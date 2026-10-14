CASS la pensie în 2026. Ce spune Ministerul Muncii despre o modificare a pragului de 3.000 de lei

CASS la pensie în 2026. Pragul de 3.000 de lei de la care se aplică în prezent contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensii ar putea reveni în centrul discuțiilor privind veniturile pensionarilor.

Ministerul Muncii a explicat pentru Newsweek că actualul mecanism este prevăzut de legislație până la 31 decembrie 2027, iar stabilirea regulilor privind plata contribuției intră în competența Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății. Deocamdată, instituția nu a anunțat un calendar pentru modificarea plafonului și nici o decizie privind extinderea contribuției la pensiile mai mici de 3.000 de lei.

În prezent, pensionarii care încasează pensii de cel mult 3.000 de lei nu plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri. În cazul pensiilor care depășesc plafonul, CASS se calculează cu o cotă de 10% aplicată exclusiv asupra sumei care trece de 3.000 de lei.

Mecanismul a fost introdus prin legislația adoptată în 2025 și are caracter temporar, fiind prevăzut pentru perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Sursa menționată a solicitat Ministerului Muncii informații despre o eventuală majorare a plafonului de 3.000 de lei, calendarul unei posibile modificări și existența unor discuții privind extinderea obligației de plată a CASS la pensionarii cu venituri mai mici.

Răspunsul ministerului nu anunță o schimbare a pragului, ci face trimitere la prevederile legale în vigoare.

Potrivit instituției, articolul II, punctul 7 din Legea nr. 141/2025 stabilește că, în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027, venitul impozabil lunar din pensii se determină prin scăderea din venitul din pensie a sumei lunare neimpozabile de 3.000 de lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, actualul mecanism este prevăzut în legislație până la sfârșitul anului 2027. Pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, contribuția de 10% se aplică asupra diferenței care trece de acest plafon.

„Referitor la pragul de 3.000 de lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. II pct. 7 din Legea nr. 141/2025, în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 de lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, a explicat Ministerul Muncii pentru sursa menționată.

Regulile actuale fac diferența între pensionarii care au venituri de cel mult 3.000 de lei și cei care depășesc acest prag.

Persoanele care încasează pensii de până la 3.000 de lei nu datorează CASS pentru pensie. În schimb, în cazul celor care primesc sume mai mari, contribuția este calculată numai pentru partea care depășește plafonul.

De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, diferența dintre pensie și pragul neimpozabil este de 1.000 de lei. Aplicând cota de 10% asupra acestei diferențe, contribuția de sănătate ajunge la 100 de lei.

În cazul unei pensii de 3.500 de lei, CASS este de 50 de lei, deoarece contribuția se aplică asupra diferenței de 500 de lei.

Pentru o pensie de 5.000 de lei, suma care depășește plafonul este de 2.000 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție de 200 de lei.

Sistemul actual a generat numeroase discuții în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar și al nevoii de finanțare a sistemului de sănătate.

În acest context, publicația menționată a întrebat Ministerul Muncii dacă plafonul ar putea fi modificat astfel încât mai mulți pensionari să ajungă să plătească această contribuție.

Instituția nu a indicat însă un calendar pentru o eventuală schimbare.

În același timp, Ministerul Muncii a explicat că temeiul legal pentru stabilirea persoanelor fizice obligate să plătească CASS îl reprezintă dispozițiile Codului fiscal, coroborate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit instituției, aceste acte normative intră în sfera de competență a Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății.

Astfel, Ministerul Muncii nu a confirmat că plafonul de 3.000 de lei urmează să fie modificat și nici că există o decizie privind extinderea contribuției către pensionarii cu venituri mai mici.

În lipsa unei modificări legislative, pragul de 3.000 de lei rămâne aplicabil în cadrul mecanismului actual până la 31 decembrie 2027.

O eventuală extindere a CASS la pensiile mai mici de 3.000 de lei ar modifica sistemul actual și ar putea afecta veniturile nete ale unui număr important de pensionari.

Potrivit calculelor prezentate de sursa menționată, dacă sistemul de sănătate ar avea nevoie de aproximativ 4 miliarde de lei suplimentar din contribuții CASS, suma care ar trebui colectată lunar ar ajunge la aproximativ 333 de milioane de lei.

În prezent, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei nu plătesc CASS pentru pensie. Estimările utilizate în calculele prezentate de publicație indică faptul că această categorie cuprinde aproape 3 milioane de persoane.

Dacă suma suplimentară necesară ar fi împărțită strict matematic la cei aproximativ 3 milioane de pensionari, contribuția medie ar fi de circa 110 lei pe lună pentru fiecare persoană.

Acest calcul este însă unul teoretic. El nu reprezintă valoarea unei contribuții stabilite prin lege și nu înseamnă că Guvernul a decis introducerea unei asemenea obligații pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei.

O altă variantă discutată în spațiul public ar presupune menținerea unei excepții pentru pensionarii cu venituri foarte mici, în special pentru cei care primesc pensia minimă.

Conform estimărilor vehiculate anterior, un asemenea scenariu ar exclude de la plata contribuției aproximativ 900.000 de pensionari.

Până în prezent, Ministerul Muncii nu a confirmat însă că această variantă ar urma să fie introdusă.

Plafonul de 3.000 de lei influențează direct venitul net al pensionarilor care încasează pensii mai mari. În cazul acestora, contribuția de sănătate se calculează numai asupra sumei care depășește pragul, nu asupra întregii pensii.

Din acest motiv, orice modificare a plafonului ar putea schimba valoarea contribuției reținute lunar și, implicit, suma pe care pensionarii o primesc efectiv.

Mecanismul actual are un termen prevăzut în legislație, respectiv 31 decembrie 2027. După această dată, Guvernul și Parlamentul ar putea decide menținerea sistemului, modificarea pragului sau schimbarea formulei de calcul, în funcție de legislația care va fi adoptată.

Deocamdată, răspunsul Ministerului Muncii nu indică existența unei decizii privind majorarea plafonului și nici un calendar pentru o eventuală modificare.

Instituția a precizat că regulile privind obligația de plată a CASS sunt stabilite prin Codul fiscal și legislația din domeniul sănătății, aflate în competența Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății.

Controversele privind contribuția de sănătate aplicată pensiilor au ajuns și în instanță. Un pensionar a dat în judecată Casa de Pensii, solicitând eliminarea CASS de 10% aplicate părții din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Procesul a fost judecat la Tribunalul Covasna.

Potrivit documentelor din dosar, pensionarul a solicitat eliminarea reținerii contribuției de 10% aplicate asupra pensiei care depășește plafonul de 3.000 de lei. De asemenea, acesta a cerut restituirea sumelor reținute cu titlu de CASS începând cu 1 august 2025, actualizate cu inflația și dobânda legală.

În susținerea cererii, pensionarul a contestat legalitatea reținerilor și a invocat faptul că pensia reprezintă, în esență, restituirea unei părți din veniturile obținute prin muncă, pentru care au fost achitate contribuții în perioada activă.

Acesta a susținut că reținerile sunt nelegale și pentru că, în opinia sa, pensia reprezintă restituirea unui anumit procent din venitul obținut din muncă, pentru care fusese deja achitată contribuția la asigurările sociale de sănătate.

Cazul arată că problema CASS aplicate pensiilor nu se limitează la implicațiile bugetare, ci a ajuns să fie contestată în instanță de beneficiari.

Totodată, Ministerul Muncii nu a confirmat existența unui calendar pentru majorarea plafonului de 3.000 de lei și nici adoptarea unei decizii privind extinderea contribuției la pensiile mai mici.

Instituția a indicat prevederile legale actuale, potrivit cărora mecanismul se aplică în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Pentru pensionari, miza unei eventuale modificări este valoarea venitului net încasat lunar. Pentru bugetul sistemului de sănătate, extinderea bazei de contribuție ar putea reprezenta o sursă suplimentară de venituri.

Până la o eventuală schimbare a legislației, pensionarii cu pensii de cel mult 3.000 de lei nu datorează CASS pentru pensie, iar cei care depășesc acest prag plătesc o contribuție de 10% pentru suma care trece de plafon.

Deocamdată, Ministerul Muncii nu anunță o modificare a pragului și precizează că regulile privind plata CASS intră în competența Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății.