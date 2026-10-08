ANRE lansează „semaforul” furnizorilor de energie. Cum vor putea românii să verifice calitatea serviciilor și soluționarea reclamațiilor

ANRE a aprobat introducerea unui sistem de tip „semafor”, bazat pe Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP). Noua reglementare le permite consumatorilor să compare furnizorii de energie electrică și gaze naturale nu doar în funcție de preț, ci și după modul, rapiditatea și calitatea în care aceștia rezolvă reclamațiile primite de la clienți.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou sistem de evaluare care le va permite consumatorilor din România să vadă cât de bine își respectă obligațiile furnizorii de energie electrică și gaze naturale.

Prin Ordinul nr. 61/2026, instituția a reglementat o procedură-cadru clară și transparentă pentru înregistrarea, analizarea și soluționarea plângerilor venite din partea populației.

Principala noutate introdusă de autoritate este Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP). Acest indicator va clasifica fiecare companie în funcție de performanța sa în relația cu abonații.

Calculul IGP se va face trimestrial, raportat la numărul total de clienți ai fiecărui furnizor, luând în calcul trei criterii esențiale: volumul de sesizări primite direct de ANRE, numărul de plângeri întemeiate adresate furnizorului și numărul de reclamații fondate care nu au fost rezolvate în termenul prevăzut de lege.

Furnizorii vor fi obligați să raporteze aceste date și să le publice periodic pe paginile proprii de internet.

Sistemul funcționează asemenea unui semafor energetic, acordând fiecărui furnizor o culoare în funcție de punctajul IGP obținut:

Roșu (sub 50 de puncte): indică rezultate foarte slabe;

indică rezultate foarte slabe; Roșu deschis (50-60 de puncte): reprezintă rezultate slabe;

reprezintă rezultate slabe; Galben (60-70 de puncte): arată o performanță medie;

arată o performanță medie; Galben deschis (70-80 de puncte): semnifică rezultate satisfăcătoare;

semnifică rezultate satisfăcătoare; Verde deschis (80-90 de puncte): indică rezultate bune;

indică rezultate bune; Verde (peste 90 de puncte): reflectă performanțe foarte bune.

Aceste coduri de culoare vor fi integrate direct în comparatoarele oficiale ale ANRE pentru ofertele de energie electrică și gaze naturale.

Până la finalizarea actualizărilor tehnice pe platforme, valorile obținute de fiecare companie vor fi publicate direct pe site-ul autorității.

Conducerea ANRE subliniază că noua măsură transformă modul în care consumatorii își aleg partenerii energetici.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente. Prețul contează, dar contează la fel de mult ce se întâmplă după ce ai devenit client: cât de repede ți se răspunde și dacă problema ta chiar se rezolvă”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

Acesta a precizat că România depășește cadrul voluntar propus de Comisia Europeană, transformând măsurarea calității într-un demers public obligatoriu de diferențiere a furnizorilor corecți.

Inițiativa adoptată de ANRE se înscrie în obiectivele Pachetului privind energia pentru cetățeni („Citizens Energy Package”), lansat de Comisia Europeană în martie 2026.

Proiectul european urmărește creșterea transparenței și consolidarea încrederii în piața de energie, oferind cetățenilor instrumente clare de alegere, dincolo de simplul criteriu financiar.