Vicepremierul Marian Neacșu a declarat luni, 16 noiembrie, că autoritățile caută soluții pentru reorganizarea companiei TAROM. Oficialul consideră că operatorul aerian național poate deveni profitabil, însă este necesară identificarea greșelilor de management și administrare din trecut. Guvernul ia în calcul inclusiv colaborări cu operatori internaționali, dar dorește păstrarea brandului TAROM.

Vicepremierul Marian Neacșu a vorbit luni despre situația companiei TAROM și despre posibilitatea reorganizării acesteia.

Întrebat dacă există un plan elaborat împreună cu Ministerul Transporturilor, oficialul a confirmat că se lucrează la identificarea unor soluții.

Neacșu a subliniat că își dorește continuarea activității operatorului aerian național. Acesta a invocat importanța companiei pentru România și vechimea sa pe piața europeană a transporturilor.

„Lucrăm la aşa ceva, dacă vreţi, părerea mea personală, ţin ca român, ca politician român, ca cea mai reprezentativă şi una dintre cele mai vechi companii europene în domeniul transporturilor să poată să funcţioneze în continuare şi încercăm să căutăm soluţii pentru a asigura tot suportul”, a menţionat Marian Neacşu.

Vicepremierul consideră că TAROM are posibilitatea să își îmbunătățească situația financiară și să devină o companie profitabilă.

În opinia sa, problemele acumulate de-a lungul anilor au fost provocate inclusiv de decizii greșite de management și administrare.

Identificarea acestor erori ar putea reprezenta un pas important pentru continuarea activității companiei.

„De-a lungul timpului, la TAROM s-au făcut o serie de mari greşeli şi de management, dar mai ales de administrare. Dacă reuşim să le identificăm şi cred că vom reuşi, atunci vom putea să ţinem compania în viaţă”, a subiniat Neacşu.

Oficialul a declarat, de asemenea, că TAROM „poate să devină o companie aeriană pe plus”.

O altă variantă analizată de autorități este dezvoltarea unor colaborări cu alte companii din industria aviației.

Marian Neacșu a precizat că nu exclude cooperarea cu operatori internaționali. Acesta a amintit că asemenea parteneriate există deja pe piața aviatică mondială.

Vicepremierul a subliniat însă că prioritatea este păstrarea identității companiei românești.

„În general, în piaţa aviatică mondială, dincolo de structura generală care ţine mai multe companii de transport legate, cumva, s-au realizat de-a lungul timpului şi acţiuni de cooperare. Ne dorim în primă fază acţiuni de cooperare şi colaborare şi ţinem să păstrăm brand-ul TAROM”, a spus Neacşu.

Deocamdată, vicepremierul nu a prezentat un calendar pentru reorganizare sau măsurile concrete care ar urma să fie aplicate.

Declarațiile arată însă că Guvernul analizează atât schimbări în administrarea companiei, cât și posibilitatea unor parteneriate externe pentru susținerea activității TAROM.