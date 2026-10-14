Vești proaste pentru șoferii cu mașini diesel. Criza motorinei ar putea continua și în 2027. Avertisment AIE

Piața mondială a motorinei ar putea rămâne sub presiune până în 2027, în condițiile în care perturbările exporturilor din Orientul Mijlociu și Rusia au redus disponibilitatea combustibilului și au provocat scăderi importante ale stocurilor. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează, în raportul publicat miercuri, 14 octombrie, că refacerea rezervelor pierdute în cursul acestui an este puțin probabilă înainte de a doua jumătate a anului viitor, chiar dacă producția rafinăriilor ar urma să crească.

Agenția Internațională pentru Energie atrage atenția că piața globală a motorinei se confruntă cu dificultăți persistente de aprovizionare, după mai multe luni în care exporturile au fost afectate de conflictul din Orientul Mijlociu și de reducerea producției în Rusia.

Potrivit raportului Oil Market Report – October 2026, publicat pe 14 octombrie, stocurile de motorină au continuat să scadă în trimestrul al treilea, într-o perioadă în care, în mod obișnuit, acestea ar trebui refăcute pentru sezonul rece.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât piața intră în perioada de vârf a cererii din timpul iernii, iar rafinăriile desfășoară lucrări sezoniere de întreținere.

AIE estimează că, deși activitatea rafinăriilor se va intensifica până la sfârșitul anului, oferta de motorină nu va reuși să acopere integral cererea în ultimul trimestru din 2026.

În aceste condiții, refacerea stocurilor pierdute, dincolo de fluctuațiile sezoniere obișnuite, este considerată puțin probabilă înainte de a doua jumătate a anului 2027.

Tensiunile de pe piața combustibililor au provocat creșteri importante ale prețurilor motorinei.

Potrivit AIE, prețurile angro au depășit 200 de dolari pe baril în Singapore, la jumătatea lunii septembrie, și au atins maxime istorice de aproximativ 220 de dolari pe baril în Europa și Statele Unite.

Prețurile de vânzare cu amănuntul au crescut, la rândul lor, până la niveluri record în majoritatea economiilor importante.

Deși cotațiile internaționale ale motorinei s-au retras ulterior de la maximele înregistrate în septembrie, acestea rămân la niveluri aproape duble față de cele ale țițeiului și față de valorile de dinaintea crizei.

Agenția avertizează că scumpirea motorinei produce efecte economice mai ample, deoarece contribuie la majorarea costurilor bunurilor și afectează veniturile reale, activitatea economică și inflația.

În plus, creșterea puternică a tarifelor de transport maritim și a costurilor de aprovizionare cu țiței pune presiune suplimentară asupra rafinăriilor, în special în Europa și Asia.

Una dintre principalele cauze ale crizei este reducerea cantităților de motorină disponibile pentru export.

Datele preliminare prezentate de AIE arată că exporturile globale de motorină au ajuns la aproximativ 4,7 milioane de barili pe zi în septembrie 2026, cu aproape 700.000 de barili pe zi mai puțin decât în aceeași lună a anului precedent.

Exporturile nete combinate din Orientul Mijlociu și Rusia au scăzut cu 1,3 milioane de barili pe zi, până la aproximativ 820.000 de barili pe zi. Această evoluție reprezintă o reducere de peste 60% față de septembrie 2025.

Scăderea a fost compensată doar parțial de livrările suplimentare din alte regiuni.

Statele Unite și China și-au majorat exporturile cu aproximativ 610.000 de barili pe zi față de anul precedent, însă această creștere nu a fost suficientă pentru a acoperi pierderile din Rusia și Orientul Mijlociu.

AIE explică faptul că producția și exporturile rusești de motorină au fost afectate inclusiv de avariile provocate rafinăriilor în urma atacurilor cu drone ucrainene.

În același timp, perturbarea fluxurilor de țiței prin Strâmtoarea Ormuz a redus activitatea unor rafinării asiatice, în special din China, India și Coreea de Sud.

Reducerea ofertei a determinat consumarea unei părți importante a rezervelor de motorină.

Potrivit raportului, stocurile totale de motorină din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au coborât la 565 de milioane de barili în iulie 2026.

Nivelul este cu 5% mai mic decât cel înregistrat înainte de declanșarea conflictului și reprezintă cea mai redusă valoare din noiembrie 2023.

AIE estimează că diminuarea rezervelor s-ar putea accelera în octombrie, pe fondul creșterii sezoniere a cererii și al lucrărilor de întreținere din rafinării.

Situația este complicată și de faptul că cererea de motorină este strâns legată de activitatea economică, fiind mai puțin sensibilă la creșterile de preț decât consumul altor produse petroliere.

Chiar dacă scumpirile au determinat unii consumatori să amâne achizițiile de combustibil pentru încălzire, necesarul de aprovizionare va crește odată cu apropierea iernii.

Agenția Internațională pentru Energie anticipează o creștere a producției globale a rafinăriilor, care ar putea readuce piața motorinei pe surplus în primul trimestru din 2027.

Totuși, această evoluție nu ar urma să compenseze deficitul acumulat în cursul anului 2026.

În consecință, piața motorinei ar putea rămâne tensionată pe parcursul anului viitor, iar perspectivele depind în mare măsură de reluarea livrărilor de produse petroliere din Orientul Mijlociu.

În absența unei redresări suficiente a ofertei, AIE avertizează că echilibrarea pieței ar putea necesita noi reduceri ale cererii, cu efecte economice importante.

Riscurile sunt amplificate de posibilitatea apariției unor noi perturbări ale transporturilor maritime sau ale activității rafinăriilor.

În contextul dificultăților de aprovizionare, liderii statelor G7 au anunțat, pe 2 octombrie, că intenționează să accelereze punerea pe piață a volumelor convenite în cadrul acțiunii colective coordonate de AIE la 11 martie.

Prioritatea este eliberarea rapidă a stocurilor de motorină în următoarele săptămâni, pentru reducerea presiunilor asupra pieței.

Raportul AIE arată că problemele de aprovizionare nu afectează doar motorina, ci întreaga piață petrolieră.

Stocurile globale de petrol monitorizate de agenție erau, la sfârșitul lunii septembrie, cu 509 milioane de barili sub nivelurile înregistrate înainte de război, în timp ce rezervele terestre se aflau la cele mai reduse niveluri din cel puțin 2016.

În lipsa unei stabilizări a situației din Orientul Mijlociu, agenția avertizează că piețele petroliere ar putea traversa noi perioade de volatilitate în lunile următoare.