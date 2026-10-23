Industria României a înregistrat o scădere puternică în august 2026. Cifra de afaceri s-a redus cu 13,7% într-o singură lună

Cifra de afaceri din industria României a scăzut cu 13,7% în august 2026, comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Reducerea a fost determinată de evoluția industriei prelucrătoare, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 14,5%. În schimb, comparativ cu august 2025, industria a înregistrat o creștere de 10,3%, în timp ce avansul cumulat pentru primele opt luni ale anului a fost de numai 0,9%.

Potrivit datelor INS, cifra de afaceri din industrie, calculată pentru piața internă și piața externă, a înregistrat în august 2026 o scădere nominală de 13,7% comparativ cu luna iulie.

Evoluția a fost influențată în principal de industria prelucrătoare, unde cifra de afaceri s-a redus cu 14,5% față de luna precedentă.

În schimb, industria extractivă a avut o evoluție pozitivă, înregistrând o creștere de 6,8% în aceeași perioadă.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie, calculați ca serie brută, arată că nivelul total din august a reprezentat 86,3% din cel înregistrat în iulie 2026.

În industria extractivă, indicele a fost de 106,8%, în timp ce industria prelucrătoare a înregistrat un indice de 85,5%.

Datele INS evidențiază evoluțiile diferite ale celor două secțiuni industriale, în condițiile în care creșterea din industria extractivă nu a compensat reducerea cifrei de afaceri din industria prelucrătoare.

Analiza pe marile grupe industriale arată că patru dintre cele cinci categorii au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri în august 2026, comparativ cu iulie.

Cea mai mare reducere a fost consemnată în industria bunurilor de capital, unde cifra de afaceri a scăzut cu 25,1%. Indicele valoric corespunzător acestei categorii a fost de 74,9%.

Industria bunurilor intermediare a înregistrat o diminuare de 11,9%, indicele valoric situându-se la 88,1%. O scădere de 10,8% a fost raportată în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde indicele a ajuns la 89,2%.

În industria bunurilor de uz curent, cifra de afaceri s-a redus cu 5,6% față de luna precedentă, corespunzător unui indice de 94,4%. Singura grupă industrială care a înregistrat o creștere lunară a fost industria energetică.

În acest sector, cifra de afaceri a avansat cu 0,6%, indicele valoric ajungând la 100,6%. Prin urmare, scăderea lunară a cifrei de afaceri din industrie a fost determinată de evoluțiile negative din majoritatea grupelor industriale, în special din sectorul bunurilor de capital.

Deși datele indică o scădere importantă față de luna precedentă, comparația anuală arată o evoluție pozitivă.

În august 2026, cifra de afaceri din industrie, pe totalul pieței interne și externe, a crescut în termeni nominali cu 10,3% comparativ cu august 2025.

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a fost de 110,3% față de aceeași lună a anului precedent.

Creșterea anuală a fost susținută atât de industria extractivă, cât și de industria prelucrătoare.

Industria extractivă a înregistrat un avans de 35,7% față de august 2025, fiind secțiunea industrială cu cea mai importantă creștere procentuală.

Indicele valoric al cifrei de afaceri pentru industria extractivă a ajuns la 135,7%.

În industria prelucrătoare, cifra de afaceri a crescut cu 9,3% comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, indicele valoric fiind de 109,3%.

Astfel, ambele secțiuni industriale au contribuit la creșterea anuală de 10,3% a cifrei de afaceri din industrie.

Analiza evoluției pe marile grupe industriale arată că toate cele cinci categorii au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în august 2026, comparativ cu august 2025.

Industria energetică a consemnat cea mai mare creștere, de 34,1%. Indicele valoric al cifrei de afaceri din acest sector a ajuns la 134,1%.

Pe locul următor s-a situat industria bunurilor de folosință îndelungată, cu un avans de 15,3% și un indice valoric de 115,3%.

Industria bunurilor de uz curent a înregistrat o creștere anuală de 9,6%, corespunzătoare unui indice de 109,6%.

În industria bunurilor intermediare, cifra de afaceri a crescut cu 9,3% față de august 2025, indicele valoric fiind de 109,3%.

Industria bunurilor de capital a avut cea mai redusă creștere anuală dintre cele cinci grupe industriale, de 4,6%. Indicele valoric corespunzător a fost de 104,6%.

Datele arată astfel că, în pofida scăderilor lunare înregistrate în majoritatea sectoarelor, toate marile grupe industriale au avut cifre de afaceri mai mari decât în august 2025.

Pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, datele INS indică o creștere nominală de 0,9% a cifrei de afaceri din industrie, comparativ cu intervalul corespunzător din 2025.

Evoluția include activitatea desfășurată atât pe piața internă, cât și pe piața externă.

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pentru primele opt luni ale anului a fost de 100,9%, raportat la aceeași perioadă din 2025.

Creșterea cumulată a fost susținută de evoluțiile pozitive din industria extractivă și industria prelucrătoare.

Industria extractivă a înregistrat un avans de 14,1% în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu primele opt luni ale anului precedent.

Indicele valoric corespunzător acestei secțiuni industriale a fost de 114,1%.

În industria prelucrătoare, creșterea cumulată a fost de numai 0,4%, indicele valoric situându-se la 100,4%.

Prin urmare, deși ambele secțiuni industriale au contribuit la evoluția pozitivă a cifrei de afaceri, diferența dintre ritmurile lor de creștere a fost considerabilă.

La nivelul marilor grupe industriale, evoluția cumulată pentru primele opt luni ale anului 2026 a fost neuniformă.

Trei categorii au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri, în timp ce alte două au raportat scăderi.

Industria energetică a avut cea mai importantă creștere, de 20,7%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2025.

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industria energetică a ajuns la 120,7%.

Industria bunurilor intermediare a înregistrat o creștere de 2,4%, corespunzătoare unui indice valoric de 102,4%.

În industria bunurilor de uz curent, cifra de afaceri a avansat cu 1%, indicele valoric fiind de 101%.

În schimb, industria bunurilor de capital a înregistrat o scădere de 4,1% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

Indicele valoric al cifrei de afaceri pentru această categorie s-a situat la 95,9%.

O evoluție negativă a fost consemnată și în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde cifra de afaceri a scăzut cu 1,8%.

Indicele valoric corespunzător acestei grupe industriale a fost de 98,2%.

Astfel, industria energetică a avut cea mai puternică evoluție pozitivă în primele opt luni ale anului, în timp ce industria bunurilor de capital a înregistrat cea mai mare scădere cumulată.

Datele publicate de INS pentru august 2026 evidențiază diferențe între evoluțiile lunare, anuale și cele cumulate de la începutul anului.

Comparativ cu iulie 2026, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 13,7%, pe fondul reducerii activității în industria prelucrătoare și al scăderilor înregistrate în patru dintre cele cinci mari grupe industriale.

În schimb, raportarea la august 2025 indică o creștere de 10,3%, susținută de avansul industriei extractive, al industriei prelucrătoare și al tuturor grupelor industriale analizate.

Pentru perioada ianuarie-august 2026, creșterea cumulată a cifrei de afaceri a fost de 0,9%, în condițiile în care industria energetică a avansat cu 20,7%, dar industria bunurilor de capital și cea a bunurilor de folosință îndelungată au înregistrat scăderi.

Toate variațiile prezentate sunt calculate în termeni nominali, pe baza indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie, serie brută, și includ atât piața internă, cât și piața externă.