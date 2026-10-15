Prețul petrolului a scăzut cu peste 1% pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. SUA analizează relaxarea sancțiunilor pentru anumite nave

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 1% joi, 15 octombrie, în condițiile în care investitorii analizează riscurile pentru aprovizionarea globală generate de atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz. În același timp, administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare relaxarea sancțiunilor aplicate anumitor nave care transportă petrol, în încercarea de a reduce costurile de transport și presiunile asupra prețurilor.

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat scăderi joi, 15 octombrie, după creșterile consemnate în ședința precedentă. Evoluția are loc pe fondul conflictului cu Iranul, al intensificării atacurilor asupra transportului maritim și al discuțiilor privind posibile măsuri americane pentru reducerea costurilor de transport al petrolului.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 1,64 dolari, echivalentul unui declin de 1,6%, ajungând la 104,42 dolari pe baril la ora 03:37 GMT, conform Reuters.

În același interval, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-au depreciat cu 98 de cenți, respectiv 1%, până la 94,11 dolari pe baril.

Ambele cotații au inversat astfel tendința de creștere din ședința precedentă, în contextul în care investitorii încearcă să evalueze impactul tensiunilor geopolitice asupra aprovizionării cu petrol și al măsurilor analizate de autoritățile americane.

În ședința precedentă, petrolul american WTI a atins cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, după o serie de evoluții care au amplificat temerile privind securitatea aprovizionării.

Creșterea a venit după ce rebelii Houthi au atacat sediul companiei Saudi Aramco, iar Iranul a anunțat că introduce noi tactici pentru a viza navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Autoritățile iraniene au indicat că aceste acțiuni urmăresc inclusiv menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate.

Situația din regiune s-a deteriorat și mai mult în ultimele 24 de ore, după ce două nave comerciale s-au scufundat în apropierea strâmtorii.

Potrivit informațiilor comunicate miercuri de oficiali din domeniul maritim, este vorba despre o navă pentru transportul containerelor și un vrachier, utilizat pentru transportul mărfurilor solide în vrac.

Cele două nave au fost lovite de proiectile în incidente separate, înainte de a se scufunda în apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile asupra transportului maritim din această zonă s-au intensificat semnificativ în ultimele zece zile.

Iranul a transmis că își intensifică operațiunile ca reacție la blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor sale și la sancțiunile mai dure introduse luna trecută.

Escaladarea conflictului a sporit incertitudinile privind transportul petrolului și al produselor petroliere prin regiune, într-un moment în care costurile logistice se află deja la niveluri foarte ridicate.

În contextul perturbărilor provocate de războiul cu Iranul, administrația președintelui Donald Trump ia în considerare modificarea regimului de sancțiuni aplicat anumitor nave implicate în transportul petrolului.

Conflictul a afectat transportul maritim și a determinat creșterea costurilor de transport până la niveluri record.

Potrivit unui oficial american care a oferit informații miercuri, autoritățile de la Washington analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse unor nave din așa-numita flotă din umbră.

Această categorie include nave care au transportat petrol și produse petroliere din țări precum Rusia, Iran și Venezuela.

Măsura analizată de administrația americană urmărește reducerea costurilor de transport și, implicit, diminuarea presiunilor asupra prețurilor.

Discuțiile se concentrează asupra posibilității ca Statele Unite să permită transportul petrolului comercializat legal cu ajutorul unor nave care au fost anterior sancționate.

O asemenea schimbare ar putea permite utilizarea unei capacități suplimentare de transport maritim, într-o perioadă în care perturbările logistice au contribuit la majorarea semnificativă a tarifelor.

Deocamdată, informațiile prezentate indică existența unor discuții la nivelul administrației americane, fără a confirma adoptarea unei decizii definitive privind relaxarea sancțiunilor.

În paralel cu tensiunile din Orientul Mijlociu, creșterea producției de petrol din Rusia și din regiune a contribuit la limitarea avansului cotațiilor internaționale.

Potrivit datelor publicate miercuri de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), producția de țiței a Rusiei a crescut în septembrie cu 65.000 de barili pe zi.

În urma acestei majorări, producția rusă a ajuns la 8,43 milioane de barili pe zi.

Cu toate acestea, nivelul înregistrat în septembrie rămâne cu 870.000 de barili pe zi sub cel consemnat în aceeași perioadă a anului precedent.

Datele indică astfel o recuperare lunară a producției, dar și menținerea unui decalaj semnificativ față de nivelurile de anul trecut.

În același timp, producția și exporturile din Orientul Mijlociu au continuat să influențeze evoluția pieței internaționale.

Agenția Internațională pentru Energie a raportat și o creștere importantă a exporturilor de țiței provenite de la producătorii din regiunea Golfului Persic.

În septembrie, exporturile acestor state au crescut cu 4,4 milioane de barili pe zi.

În urma avansului, volumele exportate au ajuns la aproximativ 75% din nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea războiului.

Această evoluție arată că o parte importantă a fluxurilor comerciale de petrol a fost restabilită, în pofida dificultăților provocate de conflict și de atacurile asupra transportului maritim.

Priyanka Sachdeva, responsabilă pentru analiza piețelor în cadrul Phillip Nova, a explicat într-o notă transmisă clienților că, deși există puține dovezi concrete privind posibilitatea încheierii unui acord de pace pe termen scurt, petrolul continuă să ajungă la cumpărători.

Transporturile sunt realizate prin rute alternative și prin diferite soluții logistice, care permit menținerea fluxurilor comerciale chiar și în condițiile actualelor perturbări.

Aceste modalități alternative de transport au contribuit la evitarea unui șoc mult mai sever asupra ofertei globale de petrol.

Totuși, ele presupun costuri suplimentare și nu elimină vulnerabilitatea transporturilor internaționale în fața unor noi întreruperi.

Astfel, chiar dacă aprovizionarea globală continuă, riscurile asociate conflictului din Orientul Mijlociu rămân ridicate.

Un alt factor urmărit de investitori îl reprezintă evoluția stocurilor de petrol și produse petroliere din Statele Unite.

Potrivit unor surse din piață care au făcut referire miercuri la datele Institutului American al Petrolului (API), stocurile americane de țiței și distilate au scăzut în săptămâna precedentă.

În schimb, stocurile de benzină au înregistrat o creștere.

Datele indică o reducere a stocurilor de țiței cu 11,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 9 octombrie.

Scăderea a fost considerabil mai mare decât estimările analiștilor consultați de Reuters.

În mod obișnuit, o diminuare importantă a stocurilor poate susține creșterea cotațiilor petrolului, deoarece poate indica o reducere a disponibilității țițeiului pe piață.

Cu toate acestea, reacția prețurilor la datele publicate a fost limitată.

Analiștii Haitong Futures au remarcat, într-o notă publicată joi, că petrolul a reacționat foarte puțin la reducerea semnificativă a stocurilor americane.

Potrivit evaluării acestora, faptul că prețurile nu au crescut în urma unor informații care, în mod normal, ar favoriza aprecierea cotațiilor sugerează că investitorii sunt reticenți să susțină noi majorări la nivelurile actuale.

Această prudență se manifestă într-un context în care piața trebuie să țină cont atât de riscurile geopolitice, cât și de perspectivele privind oferta globală de petrol.

Investitorii așteaptă și publicarea statisticilor oficiale privind stocurile de petrol din Statele Unite. Datele Administrației pentru Informații în Energie din SUA (EIA) sunt programate să fie publicate joi, la ora 12:00 EDT, corespunzătoare orei 16:00 GMT.

Publicarea raportului a fost amânată cu o zi din cauza sărbătorii Columbus Day, celebrată luni în Statele Unite. Statisticile oficiale vor oferi informații suplimentare despre evoluția stocurilor americane de țiței și produse petroliere, după ce datele preliminare ale API au indicat o reducere mult mai mare decât anticipau analiștii.