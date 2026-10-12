Schimbări la plata întreținerii pentru românii care locuiesc la bloc. Pensionarii ar putea fi cei mai afectați

Pensionarii se numără printre proprietarii care își achită cu regularitate cheltuielile de întreținere și contribuie activ la administrarea blocurilor, potrivit observațiilor prezentate de avocatul Gelu Pușcaș, pe pagina Consultanță Asociații Proprietari. Acesta atrage atenția că trecerea la plățile online și la serviciile digitale ar putea reprezenta o provocare pentru persoanele în vârstă obișnuite să achite întreținerea direct la casierie.

Pensionarii reprezintă o categorie importantă de proprietari în cadrul asociațiilor de proprietari, iar comportamentul lor de plată poate contribui la stabilitatea financiară a acestora.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, care a discutat cu persoane implicate în administrarea blocurilor, există asociații în care presiunea asupra fondului de rulment este redusă datorită proprietarilor care își achită cheltuielile la timp.

Acesta susține că situația este întâlnită inclusiv în imobilele în care majoritatea locatarilor sunt pensionari.

„După ceva discuții cu cei impicați în această activitate, am constatat că presiunea pe fondul de rulment nu există acolo unde, în mod firesc, sunt toți buni platnici dar și acolo unde, în marea majoritate, sunt pensionari.”

Avocatul explică faptul că pensionarii obișnuiesc să își achite integral întreținerea încă din prima zi de încasare, ceea ce permite administratorilor să dispună de bani pentru plata facturilor scadente.

Totuși, acesta subliniază că plata la timp a întreținerii nu elimină necesitatea constituirii și dimensionării corecte a fondului de rulment.

Fondul de rulment are rolul de a asigura disponibilitățile financiare necesare plăților curente ale asociației de proprietari, inclusiv în perioadele în care nu toți proprietarii și-au achitat încă obligațiile lunare.

Potrivit Legii nr. 196/2018, asociațiile de proprietari au obligația de a constitui fondul de rulment, astfel încât să poată acoperi plățile curente, la nivelul unei luni calendaristice.

Sumele colectate de la proprietari permit achitarea facturilor pentru serviciile de care beneficiază imobilul, precum apa, energia electrică pentru spațiile comune sau alte cheltuieli administrative.

În situațiile în care proprietarii achită rapid întreținerea, administratorul poate dispune mai devreme de fondurile necesare efectuării plăților.

Cu toate acestea, încasările regulate nu înlocuiesc obligațiile legale privind fondul de rulment.

Avocatul Gelu Pușcaș evidențiază și contribuția persoanelor vârstnice la activitățile desfășurate în cadrul asociațiilor de proprietari.

Potrivit acestuia, pensionarii nu se limitează la plata cheltuielilor lunare, ci participă frecvent la îngrijirea spațiilor comune și la rezolvarea unor probleme administrative.

Printre activitățile menționate se numără curățenia pe casa scării, întreținerea spațiilor verzi sau sprijinul oferit conducerii asociației în diferite situații.

Aceste observații reflectă experiențele prezentate de avocat și nu reprezintă rezultatele unui studiu statistic privind comportamentul tuturor pensionarilor din România.

În mesajul publicat pe Facebook, Gelu Pușcaș atrage atenția că mulți pensionari își organizează atent cheltuielile pentru a evita acumularea restanțelor la întreținere.

Aceștia preferă să achite obligațiile lunare imediat ce au posibilitatea, deoarece o datorie reportată pentru luna următoare ar putea deveni dificil de suportat.

„Așteaptă ziua de casierie să-și achite cota lunară. Nu vor să rămână cu restanțe, conștienți fiind că luna următoare va fi extrem de dificil să facă față la două cote de întreținere. Fac economie la propriul consum, să le rămână bani din pensie și pentru medicamente și pentru traiul zilnic.”

Declarația evidențiază presiunea pe care cheltuielile locuinței o pot exercita asupra bugetelor persoanelor vârstnice, mai ales atunci când acestea trebuie să acopere și costurile medicamentelor sau ale produselor de strictă necesitate.

O altă problemă ridicată de avocat privește extinderea serviciilor digitale în administrarea imobilelor.

Plata online a întreținerii și consultarea documentelor pe platforme dedicate sunt soluții care pot simplifica activitatea asociațiilor de proprietari.

În același timp, trecerea exclusivă la asemenea sisteme ar putea crea dificultăți pentru persoanele care nu folosesc internetul, aplicațiile bancare sau dispozitivele electronice.

Gelu Pușcaș atrage atenția asupra posibilelor schimbări în modul de administrare a blocurilor, inclusiv asupra eliminării plăților la casierie.

Acesta menționează și posibilitatea utilizării votului electronic sau a ședințelor video în cadrul asociațiilor de proprietari, fără a le prezenta drept obligații generale deja introduse.

Digitalizarea serviciilor de administrare nu trebuie confundată cu existența unei obligații generale ca toți proprietarii să își achite întreținerea exclusiv online.

Legea nr. 196/2018 reglementează obligațiile de plată ale proprietarilor, administrarea fondurilor asociației și evidența financiară, dar nu stabilește o eliminare generală a plăților la casierie.

Prin urmare, simpla introducere a unei platforme digitale nu înseamnă că pensionarii sunt automat obligați să renunțe la modalitățile tradiționale de plată.

Pentru proprietarii care nu sunt familiarizați cu tehnologia, păstrarea unor metode accesibile de achitare a cheltuielilor poate preveni întârzierile și dificultățile administrative.

În acest context, observațiile avocatului Gelu Pușcaș readuc în atenție necesitatea ca modernizarea administrării blocurilor să țină cont și de persoanele care nu pot utiliza cu ușurință serviciile digitale.

Digitalizarea poate aduce beneficii în privința transparenței și a accesului la documente, însă adaptarea la noile instrumente trebuie să permită tuturor proprietarilor să își îndeplinească obligațiile de plată.