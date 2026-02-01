Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că Uniunea Europeană nu dispune în prezent de suficiente resurse financiare pentru a acoperi nevoile actuale ale statelor membre, inclusiv ale României, iar o parte dintre soluțiile discutate pentru suplimentarea veniturilor ar putea afecta direct țara noastră.

În acest context, eurodeputatul a anunțat, prin intermediul contului său de Facebook, că, împreună cu social-democrații europeni, a propus o alternativă de finanțare care să nu pună presiune suplimentară pe cetățeni, respectiv introducerea unei taxe la nivel european aplicate companiilor din industria pariurilor și jocurilor de noroc online. Potrivit acestuia, fondurile obținute ar urma să fie direcționate către educație și politici de tineret.

Victor Negrescu a precizat că, alături de intergrupul Parlamentului European pentru educație, a inițiat un amendament, susținut de peste 20 de eurodeputați, prin care se solicită ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să fie alocat educației și formării competențelor. Amendamentul a fost depus la raportul privind viitorul Cadrului Financiar Multianual.

Oficialul european a explicat că măsura este necesară deoarece industria jocurilor de noroc online profită de piața unică europeană și generează anual venituri de ordinul sutelor de miliarde de euro, în condițiile în care nu există un cadru comun de reglementare la nivelul UE. Diferențele mari de taxare între statele membre, concurența neloială, combaterea insuficientă a evaziunii și a activităților ilegale, lipsa unor standarde comune pentru protecția minorilor și prevenirea dependenței, precum și optimizarea fiscală prin care o parte semnificativă a profiturilor părăsește Uniunea au fost enumerate printre principalele probleme.

În ceea ce privește soluțiile concrete, Victor Negrescu a subliniat necesitatea unor reguli europene clare și a intensificării luptei împotriva activităților ilegale, introducerea unui mecanism de taxare suplimentară bazat pe profiturile companiilor, fără a taxa cetățenii, precum și direcționarea fondurilor către educație, politici de tineret, competențe digitale și prevenție.

Inițiativa a fost prezentată favorabil de publicația POLITICO, care a evidențiat viabilitatea propunerii. Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, aceasta reprezintă o soluție corectă pentru sprijinirea educației și a tinerilor, fără a introduce noi taxe care să afecteze România.

Reacțiile românilor la anunț au fost preponderent pozitive. Mai mulți cetățeni și-au exprimat speranța că amendamentul va avea un rezultat favorabil, subliniind importanța educației și îngrijorarea față de situațiile recente din acest domeniu.

Alții au apreciat inițiativa și eforturile lui Victor Negrescu, considerând educația o prioritate absolută, și au atras atenția asupra impactului tot mai mare al pariurilor în rândul tinerilor, solicitând măsuri similare și pentru casele de pariuri fizice.