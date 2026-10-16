Indexarea pensiilor în 2027. Procentul de 7% nu este garantat. Florin Manole: Să vedem ce bani sunt

Pensiile vor fi indexate în 2027, însă procentul de majorare va fi stabilit după o analiză a cheltuielilor statului și o rectificare bugetară. Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii în Guvernul condus de Luca Niculescu, a declarat vineri că nu poate confirma deocamdată nici măcar creșterea de 7% rezultată din formula de calcul. Oficialul a vorbit și despre salariul minim, alocațiile pentru copii și noua lege a salarizării bugetarilor.

Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că pensiile vor fi indexate anul viitor, însă procentul exact al majorării nu a fost încă stabilit.

Acesta a explicat că viitorul Guvern trebuie să analizeze mai întâi situația cheltuielilor publice și resursele disponibile în buget.

Potrivit lui Manole, nici programul de guvernare și nici reprezentanții viitorului Executiv nu au avansat un procent concret pentru indexarea pensiilor.

„Nici programul de guvernare, nici eu nu ne-am hazardat să folosim procente, pentru că, așa cum am spus, a spus și Sorin Grindeanu, trebuie să facem un soi de audit asupra cheltuielilor statului. Trebuie să facem o rectificare și să vedem ce bani sunt, ce bani lipsesc pentru cheltuielile pentru anul ăsta. Dar încă o dată, cu certitudine indexarea va avea loc”, a declarat Florin Manole.

Întrebat despre posibilitatea unei indexări de 7%, procent care ar rezulta din aplicarea formulei de calcul bazate pe inflația din anii anteriori, ministrul propus a recunoscut că acesta este rezultatul formulei.

Totuși, el a precizat că nivelul efectiv al majorării va depinde de posibilitățile bugetare.

„Știu, știu, aveți dreptate și nu am contestat asta. Spun doar că e nevoie să avem această privire de ansamblu și să vedem cât de mult ne permitem să indexăm pensiile, pentru că o vom face, dar încă o dată, cu un procent pe care îl vom vedea a fi disponibil”, a explicat acesta.

Florin Manole a precizat că stabilirea procentului de indexare este legată de analiza situației bugetare și de rectificarea care urmează să fie realizată.

Viitorul Executiv trebuie să determine ce fonduri sunt disponibile și ce sume mai sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor din anul în curs.

În același timp, România trebuie să respecte angajamentele asumate față de creditori și față de Comisia Europeană, inclusiv ținta de deficit bugetar.

Ministrul propus a afirmat că pensionarii și persoanele cu dizabilități nu trebuie să suporte singuri măsurile de redresare a finanțelor publice.

„Aș mai adăuga un lucru: cu certitudine, următorul Guvern, și e scris și asta în programul de guvernare, nu are ca obiectiv să pună toată povara redresării bugetului României pe umerii pensionarilor și ai persoanelor cu dizabilități, de exemplu. Asta este un lucru clar, un lucru ferm”, a declarat Manole.

Acesta a transmis că nu vor mai exista tăieri, dar a reiterat că procentul de indexare va fi anunțat numai după finalizarea analizei bugetare.

„Nu vor mai fi tăieri, dar indexarea se va face, încă o dată, cu un procent pe care îl vom putea preciza după ce avem o analiză, pentru că tot ceea ce ține de obligațiile României față de creditori, față de Comisia Europeană, trebuie respectat, ținta de deficit și așa mai departe”, a adăugat el.

Florin Manole a fost întrebat și despre evoluția salariului minim în 2027.

Ministrul propus a explicat că viitorul Guvern va respecta prevederile directivei europene și ale legislației românești privind stabilirea acestuia.

Potrivit declarațiilor sale, formula de calcul ține cont de indicatori economici precum inflația și productivitatea, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Analizele necesare ar urma să fie disponibile în noiembrie, când trebuie organizată și o reuniune a Consiliului Național Tripartit.

„În primul rând, raportat la salariul minim, există prevedere în programul de guvernare care spune că vom respectă directiva europeană și legislația în vigoare. Este vorba despre o formulă de calcul a indexărilor care decurge din niște cifre de la Institutul Național de Statistică legate de inflație, de productivitate”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că discuțiile din cadrul Consiliului Național Tripartit trebuie să aibă loc în noiembrie, după modelul aplicat și în anul precedent.

„În fine, în noiembrie, aceste analize trebuie să existe. Trebuie să existe o întâlnire în Consiliul Național Tripartit, așa a fost și anul trecut, astfel încât să se facă indexarea respectivă”, a adăugat ministrul propus.

Programul de guvernare nu precizează dacă alocațiile pentru copii vor fi majorate în 2027, după doi ani în care acestea nu au mai fost indexate.

Întrebat despre acest subiect, Florin Manole nu a anunțat un procent de creștere și nici un calendar pentru o eventuală majorare.

El a făcut trimitere la legislația aflată în vigoare.

„În ceea ce privește alocațiile, avem lege în vigoare, așadar, aceasta rămâne, ca să zic așa, conform legii”, a declarat ministrul propus.

Prin urmare, din declarațiile prezentate nu rezultă un nivel concret al alocațiilor pentru anul viitor.

Florin Manole a vorbit și despre noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit acestuia, programul de guvernare prevede elaborarea unei noi legi a salarizării în 2027, fără să stabilească însă un termen precis pentru intrarea acesteia în vigoare.

Ministrul propus a recunoscut că subiectul este sensibil, deoarece privește veniturile angajaților din mai multe domenii ale sectorului public.

Printre acestea se numără sănătatea, educația, apărarea și ordinea publică.

„În legătură cu salariile bugetarilor și noua lege a salarizării, programul de guvernare prevede un orizont larg, că în 2027 va trebui să avem o nouă lege a salarizării. Așa cum știți, acesta este un subiect extrem de sensibil, pentru că e vorba despre veniturile meritate ale oamenilor din sănătate, educație, apărare, ordine publică. Toate domeniile posibile”, a declarat Manole.

Acesta a precizat că elaborarea noii legi va trebui să includă consultări cu reprezentanții angajaților și cu sindicatele.

Ministrul propus a invocat problemele apărute în trecut în relația dintre autorități și angajații din sistemul public, inclusiv greva din sănătate.