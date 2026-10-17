Anunț de la CNPP pentru milioane de pensionari. Câți bani primesc românii în funcție de categoria de pensie

România avea 4.674.614 pensionari la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 2.725 mai puțini comparativ cu luna august, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie la nivel național a fost de 2.785 de lei, în timp ce valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei.

Datele CNPP arată că, din totalul pensionarilor înregistrați în România la finalul lunii septembrie, 503.353 de persoane aveau perioade lucrate în agricultură. În cazul acestei categorii, pensia medie a fost de 708 lei.

Cea mai numeroasă categorie era reprezentată de persoanele pensionate pentru limită de vârstă. La sfârșitul lunii septembrie 2026, în această categorie erau înregistrate 3.778.651 de persoane, dintre care 2.152.111 femei.

Pensia medie pentru pensionarii care au ieșit la pensie la limită de vârstă a fost de 3.119 lei, potrivit statisticilor publicate de CNPP.

În septembrie 2026, un număr de 58.144 de persoane beneficiau de pensie anticipată. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 2.423 de lei.

Totodată, 388.541 de persoane primeau pensie de invaliditate, valoarea medie a acestui tip de pensie fiind de 1.071 de lei.

Dintre beneficiarii pensiei de invaliditate, 46.196 de persoane se încadrau în gradul I de invaliditate. În cazul acestora, pensia medie a fost de 938 de lei.

Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, în aceeași lună, pensia de urmaș era acordată unui număr de 449.193 de persoane. Pensia medie pentru această categorie s-a ridicat la 1.511 lei.

De asemenea, în septembrie 2026, un număr de 85 de pensionari beneficiau de ajutor social. Valoarea medie a ajutorului social acordat acestora a fost de 542 de lei.

Astfel, la finele lunii septembrie 2026, România înregistra 4.674.614 pensionari, pensia medie la nivel național fiind de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite ajungând la 13,02 miliarde de lei, conform datelor CNPP.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) gestionează sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în conformitate cu legislația în vigoare. Printre responsabilitățile sale se numără administrarea și plata pensiilor, gestionarea evidențelor privind stagiile de cotizare, stabilirea și acordarea drepturilor de pensie, precum și furnizarea de informații statistice despre beneficiarii sistemului public.