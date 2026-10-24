Modificări pentru românii care primesc ajutor la plata energiei. Florin Manole anunță o nouă lege pentru consumatorii vulnerabili în 2027

România trebuie să adopte o nouă lege pentru consumatorii vulnerabili de energie, după ce actualele prevederi privind tichetele pentru energie expiră la sfârșitul anului 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, recunoaște că autoritățile au întârziat demersurile asumate față de Banca Mondială.

România trebuie să adopte o nouă legislație pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili de energie, în condițiile în care actualele prevederi privind tichetele pentru energie sunt valabile până la sfârșitul anului 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, recunoaște că autoritățile sunt în întârziere și promite că vor accelera demersurile pentru respectarea termenelor asumate față de Banca Mondială.

Sâmbătă seară, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat că actualul cadru legislativ privind sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie trebuie înlocuit cu noi reglementări, care să intre în vigoare de la începutul anului 2027.

În prezent, măsurile referitoare la tichetele pentru energie destinate categoriilor sociale vulnerabile sunt valabile până la finalul lunii decembrie 2026.

Oficialul a explicat că autoritățile trebuie să pregătească din timp legislația necesară pentru ca persoanele care au nevoie de acest sprijin să nu fie afectate de expirarea actualelor prevederi.

Florin Manole a precizat că noua legislație trebuie să fie aplicabilă încă din ianuarie 2027, astfel încât sprijinul destinat consumatorilor vulnerabili să poată continua în baza unui cadru legal actualizat.

„În acest moment, legea în vigoare acoperă perioada de până la sfârşitul lunii decembrie, dar noi trebuie să avem pentru luna ianuarie o nouă legislaţie referitoare la consumatorul vulnerabil”, a afirmat Florin Manole sâmbătă seară, la Alba Iulia.

Ministrul Muncii a atras atenția că adoptarea unei noi legi pentru consumatorii vulnerabili nu reprezintă doar o necesitate determinată de situația socială din România, ci și o obligație asumată în relația cu Banca Mondială.

Instituția financiară a acordat României, la sfârșitul anului 2025, un împrumut de 500 de milioane de euro, în condiții preferențiale, care includea anumite condiționalități.

Printre angajamentele asumate de autoritățile române s-a numărat și elaborarea unei noi legislații privind consumatorii vulnerabili de energie. Florin Manole a recunoscut că demersurile sunt întârziate și a precizat că nu a găsit un proiect de modificare a legii lăsat de fostul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Oficialul a explicat că România trebuie să recupereze timpul pierdut și a estimat că autoritățile vor avea nevoie de aproximativ o lună sau o lună și jumătate pentru a accelera pregătirea noilor reglementări și pentru a respecta termenele asumate.