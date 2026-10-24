Nintendo merge împotriva tendinței din industria jocurilor video. Ce planuri are compania pentru Switch 2

Nintendo intenționează să păstreze jocurile în format fizic pentru consola Switch 2, în ciuda extinderii distribuției digitale în industria jocurilor video. Compania japoneză a confirmat această strategie în cadrul Brasil Game Show 2026. Bill van Zyll, vicepreședinte și director general Nintendo pentru America Latină, a explicat că producătorul va continua să ofere ambele variante de achiziție. Declarațiile au fost relatate pe 11 octombrie de publicația Nintendo Everything.

Nintendo nu are în vedere eliminarea jocurilor fizice pentru Switch 2, consolă lansată în 2025, și își menține politica prin care utilizatorii pot alege între achiziționarea titlurilor pe cartușe și descărcarea acestora în format digital.

Bill van Zyll, vicepreședinte și director general Nintendo pentru America Latină, a explicat că această strategie reflectă preferințele cumpărătorilor, inclusiv ale celor care continuă să achiziționeze jocuri în format fizic.

Reprezentantul companiei a abordat subiectul într-un interviu acordat canalului Coelho no Japão, în timpul evenimentului Brasil Game Show 2026. Declarațiile sale au fost prezentate ulterior, pe 11 octombrie, de publicația Nintendo Everything.

Potrivit oficialului, Nintendo a urmărit constant să ofere clienților posibilitatea de a alege modul în care își cumpără jocurile. Această abordare se aplică și noii generații de console, iar compania nu are, în prezent, planuri pentru renunțarea la distribuția fizică.

Menținerea cartușelor are relevanță pentru colecționari, dar și pentru utilizatorii care preferă să dețină exemplare pe care le pot împrumuta sau revinde. În cazul jocurilor al căror conținut este stocat integral pe suportul fizic, instalarea inițială nu presupune descărcarea datelor principale de pe internet.

Poziția Nintendo intervine într-o perioadă în care distribuția digitală ocupă un loc tot mai important pe piața jocurilor video. Viitorul suporturilor fizice este discutat inclusiv în contextul modificărilor anunțate în ecosistemul PlayStation, unde discurile și distribuția digitală reprezintă două modalități distincte de acces la jocuri.

Deși Nintendo continuă comercializarea jocurilor în format fizic, cumpărătorii consolei Switch 2 trebuie să țină cont de diferențele dintre tipurile de cartușe disponibile, deoarece acestea nu oferă întotdeauna aceeași modalitate de instalare și utilizare.

Prima categorie cuprinde cartușele tradiționale, pe care sunt stocate datele jocului. Acestea permit accesarea conținutului inclus pe suportul fizic fără descărcarea inițială a jocului de pe internet.

A doua categorie este reprezentată de Game-Key Cards, cartușe care funcționează diferit. Acestea nu conțin jocul propriu-zis, ci o cheie necesară pentru descărcarea conținutului în memoria consolei.

Prin urmare, cumpărarea unui joc într-o cutie, împreună cu un cartuș, nu înseamnă automat că toate datele necesare rulării sunt disponibile pe suportul fizic.

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Nintendo, utilizarea inițială a unui Game-Key Card presupune conectarea consolei Switch 2 la internet, astfel încât jocul să poată fi descărcat și instalat în spațiul de stocare disponibil.

După finalizarea descărcării, jocul poate fi pornit și fără conexiune la internet, însă cartușul trebuie să rămână introdus în consolă pentru ca utilizatorul să îl poată accesa.

Această particularitate trebuie avută în vedere și de cumpărătorii din România. Un joc comercializat în format fizic poate necesita descărcarea integrală a conținutului, chiar dacă produsul este livrat într-o cutie și include un cartuș.

Diferența dintre cele două categorii influențează atât instalarea inițială, cât și posibilitatea de a utiliza jocul fără acces la internet. În cazul cartușelor tradiționale care includ întregul conținut necesar, descărcarea inițială nu este obligatorie, în timp ce Game-Key Cards presupun efectuarea acestei operațiuni.

În prezent, Nintendo nu a comunicat schimbări importante privind comercializarea jocurilor pentru Switch 2, iar declarațiile reprezentantului companiei indică menținerea formatului fizic alături de distribuția digitală.

Strategia prezentată de Bill van Zyll are în vedere continuarea comercializării cartușelor atât timp cât există cerere din partea utilizatorilor. Compania nu a anunțat un calendar pentru eliminarea jocurilor fizice și nici o decizie privind trecerea exclusivă la distribuția digitală.