indică deja 730 de intervenții de urgență, o creștere importantă față de anii anteriori.

Autorii raportului atrag atenția că fenomenele meteorologice severe, precum furtunile, vântul puternic și precipitațiile abundente, pot provoca incidente multiple, cu efecte asupra mai multor autoturisme.

Din acest motiv, documentația recomandă îmbunătățirea monitorizării arborilor, identificarea exemplarelor cu risc și consolidarea mecanismelor de prevenire a incidentelor.

Potrivit procedurii propuse, verificarea regimului de administrare a terenului reprezintă o etapă esențială în analizarea unei solicitări.

Dacă arborele care a produs pagubele nu se află pe un teren administrat de Sectorul 5, solicitarea nu poate fi soluționată prin mecanismul propus pentru această administrație.

De asemenea, acordarea despăgubirilor depinde de condițiile poliței de asigurare, inclusiv de eventualele excluderi, limite de acoperire și franșize.

Documentul prevede și posibilitatea respingerii totale sau parțiale a unei cereri de către asigurător, precum și comunicarea motivelor către persoana prejudiciată.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 5. Până la adoptarea sa, noua procedură complementară nu poate fi considerată aplicabilă.