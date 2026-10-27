Piața serviciilor din România resimte din plin prudența clienților: vânzările au căzut cu 8,4% în 2026, iar concediile de vară nu au salvat situația

Românii au redus drastic cheltuielile alocate timpului liber în primele opt luni din 2026, perioadă în care cifra de afaceri din serviciile prestate populației s-a diminuat cu 8,4%, potrivit INS. Scăderile masive înregistrate la jocurile de noroc și în sectorul HoReCa au tras întreaga piață în jos, în pofida unei creșteri punctuale raportate de agențiile de turism și curățătorii.

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a înregistrat o scădere de 8,4% ca serie brută în primele opt luni ale anului 2026 comparativ cu perioada similară din 2025.

Conform datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), declinul a fost determinat în principal de contracția activităților din zona jocurilor de noroc, HoReCa și saloanelor de înfrumusețare.

În luna august 2026, cifra de afaceri din acest sector a fost cu 4,9% mai mică față de august 2025 ca serie brută (-3,2% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate).

Comparația cu luna precedentă (iulie 2026) a indicat o ușoară revenire de 1,6% pe seria brută, datorată vârfului de sezon estival din hoteluri și restaurante (+2,9%), jocuri de noroc (+0,7%) și agenții de turism (+0,5%).

Totuși, după eliminarea factorilor sezonieri și a numărului de zile lucrătoare, activitatea din august 2026 s-a redus cu 0,7% față de iulie 2026, ceea ce confirmă tendința generală de temperare a consumului.

Raportat la luna august a anului trecut, cel mai puternic recul l-au înregistrat activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, a căror cifră de afaceri a plonjat cu 22,7%. O scădere semnificativă s-a consemnat și la agențiile turistice și tur-operatori (-11,7%), precum și în sectorul hotelurilor și restaurantelor (-3,9%).

La polul opus, consumatorii au alocat bugete mai mari pentru activitățile de curățătorie și spălătorie a textilelor/blănurilor (+22,4%) și pentru serviciile de coafură și înfrumusețare (+7,0%).

În intervalul 1 ianuarie – 31 august 2026, volumul afacerilor din serviciile adresate populației a scăzut cu 8,4% pe serie brută și cu 7,9% ca serie ajustată sezonier. Pe parcursul acestor prime opt luni, cele mai mari pierderi au fost raportate la:

Jocuri de noroc și activități recreative: -17,3%

-17,3% Hoteluri și restaurante: -10,4%

-10,4% Coafură și alte activități de înfrumusețare: -9,8%

Singurele ramuri care au reușit să își majoreze afacerile cumulate de la începutul anului au fost agențiile turistice și tur-operatorii, cu un avans de 11,2%, alături de serviciile de spălare și curățare a articolelor textile (+3,1%).

Vezi aici întreg comunicatul INS, precum și anexa de date.