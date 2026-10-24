Când trebuie depus dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. Ce prevede legea pentru viitorii pensionari

Pensionarea reprezintă o etapă importantă pentru românii care se apropie de încheierea activității profesionale, însă depunerea dosarului la momentul potrivit poate influența data de la care sunt acordate drepturile bănești.

Mai exact, cei care urmează să iasă la pensie trebuie să cunoască termenele prevăzute de lege, documentele necesare și procedura prin care primesc decizia de pensionare.

O întârziere în depunerea cererii poate avea consecințe asupra sumelor încasate, deoarece data de la care se acordă pensia depinde de respectarea condițiilor legale. Din acest motiv, viitorii pensionari trebuie să fie atenți atât la momentul înregistrării dosarului, cât și la etapele care urmează până la prima plată.

Legislația stabilește termene pentru depunerea cererii, soluționarea dosarului și comunicarea deciziei. Respectarea acestora este importantă pentru stabilirea drepturilor de pensie și pentru evitarea întârzierilor care pot afecta încasarea banilor.

Potrivit Legii nr. 360/2023, cererea pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă trebuie depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare. Acest interval este important pentru stabilirea datei de la care se acordă drepturile bănești.

Legea nu prevede o perioadă generală în care dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă poate fi înregistrat cu mai multe luni înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare. Cu toate acestea, persoanele care se apropie de vârsta de pensionare își pot pregăti din timp documentele necesare, pentru a evita eventualele întârzieri după momentul în care devin eligibile.

Printre actele care pot fi solicitate se numără cartea de identitate, carnetul de muncă, adeverințele care atestă vechimea în muncă și documentele referitoare la veniturile sau sporurile obținute de-a lungul activității profesionale. În funcție de situația fiecărui solicitant, pot fi necesare și alte documente pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Pregătirea actelor înainte de îndeplinirea condițiilor legale îi poate ajuta pe viitorii pensionari să depună cererea în termenul prevăzut de lege. Verificarea documentelor care dovedesc vechimea și veniturile este relevantă pentru stabilirea corectă a drepturilor solicitate.

Depășirea termenului de 30 de zile poate influența data de la care se acordă pensia pentru limită de vârstă. Articolul 90 din Legea nr. 360/2023 prevede că, dacă cererea este depusă în termenul legal, drepturile de pensie se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

În schimb, atunci când solicitarea este înregistrată după expirarea celor 30 de zile, pensia se acordă, în principiu, de la data depunerii cererii. Astfel, perioada dintre momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare și cel al înregistrării dosarului poate să nu fie acoperită prin plata retroactivă a drepturilor.

De exemplu, o persoană care îndeplinește condițiile de pensionare la 1 octombrie, dar depune dosarul abia pe 15 noiembrie, poate pierde sumele aferente perioadei anterioare înregistrării cererii. Într-o asemenea situație, dreptul de a primi pensia nu dispare, însă data de la care se acordă plata poate fi diferită de cea la care persoana a îndeplinit condițiile legale.

Din acest motiv, respectarea termenului de depunere este importantă pentru persoanele care vor să beneficieze de drepturile bănești de la data prevăzută de lege. Înregistrarea cererii după expirarea perioadei legale poate avea efecte directe asupra sumelor care urmează să fie încasate.

După înregistrarea cererii, casa teritorială de pensii verifică documentele depuse și stabilește drepturile solicitantului. Această etapă presupune analizarea actelor care atestă îndeplinirea condițiilor de pensionare și calcularea pensiei.

Potrivit articolului 93 din Legea nr. 360/2023, termenul prevăzut pentru emiterea deciziei de admitere sau de respingere a cererii este de 45 de zile de la înregistrarea solicitării. În anumite situații prevăzute de lege, perioada poate fi prelungită cu încă 30 de zile, atunci când sunt necesare verificări suplimentare sau sunt îndeplinite condițiile legale pentru prelungire.

După emiterea deciziei, documentul trebuie comunicat beneficiarului în cel mult 10 zile. Acesta conține informațiile referitoare la soluționarea cererii și la drepturile stabilite de casa de pensii.

Termenul de emitere a deciziei nu trebuie confundat cu data la care beneficiarul primește efectiv prima pensie. După soluționarea dosarului, plata depinde și de procesarea drepturilor stabilite, precum și de calendarul utilizat pentru distribuirea pensiilor.

Pentru persoanele care se pensionează recent, momentul primei plăți depinde de data soluționării dosarului și de procedurile de plată. Chiar dacă legislația stabilește termene pentru emiterea și comunicarea deciziei, nu există o singură dată calendaristică la care toți noii pensionari își primesc prima pensie.

În cazul pensiilor distribuite prin Poșta Română, plata ajunge, în mod obișnuit, la beneficiari în intervalul 1-15 al lunii. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin intermediul băncilor, banii sunt virați, de regulă, în jurul datelor de 12 și 13 ale lunii.

Pentru noii pensionari, prima plată poate fi întârziată dacă dosarul este soluționat după închiderea operațiunilor de plată pentru luna respectivă. În această situație, momentul încasării efective poate fi diferit de cel în care beneficiarul primește decizia de pensionare.

Sumele restante stabilite prin decizia de pensionare trebuie achitate potrivit drepturilor acordate și perioadei pentru care acestea sunt datorate. Prin urmare, plata efectivă a primei pensii și achitarea eventualelor restanțe depind de drepturile stabilite prin decizie și de procesarea plăților de către instituțiile responsabile.