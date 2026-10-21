UE ia în calcul reducerea consumului de energie pentru populație și companii. Măsurile discutate la Bruxelles în contextul crizei din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană analizează posibilitatea introducerii unor măsuri pentru reducerea consumului de energie, în cazul în care blocajele din Strâmtoarea Ormuz continuă în lunile următoare. Guvernele statelor membre ar putea fi nevoite să solicite populației și companiilor să economisească energie, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și gaze. Potrivit unui document consultat de Euronews, subiectul va fi discutat de miniștrii energiei din UE la reuniunea programată pentru 29 octombrie.

Statele membre ale Uniunii Europene ar putea discuta noi măsuri de economisire a energiei, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele internaționale de petrol și gaze.

Potrivit unui document al Consiliului UE, consultat de Euronews, miniștrii energiei urmează să analizeze pe 29 octombrie posibilitatea coordonării unor măsuri de reducere a cererii la nivel european.

Discuțiile au loc în condițiile în care există temeri că perturbările transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu energie, s-ar putea prelungi pentru mai multe luni.

Inițiativa includerii acestui subiect pe agenda reuniunii aparține Irlandei, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Deocamdată, nu a fost adoptată nicio decizie privind limitarea consumului de energie. Documentul pregătește o dezbatere între statele membre și nu stabilește obligații concrete pentru populație sau companii.

Situația energetică a Europei s-a complicat în urma conflictului militar din Orientul Mijlociu, care a afectat aprovizionarea internațională cu combustibili.

Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, prețurile gazelor naturale au crescut cu 140% de la declanșarea atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului.

În același timp, petrolul Brent se tranzacționa miercuri în jurul valorii de 110 dolari pe baril.

Autoritățile europene sunt preocupate nu doar de scumpirea energiei, ci și de posibilitatea prelungirii problemelor de aprovizionare.

Președinția irlandeză a Consiliului UE avertizează că efectele conflictului asupra pieței petroliere ar putea continua timp de mai multe luni, chiar și în eventualitatea încheierii ostilităților.

În cazul gazelor naturale, consecințele asupra aprovizionării ar putea persista chiar și câțiva ani.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, produsă în urmă cu aproape opt luni, a afectat una dintre principalele rute maritime utilizate pentru transportul petrolului și gazelor.

Motorina și combustibilul pentru aviație se numără printre produsele deosebit de expuse riscului de scumpire și perturbare a livrărilor.

Problemele de pe piața internațională apar într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătește pentru sezonul rece.

Operatorii europeni de transport al gazelor au avertizat recent că blocul comunitar s-ar putea confrunta cu un deficit de aprovizionare echivalent cu 12% până la 15% din cerere, dacă iarna va aduce temperaturi extrem de scăzute.

În plus, nivelul rezervelor de gaze este mai redus decât în anii precedenți.

Conform datelor Gas Infrastructure Europe, depozitele europene erau umplute în proporție de 74% la 20 octombrie 2026.

Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului din 2011.

În aceste condiții, autoritățile europene iau în calcul posibilitatea ca măsurile obișnuite de gestionare a rezervelor să nu fie suficiente dacă perturbările din Orientul Mijlociu continuă.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, le-a cerut deja statelor membre să ia în considerare reducerea cererii de energie.

În septembrie, oficialul european a reluat apelul adresat guvernelor naționale, în contextul presiunilor tot mai mari asupra aprovizionării.

Documentul pregătit pentru reuniunea miniștrilor energiei nu stabilește procente obligatorii de reducere a consumului și nici nu propune, în acest moment, restricții concrete.

În schimb, solicită statelor membre să analizeze ce măsuri ar putea fi necesare dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, parțial sau complet, în lunile următoare.

„Care sunt lecțiile învățate din coordonarea UE în răspunsul la impactul energetic ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu și cum ar trebui UE să se pregătească pentru un scenariu în care Strâmtoarea Hormuz rămâne parțial sau complet închisă în lunile următoare? Ce măsuri de reducere a cererii, dacă este cazul, ar trebui luate în considerare la nivelul UE?”, se arată în documentul Consiliului, citat de Euronews.

Printre variantele care ar putea fi analizate se numără recomandările voluntare adresate gospodăriilor și întreprinderilor pentru limitarea consumului.

În funcție de gravitatea crizei, ar putea fi discutate și măsuri destinate anumitor sectoare economice, în special celor cu un consum energetic ridicat.

O problemă importantă va fi stabilirea modului în care costurile și responsabilitățile acestor măsuri ar urma să fie împărțite între populație, industrie și autorități.

Statele membre au structuri energetice diferite, iar impactul unor eventuale restricții nu ar fi același în toate economiile europene.

Una dintre măsurile discutate la nivel internațional pentru reducerea consumului de petrol este limitarea voluntară a utilizării autoturismelor în anumite zile.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat anterior un plan în zece puncte destinat reducerii cererii de petrol, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Printre recomandări se numără și organizarea unor duminici fără mașini, o practică folosită în mai multe state în timpul crizei energetice din anii 1970.

Această variantă ar presupune reducerea circulației autoturismelor în anumite perioade, cu scopul de a limita consumul de combustibil.

Totuși, documentul pregătit pentru reuniunea miniștrilor energiei nu stabilește introducerea unor asemenea restricții la nivel european.

Nu există, în acest moment, o decizie prin care România sau celelalte state membre să fie obligate să interzică circulația autoturismelor duminica.

În paralel cu discuțiile despre reducerea consumului, autoritățile europene încearcă să asigure cantități suplimentare de combustibil pentru piață.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a obținut marți angajamente privind livrări suplimentare de motorină din statele din Golf.

De asemenea, Arabia Saudită a oferit cantități suplimentare de petrol pentru livrare către Europa în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii octombrie și mijlocul lunii noiembrie.

Aceste demersuri au loc după ce statele G7 au convenit să elibereze cantități suplimentare din rezervele strategice de petrol.

Agenția Internațională pentru Energie a transmis că este pregătită să coordoneze noi eliberări de petrol din stocurile de urgență ale statelor membre, dacă acestea solicită o asemenea intervenție.

Spania a confirmat deja că va pune pe piață 4,4 milioane de barili de petrol din rezervele sale strategice în cursul lunii octombrie, în cadrul angajamentelor asumate anterior.

Scopul acestor măsuri este reducerea presiunii asupra aprovizionării și limitarea creșterilor de preț.

Pe agenda europeană se află și posibilitatea unei coordonări mai strânse a cererii de energie între statele membre.

O propunere prezentată de Comisia Europeană la reuniunea Consiliului din 15–16 octombrie prevede agregarea cererii de energie la nivelul Uniunii Europene.

Prin acest mecanism, Bruxelles-ul ar putea coordona mai eficient necesarul energetic al statelor membre și ar putea sprijini distribuirea resurselor disponibile în funcție de nevoile acestora.

O abordare comună ar putea reduce concurența dintre țările europene pentru cantitățile limitate de petrol și gaze.

Totuși, guvernele trebuie să țină cont de diferențele dintre piețele naționale, de nivelurile de dependență energetică și de nevoile industriilor locale.

În plus, eventualele măsuri de economisire ar trebui să protejeze gospodăriile vulnerabile și să evite afectarea suplimentară a competitivității economiei europene.

România ar putea participa, alături de celelalte state membre, la discuțiile privind reducerea cererii de energie și gestionarea eventualelor probleme de aprovizionare.

Dacă vor fi convenite măsuri comune, efectele asupra gospodăriilor și companiilor vor depinde de forma finală a deciziilor și de modul în care acestea vor fi aplicate la nivel național.

Printre variantele aflate în discuție la nivel european se numără recomandările de economisire a energiei, coordonarea consumului și eventualele intervenții în sectoarele cu cerere ridicată.

Deocamdată, nu a fost anunțată introducerea unor restricții obligatorii pentru populația din România.

Reuniunea miniștrilor energiei din 29 octombrie va reprezenta o etapă importantă pentru stabilirea răspunsului european la criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Principala întrebare este dacă statele membre vor considera necesară o strategie comună de reducere a consumului sau dacă eventualele măsuri vor rămâne la latitudinea fiecărui guvern național.