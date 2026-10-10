Camera de supraveghere care te anunță când detectează mișcare în jurul mașinii parcate pe stradă

Șoferii care își lasă autoturismele în fața porții sau în parcarea de la bloc pot opta pentru o cameră de supraveghere de exterior, cu ajutorul căreia să monitorizeze zona de la distanță. O astfel de soluție poate fi utilă mai ales atunci când locul de parcare nu este vizibil din locuință sau proprietarul este plecat pentru mai multe ore.

Dedeman comercializează camera de supraveghere Tapo TC65, un model cu conectivitate Wi-Fi, rezoluție de 3 MP și funcții de detectare a mișcării. Dispozitivul este disponibil la prețul de 120 de lei, redus de la 149 de lei, potrivit informațiilor prezentate de retailer.

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Camera Tapo TC65 este concepută pentru supravegherea spațiilor exterioare și poate fi montată astfel încât să surprindă imagini de la intrarea în curte, din dreptul porții garajului sau din zona în care este parcat autoturismul.

Unul dintre avantajele dispozitivului este posibilitatea de a accesa imaginile de la distanță, prin intermediul conexiunii la internet și al unei aplicații compatibile. Astfel, proprietarul poate verifica zona supravegheată fără să fie nevoit să se deplaseze până la locul unde este parcată mașina.

De exemplu, dacă autoturismul este parcat în fața porții, camera poate fi orientată spre acel spațiu pentru a surprinde persoanele care se apropie de vehicul sau mișcările din apropiere. Utilitatea imaginilor depinde însă de unghiul de montare, de distanță și de condițiile de iluminare. Este important de precizat că un asemenea dispozitiv nu împiedică în mod direct furtul sau deteriorarea mașinii. Rolul său este să monitorizeze zona și, în funcție de configurație, să permită înregistrarea evenimentelor surprinse.

Camera Tapo TC65 înregistrează imagini la o rezoluție de 2304 x 1296 pixeli, echivalentă cu 3 megapixeli. Această caracteristică permite surprinderea unui nivel de detaliu mai ridicat decât cel oferit de o cameră Full HD obișnuită, însă rezultatul efectiv depinde și de condițiile în care sunt realizate imaginile.

Distanța față de obiectele filmate, iluminarea și poziționarea camerei influențează claritatea înregistrărilor. Din acest motiv, montarea dispozitivului într-un loc potrivit este importantă pentru monitorizarea eficientă a unui autoturism.

O altă funcție utilă pentru supravegherea parcării este vederea pe timp de noapte. Aceasta permite monitorizarea zonei după lăsarea întunericului, inclusiv atunci când proprietarul nu poate observa direct ce se întâmplă în apropierea mașinii.

Modelul dispune și de funcție de zoom, care poate ajuta la examinarea anumitor detalii din imaginile surprinse. Totuși, mărirea digitală nu garantează identificarea numerelor de înmatriculare sau a fețelor persoanelor aflate la distanță, în special atunci când condițiile de filmare sunt nefavorabile.

Printre funcțiile disponibile se numără detectarea mișcării și recunoașterea formei umane. Aceste opțiuni pot fi utile pentru proprietarii care doresc să urmărească activitatea din apropierea porții, a garajului sau a locului în care își lasă autoturismul.

Camera permite configurarea unei zone de detecție, astfel încât monitorizarea să se concentreze asupra unui spațiu ales de utilizator. De exemplu, acesta poate selecta zona din fața garajului, fără să includă întregul câmp vizual al dispozitivului.

Configurarea poate contribui la reducerea alertelor provocate de mișcările din alte părți ale imaginii. Totuși, notificările nedorite nu pot fi eliminate complet, deoarece funcționarea sistemului depinde de mișcările surprinse și de condițiile din zona monitorizată.

Tapo TC65 este echipată și cu o sirenă, care poate fi folosită pentru avertizare. În plus, microfonul și difuzorul integrate permit comunicarea audio bidirecțională, astfel încât proprietarul să poată vorbi de la distanță cu o persoană aflată lângă cameră.

Un aspect important pentru cei care iau în calcul achiziția modelului Tapo TC65 este modul de alimentare. Deși transmite datele printr-o conexiune wireless, camera nu funcționează pe baterie și trebuie conectată la o sursă de alimentare electrică.

Prin urmare, instalarea lângă garaj sau la intrarea în curte presupune existența unei prize ori a unei soluții adecvate de alimentare. Acest detaliu trebuie luat în considerare înainte de stabilirea locului de montare.

Conexiunea Wi-Fi trebuie să fie suficient de stabilă în zona în care este instalat dispozitivul. Dacă garajul se află la o distanță mare de router sau există obstacole care reduc semnalul, poate fi necesară îmbunătățirea acoperirii rețelei.

Un alt element de luat în calcul este lipsa funcției Pan/Tilt. Obiectivul camerei nu se rotește motorizat pentru a urmări diferite zone, astfel că dispozitivul supraveghează spațiul surprins din poziția în care a fost instalat.

Din acest motiv, alegerea unghiului de filmare este importantă, mai ales dacă obiectivul principal este monitorizarea unei mașini parcate în fața curții sau lângă garaj. Poziționarea trebuie să permită surprinderea zonei de interes, ținând cont de distanța față de autoturism și de acoperirea oferită de conexiunea wireless.