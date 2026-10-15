Producția industrială din România a scăzut în primele opt luni din 2026. Ce arată datele pentru luna august

Producția industrială din România a scăzut cu 3,4% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate în raportul privind evoluția sectorului industrial. În luna august, producția industrială a înregistrat o scădere de 12,6% față de iulie, ca serie brută, însă a crescut cu 1,6% după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Comparativ cu august 2025, indicatorul a fost mai mic atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată.

În luna august 2026, producția industrială din România a scăzut cu 12,6% față de luna precedentă, potrivit seriei brute a indicelui producției industriale (IPI).

Evoluția negativă a fost determinată de scăderile înregistrate în industria prelucrătoare și în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 15,0% față de iulie 2026. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au redus cu 2,0%.

În schimb, industria extractivă a consemnat o creștere de 1,0% față de luna precedentă. Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică însă o evoluție diferită. Potrivit acestei serii, producția industrială a crescut cu 1,6% în august 2026 comparativ cu iulie.

Creșterea a fost susținută de toate cele trei sectoare industriale analizate, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Industria extractivă a înregistrat un avans de 1,4%, în timp ce industria prelucrătoare a crescut cu 1,3%. În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, creșterea a fost de 0,9%.

Prin urmare, datele pentru august indică o scădere de 12,6% față de luna precedentă în seria brută, dar o creștere de 1,6% după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Comparativ cu luna august a anului precedent, producția industrială a înregistrat o scădere de 0,4% ca serie brută. Rezultatul a fost determinat de evoluțiile negative din industria prelucrătoare și din sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Industria prelucrătoare a scăzut cu 1,1% față de august 2025, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au redus cu 0,9%.

Industria extractivă a avut o evoluție pozitivă, înregistrând o creștere de 8,6% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele INS.

În cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică cu 2,7% față de august 2025.

Scăderea a fost determinată de reducerea activității în industria prelucrătoare, unde indicatorul a coborât cu 3,4%, și în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde declinul a fost de 1,1%.

Industria extractivă a înregistrat, în schimb, o creștere de 7,7% în seria ajustată.

Astfel, indiferent de seria statistică utilizată, producția industrială a fost mai mică în august 2026 decât în aceeași lună a anului precedent. Scăderea a fost de 0,4% în seria brută și de 2,7% în seria ajustată.

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, producția industrială a României a scăzut cu 3,4% față de perioada corespunzătoare din 2025, potrivit seriei brute. Cea mai importantă scădere dintre sectoarele analizate a fost înregistrată în industria prelucrătoare, unde producția s-a redus cu 4,4%.

În schimb, celelalte două sectoare industriale au consemnat creșteri în primele opt luni ale anului.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2,0% față de perioada ianuarie-august 2025. Industria extractivă a înregistrat o creștere de 0,2% în același interval.

Datele arată că scăderea totală a producției industriale a fost determinată în principal de evoluția negativă a industriei prelucrătoare, în timp ce sectoarele energiei și industriei extractive au avut rezultate pozitive.

Potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a scăzut cu 3,7% în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Și în acest caz, industria prelucrătoare a avut cea mai mare contribuție negativă dintre sectoarele analizate, înregistrând o scădere de 4,8%.

Industria extractivă a consemnat o reducere de 0,1% în perioada analizată.

În schimb, sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat o creștere de 1,6%.

Comparativ cu seria brută, în care declinul total a fost de 3,4%, seria ajustată indică o scădere mai mare, de 3,7%.

Ambele serii statistice arată însă o evoluție negativă a producției industriale în primele opt luni ale anului 2026 față de perioada similară din 2025.

Datele privind indicele producției industriale (IPI) evidențiază evoluția fiecărui sector în raport cu luna precedentă, luna corespunzătoare din anul trecut și perioada ianuarie-august 2025.

În tabelul statistic, valorile indicelui pentru fiecare comparație sunt exprimate în procente. Litera B reprezintă seria brută, iar litera S indică seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Sector industrial Serie August 2026 față de iulie 2026 August 2026 față de august 2025 Ianuarie-august 2026 față de ianuarie-august 2025 Total industrie B 87,4 99,6 96,6 Total industrie S 101,6 97,3 96,3 Industria extractivă B 101,0 108,6 100,2 Industria extractivă S 101,4 107,7 99,9 Industria prelucrătoare B 85,0 98,9 95,6 Industria prelucrătoare S 101,3 96,6 95,2 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat B 98,0 99,1 102,0 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat S 100,9 98,9 101,6

Valorile din tabel reprezintă indicii producției industriale, nu variațiile procentuale propriu-zise. De exemplu, valoarea de 87,4 pentru seria brută înseamnă că indicele producției industriale din august 2026 a reprezentat 87,4% din nivelul lunii iulie, ceea ce corespunde unei scăderi de 12,6%.

În cazul seriei ajustate, indicele total de 101,6 arată o creștere de 1,6% față de iulie 2026.

Comparativ cu august 2025, indicele total a fost de 99,6 în seria brută, corespunzător unei scăderi de 0,4%, și de 97,3 în seria ajustată, echivalentul unui declin de 2,7%.

Pentru perioada ianuarie-august 2026, indicele total a fost de 96,6 în seria brută și de 96,3 în seria ajustată, ceea ce corespunde unor scăderi de 3,4%, respectiv 3,7%.

Datele statistice evidențiază diferențe între cele trei mari sectoare industriale analizate.

Industria prelucrătoare a înregistrat scăderi atât în seria brută, cât și în cea ajustată. În perioada ianuarie-august 2026, indicele acesteia a fost de 95,6 în seria brută și de 95,2 în seria ajustată, raportat la aceeași perioadă a anului precedent.

În industria extractivă, indicele pentru primele opt luni a fost de 100,2 în seria brută, ceea ce indică o creștere de 0,2%. În seria ajustată, indicele a fost de 99,9, corespunzător unei scăderi de 0,1%.

Sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat rezultate pozitive în ambele serii statistice. Indicele a ajuns la 102,0 în seria brută și la 101,6 în seria ajustată, corespunzător unor creșteri de 2,0%, respectiv 1,6%.

În ansamblu, datele pentru august 2026 arată că producția industrială din România continuă să se confrunte cu un declin față de anul precedent. În primele opt luni ale anului, scăderea a fost de 3,4% ca serie brută și de 3,7% ca serie ajustată, în condițiile în care industria prelucrătoare a înregistrat cele mai importante reduceri dintre sectoarele analizate.