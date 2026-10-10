Mașinile second-hand care ascund două probleme majore. Ce riscă românii care nu verifică istoricul auto

Românii care intenționează să cumpere o mașină second-hand trebuie să fie atenți atât la kilometrajul afișat, cât și la istoricul de daune al vehiculului. Un studiu realizat de carVertical arată că autoturismele care au fost avariate prezintă o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat decât cele fără istoric de daune. Datele indică faptul că aceste două probleme apar frecvent împreună, ceea ce poate expune cumpărătorii la cheltuieli neprevăzute după achiziție.

Piața autoturismelor second-hand din România continuă să prezinte riscuri pentru cumpărători, în special atunci când istoricul vehiculului nu este cunoscut. Unele mașini scoase la vânzare au suferit avarii în trecut, iar în anumite cazuri kilometrajul este modificat pentru a le crește artificial valoarea.

Potrivit unui studiu realizat de carVertical, companie specializată în furnizarea de rapoarte privind istoricul automobilelor, există o legătură între înregistrările de daune și manipularea kilometrajului.

Analiza vehiculelor verificate în România în 2025 arată că 8,7% dintre autoturismele cu istoric de daune aveau și kilometrajul falsificat.

În cazul mașinilor fără înregistrări de daune, proporția celor cu kilometraj modificat a fost de 5,9%.

Prin urmare, probabilitatea identificării unui kilometraj falsificat este de aproximativ 1,5 ori mai mare în rândul vehiculelor care au suferit avarii.

Această diferență evidențiază riscurile asociate achiziționării unei mașini al cărei trecut nu a fost verificat.

Kilometrajul reprezintă unul dintre criteriile importante pentru persoanele care cumpără un automobil rulat. În general, un număr mai mic de kilometri poate crea impresia că vehiculul este mai puțin uzat și că va necesita mai puține intervenții tehnice.

Această percepție este exploatată de unii comercianți care modifică valorile afișate de odometru pentru a solicita un preț mai mare.

Potrivit carVertical, practica poate apărea inclusiv în cazul autoturismelor care au fost implicate în accidente și ulterior reparate.

În anumite situații, reparațiile sunt realizate cu piese ieftine sau neoriginale, iar kilometrajul este redus artificial pentru a face vehiculul mai atractiv.

Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical, explică faptul că asemenea practici sunt întâlnite în special în cazul unor automobile importate.

„Comercianții de mașini vor să maximizeze valoarea unui vehicul și să-l facă cât mai atractiv posibil pentru cumpărători. Din păcate, unii recurg la metode ilegale de a face acest lucru. Atunci când se repară o mașină avariată, kilometrajul poate fi și el falsificat pentru a spori atractivitatea acelui vehicul și pentru a mări în mod artificial marja de profit. Această practică este deosebit de frecventă în rândul vehiculelor care au fost importate”, afirmă Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Studiul evidențiază o legătură între modificarea kilometrajului și existența unor avarii anterioare.

În România, 67,1% dintre autoturismele identificate cu kilometrajul dat înapoi aveau și înregistrări de daune.

În comparație, în rândul vehiculelor cu kilometraj real, proporția celor care prezentau un istoric de daune era de 57,6%.

Diferența dintre cele două categorii este de 9,5 puncte procentuale.

Aceste rezultate sugerează că persoanele care cumpără un vehicul cu kilometraj modificat au și o probabilitate mai mare de a descoperi că acesta a fost avariat anterior.

Totuși, existența unor daune în trecut nu înseamnă automat că mașina are kilometrajul falsificat sau că reparațiile au fost efectuate necorespunzător.

Problemele apar atunci când informațiile despre istoricul automobilului sunt ascunse, iar cumpărătorul nu poate evalua corect starea tehnică și valoarea vehiculului.

Legătura dintre avariile anterioare și modificarea kilometrajului nu este specifică exclusiv pieței din România.

Datele analizate de carVertical în 18 țări arată că 61% dintre mașinile cu kilometraj falsificat aveau și înregistrări de daune.

În cazul vehiculelor cu kilometraj real, proporția autoturismelor care suferiseră avarii era de 47,8%.

Diferența de 13,2 puncte procentuale arată că asocierea dintre cele două probleme este prezentă și la nivelul celorlalte piețe analizate.

Pentru cumpărători, riscurile pot fi semnificative, deoarece istoricul unui automobil influențează atât valoarea de piață, cât și cheltuielile necesare întreținerii.

Două autoturisme de același model, fabricate în același an, pot avea valori diferite dacă unul dintre ele a fost implicat într-un accident grav.

În lipsa unor informații complete, cumpărătorul poate ajunge să plătească pentru un vehicul avariat un preț apropiat de cel al unei mașini fără un asemenea istoric.

Riscurile nu se limitează la prețul plătit pentru achiziție. Un kilometraj falsificat poate afecta și modul în care noul proprietar planifică întreținerea automobilului.

Reviziile periodice și înlocuirea anumitor componente sunt stabilite, în multe situații, în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Dacă valoarea afișată de odometru este mai mică decât cea reală, proprietarul poate considera că anumite operațiuni de întreținere nu sunt încă necesare, deși piesele respective au acumulat un grad mai mare de uzură.

În plus, reparațiile realizate anterior cu componente de calitate slabă pot genera defecțiuni și costuri suplimentare.

„Vânzarea unei mașini care a suferit avarii în trecut și care are un kilometraj redus nu numai că îi umflă prețul, dar creează și impresia că vehiculul este mai puțin uzat decât este în realitate. În această situație noul proprietar va avea probabil de-a face cu numeroase probleme în viitor. O mașină care are kilometraj falsificat îngreunează planificarea reviziilor și a lucrărilor de întreținere, componentele sale uzate se vor defecta mai repede decât se anticipează, iar reparațiile pentru care s-au folosit anterior piese ieftine pot genera costuri suplimentare în viitor”, explică Buzelis.

Rezultatele studiului evidențiază importanța verificării istoricului unei mașini înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Informațiile privind eventualele avarii și valorile kilometrice înregistrate anterior pot ajuta cumpărătorii să identifice neconcordanțe între starea reală a vehiculului și datele prezentate de vânzător.

De asemenea, istoricul de service și documentele privind reparațiile efectuate pot oferi indicii despre modul în care automobilul a fost întreținut.

Verificarea tehnică realizată de un specialist poate completa aceste informații, în special în cazul vehiculelor care au fost implicate în accidente.

Un istoric de daune nu exclude automat achiziționarea unei mașini, însă natura avariilor și calitatea reparațiilor sunt elemente importante pentru evaluarea riscurilor.

Studiul carVertical a fost realizat pe baza rapoartelor privind istoricul vehiculelor achiziționate de utilizatorii platformei în 18 țări, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Rezultatele se referă la automobilele verificate prin intermediul serviciului, nu la totalitatea mașinilor second-hand aflate în circulație sau scoase la vânzare.