Cod Rutier 2026. Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferi. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină și ce nu impune legea

Șoferii din România trebuie să respecte o serie de obligații privind echipamentele de siguranță care trebuie să se afle în autoturism. Potrivit Codului rutier, trusa medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingătorul de incendiu sunt dotări obligatorii pentru circulația pe drumurile publice. În schimb, vesta reflectorizantă nu este impusă prin lege conducătorilor de autoturisme obișnuite, deși poate fi utilă în cazul unei defecțiuni sau al unei opriri de urgență.

Legislația rutieră stabilește clar ce echipamente trebuie să existe în vehicule, dar și categoriile de conducători auto pentru care sunt prevăzute obligații suplimentare. Reglementările includ și excepții, în special pentru motociclete și mopede, ca urmare a modificărilor legislative adoptate în anul 2024.

Articolul 8 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește obligațiile referitoare la echipamentele de siguranță.

Conform acestei prevederi, autoturismele trebuie să fie echipate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Obligația se aplică și altor categorii de autovehicule, precum și tractoarelor agricole sau forestiere și tramvaielor, cu excepțiile prevăzute de legislație.

Scopul acestor dotări este de a permite intervenția în situații de urgență și semnalizarea vehiculelor imobilizate, astfel încât să fie reduse riscurile pentru participanții la trafic.

Conducătorii auto trebuie să se asigure că echipamentele sunt prezente în vehicul și că pot fi utilizate atunci când situația o impune.

Deși este recomandată pentru siguranța personală, vesta reflectorizantă nu figurează printre cele trei dotări obligatorii prevăzute de articolul 8 din Codul rutier pentru autoturisme.

Legislația stabilește însă obligația purtării unui echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant pentru anumite categorii de conducători auto.

Mai exact, articolul 35 alineatul (6) din OUG nr. 195/2002 prevede această obligație pentru conducătorii autovehiculelor și tractoarelor agricole sau forestiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, atunci când efectuează intervenții la vehiculul aflat pe partea carosabilă a drumului public.

Prin urmare, conducătorii autoturismelor obișnuite nu au o obligație legală generală de a păstra o vestă reflectorizantă în mașină.

Cu toate acestea, utilizarea unui astfel de echipament poate crește vizibilitatea șoferului în cazul unei defecțiuni, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Legislația rutieră a fost modificată în anul 2024 prin Legea nr. 82/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 10 aprilie 2024.

Actul normativ a schimbat articolul 8 din OUG nr. 195/2002, introducând în mod explicit excepții pentru anumite categorii de vehicule.

Astfel, vehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A nu sunt obligate să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu în baza acestei prevederi.

Categoriile respective includ mopede și motociclete, în funcție de caracteristicile tehnice și de puterea motorului.

În cazul autoturismelor, obligația privind echipamentele de siguranță rămâne valabilă.

Pe lângă existența dotărilor obligatorii, este important ca acestea să fie în stare corespunzătoare de utilizare.

Trusa medicală trebuie să fie una conformă cerințelor aplicabile, iar conținutul său trebuie verificat periodic, în special în privința materialelor care au termene de valabilitate.

În cazul stingătorului de incendiu, conducătorul auto trebuie să urmărească starea echipamentului și condițiile de utilizare, inclusiv eventualele termene de verificare sau înlocuire.

Este recomandat ca stingătorul să fie păstrat într-un loc accesibil și fixat corespunzător, astfel încât să poată fi utilizat rapid, fără să reprezinte un pericol în timpul deplasării.

Totodată, șoferii trebuie să verifice existența ambelor triunghiuri reflectorizante și starea acestora.

Nerespectarea obligațiilor privind echipamentele de siguranță poate atrage sancțiuni contravenționale, în condițiile Codului rutier.

Lipsa dotărilor obligatorii este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, care presupune aplicarea a patru sau cinci puncte-amendă.

Valoarea unui punct-amendă este stabilită potrivit articolului 98 din OUG nr. 195/2002, în raport cu salariul minim brut pe țară.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.

Prin urmare, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, iar sancțiunile din clasa a II-a sunt cuprinse între 865 și 1.081,25 lei.

Această sancțiune trebuie diferențiată de situația vestei reflectorizante, care nu este obligatorie pentru autoturismele obișnuite.

Astfel, șoferii nu pot fi sancționați doar pentru că nu au vestă reflectorizantă într-un autoturism, însă trebuie să respecte obligațiile referitoare la trusa medicală, triunghiurile de presemnalizare și stingătorul de incendiu.