INS: Resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3% în 2026. Creștere de 48% pentru fotovoltaice și scădere de 21,5% la nuclear

Resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3% în primele opt luni din 2026, în timp ce producția de energie electrică a crescut cu 3,1%. Potrivit INS, energia solară a înregistrat un avans de 47,9%, iar producția centralelor nuclearo-electrice a scăzut cu 21,5%. Consumul populației s-a redus cu 11,3%, în timp ce exporturile de electricitate au crescut.

Resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3% în primele opt luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce resursele de energie electrică au crescut cu 0,5%, potrivit datelor provizorii publicate joi, 15 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Producția de energie solară și cea hidro au înregistrat creșteri, în timp ce producția din centralele nucleare a scăzut cu peste 21%.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 20,94 milioane de tone echivalent petrol (tep) în perioada ianuarie-august 2026, în scădere cu aproximativ 1,41 milioane tep față de intervalul similar din 2025.

Producția internă a însumat 10,50 milioane tep, cu 458.300 tep mai puțin decât în primele opt luni ale anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 4,2%. În același timp, importurile au ajuns la 10,44 milioane tep, înregistrând un declin de 8,4%, echivalentul a 954.500 tep.

În cazul principalelor categorii de resurse, cantitatea de țiței a scăzut cu 21,1%, până la 6,05 milioane tep. Producția internă de țiței a fost de 1,55 milioane tep, în timp ce importurile au totalizat 4,49 milioane tep.

Resursele de cărbune net au ajuns la 1,10 milioane tep, în scădere cu 17,3% față de perioada ianuarie-august 2025. Atât producția internă, cât și importurile de cărbune au înregistrat reduceri.

În schimb, resursele de gaze naturale utilizabile au crescut cu 2,7%, până la 7,10 milioane tep. Această evoluție a fost susținută de creșterea importurilor, care au ajuns la 2,15 milioane tep, cu 10,8% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Producția internă de gaze naturale a fost de 4,95 milioane tep, în ușoară scădere, cu 0,4%.

Importurile de produse petroliere au crescut cu 19,6%, până la 2,72 milioane tep, potrivit datelor provizorii ale INS.

Resursele de energie electrică ale României au totalizat 46.164,2 milioane kWh în primele opt luni din 2026, în creștere cu 221,2 milioane kWh față de aceeași perioadă din 2025.

Producția internă de energie electrică a ajuns la 34.341,6 milioane kWh, cu 1.021,6 milioane kWh mai mult decât în intervalul ianuarie-august 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 3,1%.

Evoluțiile au fost diferite în funcție de sursa de producție. Hidrocentralele au generat 9.174,4 milioane kWh, în creștere cu 13,5%, respectiv cu 1.091,8 milioane kWh față de perioada de referință.

Centralele electrice eoliene au produs 4.102,7 milioane kWh, cu 338,2 milioane kWh mai mult decât în primele opt luni ale anului trecut, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 9%.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată de centralele solare fotovoltaice. Producția acestora a ajuns la 5.168,3 milioane kWh, în creștere cu 1.673,7 milioane kWh, respectiv cu 47,9% față de perioada ianuarie-august 2025. Datele includ și energia produsă de prosumatori.

În schimb, producția din termocentrale a scăzut cu 5,1%, până la 10.338,2 milioane kWh. Reducerea cea mai mare a fost consemnată în cazul centralelor nuclearo-electrice, care au produs 5.558 milioane kWh, cu 1.525,8 milioane kWh mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost de 21,5%.

Importurile de energie electrică au totalizat 11.822,6 milioane kWh în primele opt luni din 2026, în scădere cu 800,4 milioane kWh față de perioada similară din 2025. Reducerea a fost de 6,3%.

În același timp, exporturile de energie electrică au ajuns la 10.514 milioane kWh, cu 1.160,8 milioane kWh peste nivelul înregistrat în primele opt luni ale anului trecut. Creșterea a fost de 12,4%.

Consumul final de energie electrică a fost de 32.023,3 milioane kWh, în scădere cu 4% față de perioada ianuarie-august 2025. Reducerea a fost de 1.328 milioane kWh.

Consumul de energie electrică din economie a ajuns la 24.714,7 milioane kWh, în scădere cu 1,6%, respectiv cu 390,9 milioane kWh. În cazul iluminatului public, consumul a fost de 218,5 milioane kWh, cu 14,2% mai mic decât în perioada similară a anului trecut.

Și consumul populației a înregistrat o scădere semnificativă. Acesta a totalizat 7.090,1 milioane kWh, cu 900,9 milioane kWh sub nivelul din primele opt luni din 2025, ceea ce reprezintă un declin de 11,3%.

În schimb, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a crescut cu 12%, până la 3.626,9 milioane kWh, cu 388,4 milioane kWh mai mult decât în perioada de referință.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru intervalul ianuarie-august 2026 sunt provizorii.

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