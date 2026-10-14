România are o problemă majoră cu datoria publică. Radu Georgescu avertizează că deprecierea leului ar putea agrava situația financiară

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză privind situația economică mondială și riscurile financiare cu care se confruntă România în 2026. Acesta consideră că problemele actuale sunt mult mai grave decât cele care au provocat criza financiară din 2008, în condițiile în care datoriile globale au ajuns la niveluri extrem de ridicate. Georgescu avertizează că România se află într-o situație deosebit de dificilă și susține că problemele economice nu pot fi rezolvate prin metodele utilizate de alte state.

Economistul Radu Georgescu a explicat că este întrebat frecvent dacă situația economică actuală seamănă cu cea din timpul crizei financiare din 2008. În opinia sa, problemele din prezent sunt considerabil mai grave decât cele înregistrate în urmă cu aproape două decenii.

Acesta își fundamentează perspectiva și pe experiența profesională acumulată în perioada respectivei crize. În 2008, Georgescu ocupa funcția de director financiar în cadrul diviziei financiare a General Electric (GE), companie pe care o descrie drept cea mai mare firmă din lume la acel moment.

Potrivit explicațiilor oferite de economist pe Facebook, criza financiară din 2008 a fost provocată de o problemă specifică pieței imobiliare din Statele Unite ale Americii. În schimb, dificultățile actuale ar avea un caracter sistemic, afectând structura financiară globală.

Radu Georgescu atrage atenția asupra nivelului datoriei mondiale, despre care afirmă că a ajuns în 2026 la 365.000 de miliarde de dolari, respectiv 365 de trilioane de dolari în terminologia utilizată în mesajul său.

Economistul subliniază amploarea acestei sume și consideră că nivelul datoriilor reprezintă una dintre cele mai importante vulnerabilități ale economiei mondiale.

În analiza sa, Georgescu susține că, în ultimii 20 de ani, problemele macroeconomice, inclusiv deficitele bugetare și dezechilibrele de cont curent, au fost abordate prin crearea unor cantități foarte mari de bani.

În opinia sa, această practică nu a rezolvat problemele structurale, ci doar le-a amânat. Economistul compară situația cu acumularea unor probleme ascunse care, după două decenii, au devenit atât de mari încât nu mai pot fi ignorate.

„Radu, acum este ca în criza financiară din 2008? Mulți oameni mă întreabă acest lucru. Nu, nu este ca în criza financiară din 2008. Este mult mai rău. Spun acest lucru din perspectiva unui om care a fost în criza din 2008 director financiar la divizia financiară a celei mai mari firme de la acea dată, General Electric (GE). Criza din 2008 a fost generată de o problemă punctuală din piața imobiliară din America. Acum este o problemă financiară sistemică. Planeta Pământ stă în 2026 pe un munte de datorii. Mai exact, 365 de trilioane de dolari. Trilioane. Nu este o greșeală de scriere. În ultimii 20 de ani, problemele macroeconomice (deficit bugetar, cont curent etc.) au fost rezolvate prin printarea de bani, fără număr. Practic, de 20 de ani gunoiul este băgat sub preș. Acum gunoiul este atât de mare, încât iese de sub covor din toate părțile”, a scris acesta pe Facebook.

Radu Georgescu afirmă că a studiat zeci de lucrări de economie și macroeconomie și că, din perspectiva sa asupra evoluției istorice, civilizația umană a utilizat două metode principale pentru rezolvarea problemelor generate de acumularea datoriilor.

Prima metodă identificată de economist este războiul, iar cea de-a doua este represiunea financiară. În ceea ce privește prima variantă, Georgescu consideră că existența armelor nucleare reprezintă un factor care împiedică declanșarea unui nou conflict mondial de amploare.

Acesta susține că, în absența inventării bombei atomice, al Treilea Război Mondial ar fi început deja. În opinia sa, liderii statelor, inclusiv cei care conduc regimuri dictatoriale, sunt conștienți de consecințele devastatoare ale unui conflict nuclear.

Pentru a ilustra gravitatea unui asemenea scenariu, economistul face referire la o afirmație atribuită lui Albert Einstein, potrivit căreia nu se poate anticipa cum ar fi purtat un al treilea război mondial, însă un al patrulea ar putea fi purtat cu pietre și bâte, ca urmare a distrugerilor provocate de conflictul precedent.

„Am citit zeci de cărți de economie și macroeconomie. Statistic, civilizația umană a rezolvat problema datoriilor doar prin 2 metode: 1 . Război

2 . Represiune financiară Le luăm pe rând. 1 . Război Într-un fel, norocul nostru este că s-a inventat bomba atomică. Dacă nu era bomba atomică, ar fi început al treilea război mondial. Orice șef de stat, chiar și dictator, este conștient de ce înseamnă un război atomic. Einstein a fost întrebat cum va fi al treilea război mondial. El a spus că nu știe cum va fi al treilea, dar al patrulea va fi sigur cu pietre și bâte”, a subliniat Georgescu.

A doua metodă analizată de Radu Georgescu este represiunea financiară. Economistul explică acest mecanism prin reducerea valorii reale a datoriilor ca urmare a inflației. Astfel, o datorie existentă în prezent ar putea avea, peste zece ani, o valoare reală considerabil mai mică.

În această situație, inflația ar diminua povara reală a datoriilor, însă costurile ar fi suportate de populație prin pierderea puterii de cumpărare.

Georgescu consideră că utilizarea unui asemenea mecanism ar conduce la sărăcirea generalizată a populației, deoarece creșterea prețurilor ar reduce valoarea reală a banilor.

Potrivit interpretării sale, Statele Unite încearcă în prezent să utilizeze această metodă pentru a gestiona problema datoriilor.

Economistul avertizează că reducerea valorii reale a obligațiilor financiare prin inflație nu reprezintă o soluție lipsită de consecințe, deoarece efectele ar fi resimțite de întreaga populație. Această abordare transferă o parte importantă a costurilor ajustării economice asupra cetățenilor.

„2 . Represiune financiară Represiunea financiară înseamnă să devalorizezi datoria prin inflație. Adică datoria de acum va valora peste 10 ani mult mai puțin decât acum. Acest preț îl vor plăti toți oamenii prin inflație. Practic, toată lumea va sărăci. Asta încearcă acum America”, a mai scris economistul.

În ceea ce privește România, economistul consideră că situația este și mai complicată. Radu Georgescu susține că țara noastră nu poate utiliza eficient nici măcar mecanismul represiunii financiare pentru reducerea poverii datoriei publice.

Principalul argument prezentat de acesta este structura valutară a datoriei statului român. Potrivit economistului, peste 50% din datoria publică a României este denominată în euro sau dolari.

În aceste condiții, o depreciere a monedei naționale nu ar reduce valoarea datoriei exprimate în lei, ci ar determina creșterea acesteia.

Georgescu explică faptul că, atunci când o parte importantă a datoriei este contractată în valută, slăbirea leului majorează valoarea în moneda națională a obligațiilor financiare respective.

Prin urmare, România s-ar confrunta cu dificultăți suplimentare dacă ar încerca să reducă povara datoriei prin devalorizarea monedei naționale.

Economistul consideră că această particularitate limitează posibilitățile autorităților române de a gestiona dezechilibrele financiare prin metode monetare.

„3 . România România nici măcar prin represiune financiară nu poate să-și rezolve problema datoriei, deoarece peste 50% din datoria statului este în euro sau dolari. O devalorizare a leului va crește datoria României, nu o va reduce”, a explicat acesta.

Radu Georgescu analizează și comparațiile făcute între situația economică actuală a României și criza datoriilor suverane prin care a trecut Grecia în 2010.

Acesta afirmă că unele persoane consideră că România se află într-o poziție asemănătoare celei în care se găsea Grecia în urmă cu 16 ani.

Economistul respinge însă această comparație, apreciind că situația României este chiar mai dificilă decât cea a Greciei din 2010.

Unul dintre argumentele sale este faptul că Grecia face parte din zona euro, în timp ce România utilizează propria monedă națională.

Georgescu amintește că, în timpul crizei din 2010, Grecia a utilizat posibilitatea ieșirii din zona euro drept instrument de presiune în negocierile cu creditorii.

Potrivit relatării sale, autoritățile elene au avertizat că, în cazul în care datoriile nu ar fi fost șterse, Grecia ar putea părăsi zona euro, ceea ce ar fi provocat consecințe grave pentru întregul sistem financiar construit în jurul monedei europene.

Economistul consideră că această poziție a oferit Greciei un instrument de negociere pe care România nu îl are în prezent.

În opinia sa, diferențele dintre cele două țări fac ca problemele financiare ale României să fie mai greu de gestionat decât cele cu care s-a confruntat Grecia în 2010.

„Sunt oameni care îmi spun că acum România seamănă cu Grecia din 2010. Acestia exagerează. România este într-o situație mult mai proastă. Grecia are euro. În 2010, Grecia a spus creditorilor că, dacă nu li se șterg datoriile, vor ieși din zona euro și vor prăbuși tot sistemul financiar din jurul euro”, a subliniat economistul.

În ultima parte a mesajului său, Radu Georgescu abordează strategia României privind adoptarea monedei euro. Economistul privește critic această perspectivă și susține că România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare adoptării monedei europene.

În opinia sa, economia românească se află la o distanță extrem de mare de cerințele impuse pentru aderarea la zona euro.

„Haios este că Președintele a spus că strategia României este să treacă la euro. Deși România nu îndeplinește niciun criteriu de aderare. De fapt, suntem la sute de ani-lumină de cerințele aderării la euro. Bonus. Nu a invitat nimeni România să adere la euro. Este ca și cum eu m-aș pregăti toată săptămâna asta să vin în vizită sâmbătă la tine. Deși tu nu m-ai invitat și nici nu ai vreun gând să mă inviți. Să fie economie!”, a conchis acesta.

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