Sony lansează un nou PlayStation înainte de sărbători. Dispozitivul aduce funcții noi, dar există o restricție importantă

Sony a anunțat lansarea unui nou model PlayStation Portal, programată pentru 10 decembrie 2026. Dispozitivul portabil va beneficia de stocare internă suplimentară și va permite accesarea jocurilor PS5 prin cloud, fără deținerea unei console PlayStation 5. Noul produs va fi comercializat inițial doar în Japonia, iar precomenzile vor începe pe 13 noiembrie. Compania nu a confirmat dacă produsul va fi disponibil și în Europa, inclusiv în România.

Noul PlayStation Portal, prezentat de Sony sub denumirea PlayStation Portal Player Midnight Black, reprezintă o actualizare a dispozitivului portabil introdus pe piață în 2023, principala modificare anunțată fiind integrarea unui spațiu suplimentar de stocare internă.

Potrivit PlayStation Blog Japonia, noul model va fi disponibil din 10 decembrie 2026. Prețul va fi de 39.980 de yeni, echivalentul a aproximativ 253 de dolari. Precomenzile vor începe pe 13 noiembrie, însă produsul va fi comercializat exclusiv în Japonia.oneză.

Prima versiune PlayStation Portal a fost concepută ca un dispozitiv complementar consolei PlayStation 5. Lansat în 2023, acesta permite transmiterea jocurilor instalate pe PS5 către ecranul portabil, prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi.

Spre deosebire de consolele portabile tradiționale, precum Nintendo Switch, PlayStation Portal nu dispune de capacitatea de a executa local jocurile PS5. Funcționarea sa se bazează pe transmiterea conținutului video de pe consolă sau de pe serverele Sony.

Noul model include o actualizare hardware care adaugă spațiu de stocare internă pentru funcționalități ce ar putea fi introduse ulterior. Producătorul japonez nu a precizat capacitatea memoriei suplimentare și nici scopul exact al acesteia.

Totuși, această modificare nu permite instalarea și rularea directă a jocurilor PS5 pe dispozitiv. Funcționarea rămâne bazată pe streaming. Sony nu a prezentat până acum detalii despre eventualele funcții software asociate noii componente.

În ceea ce privește specificațiile, dispozitivul păstrează ecranul LCD de 8 inchi, cu rezoluție Full HD de 1080p. Acesta permite afișarea jocurilor la 60 de cadre pe secundă.

Sunt păstrate și funcțiile controllerului DualSense, inclusiv feedbackul haptic și triggerele adaptive. Aceste tehnologii permit reproducerea unor efecte tactile în timpul jocurilor compatibile.

Noul PlayStation Portal permite accesarea anumitor jocuri PS5 direct de pe serverele Sony. Utilizatorii pot folosi această funcție fără să dețină o consolă PlayStation 5.

Totuși, serviciul de cloud gaming nu este o noutate pentru gama PlayStation Portal. Sony a introdus anterior această funcționalitate și a extins accesul la ea în noiembrie 2025. Actualizarea a inclus și dispozitivele deja comercializate.

Potrivit Playtech, accesul la jocurile disponibile prin cloud necesită un abonament PlayStation Plus Premium. De asemenea, titlurile trebuie să fie compatibile cu serviciul de streaming oferit de Sony.

Cumpărătorii noului model vor primi gratuit o lună de PlayStation Plus Premium. Oferta le permite să testeze funcțiile de streaming imediat după activarea dispozitivului.

Printre jocurile disponibile prin acest serviciu se numără Final Fantasy XVI și Rise of the Ronin. Utilizatorii pot accesa și alte titluri din cataloagele incluse în abonamentul PlayStation Plus.

Serviciul permite și transmiterea prin cloud a anumitor jocuri digitale PS5 achiziționate separat. Acestea pot fi accesate chiar dacă nu fac parte din catalogul abonamentului. Totuși, jocurile trebuie să fie compatibile cu funcția de streaming.

Pentru utilizarea PlayStation Portal este necesară o conexiune Wi-Fi stabilă. Sony indică o viteză minimă de 5 Mbps. Pentru o experiență de joc mai bună, compania recomandă o conexiune de cel puțin 15 Mbps.

Utilizatorii care dețin deja o consolă PlayStation 5 pot folosi în continuare funcția Remote Play. Aceasta permite transmiterea jocurilor instalate pe consolă direct către dispozitivul portabil.

Disponibilitatea noului PlayStation Portal este limitată, cel puțin în etapa inițială, la Japonia, iar restricțiile anunțate de Sony privesc atât configurarea dispozitivului, cât și regiunea contului utilizat.

Modelul PlayStation Portal Player Midnight Black va putea fi configurat exclusiv în limba japoneză. În plus, funcționarea acestuia este condiționată de utilizarea unui cont PlayStation înregistrat pentru regiunea Japonia.

Aceste cerințe pot reprezenta un obstacol pentru persoanele din România care intenționează să cumpere dispozitivul prin import. Achiziționarea produsului din Japonia nu garantează compatibilitatea cu un cont PlayStation înregistrat în România.

Sony nu a comunicat dacă această versiune va fi lansată ulterior pe piața europeană sau în Statele Unite. În consecință, nu există deocamdată un calendar oficial pentru comercializarea modelului în afara Japoniei.

Lansarea noului model PlayStation Portal are loc în contextul extinderii serviciilor de cloud gaming, prin care Sony urmărește să faciliteze accesul la jocurile din ecosistemul PlayStation și de pe alte dispozitive decât consola PS5.

Actualizările introduse anterior pentru PlayStation Portal au redus dependența de consola fizică, permițând accesarea unor titluri direct de pe serverele companiei, în condițiile unui abonament compatibil.

Într-un interviu acordat anterior publicației Playtech, Raffaele Zeppieri, director de marketing PlayStation, a abordat importanța actualizărilor dezvoltate pentru PlayStation Portal și avantajele oferite utilizatorilor de extinderea serviciilor de cloud gaming.

Integrarea stocării interne suplimentare în modelul anunțat pentru decembrie ar putea permite introducerea unor noi funcționalități. Totuși, Sony nu a prezentat detalii tehnice privind utilizarea acesteia și nu a confirmat că dispozitivul va putea executa local jocuri PS5.

În paralel, industria jocurilor video urmărește informațiile referitoare la viitoarea generație PlayStation 6 și la posibilitatea dezvoltării unei console portabile cu performanțe superioare actualului PlayStation Portal.

Modelul programat pentru lansare pe 10 decembrie 2026 păstrează însă arhitectura bazată pe streaming a dispozitivului existent. Deocamdată, compania nu a anunțat funcții suplimentare care să permită stabilirea avantajelor concrete ale noii capacități de stocare față de versiunea aflată deja pe piață.