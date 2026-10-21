Prețurile la benzină și motorină, din nou în atenția Guvernului. Când va fi luată decizia

Posibilitatea menținerii intervențiilor destinate limitării scumpirilor la pompă se află pe agenda Guvernului, a anunțat marți seară premierul Luca Niculescu. Executivul nu a stabilit încă dacă măsurile aplicate pentru benzină și motorină vor fi prelungite, iar o poziție mai clară este așteptată în următoarele zile, după evaluarea datelor disponibile.

Pe lângă situația carburanților, autoritățile pregătesc o analiză mai amplă a problemelor din sectorul energetic. Discuțiile vor include și prețurile gazelor naturale și ale electricității, în condițiile apropierii sezonului rece și ale riscurilor pe care acesta le poate aduce pentru consumatori.

Premierul a indicat că subiectul energiei va fi tratat cu prioritate, urmând să discute cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, precum și cu alți reprezentanți implicați în gestionarea acestui domeniu. Obiectivul întâlnirilor este identificarea variantelor prin care pot fi abordate dificultățile cu care se confruntă diferitele categorii de consumatori.

Întrebat despre continuarea măsurilor de temperare a creșterilor de preț la benzină și motorină, oficialul a precizat că prelungirea acestora rămâne o opțiune analizată de autorități. Deocamdată, Executivul nu a comunicat o decizie definitivă, iar următorii pași vor depinde de cifrele aflate la dispoziția sa.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a făcut referire la necesitatea evaluării situației înainte de formularea unui răspuns concret. Acesta a subliniat că presiunile din sectorul energetic reprezintă o problemă care afectează atât România, cât și alte state, cu efecte tot mai vizibile asupra vieții cotidiene.

„Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar voi putea răspunde mai concret zilele următoare, în funcţie de cifrele pe care le avem, dar problema energetică este una majoră în România şi, de fapt, nu numai în România. Dacă vă uitaţi, peste tot în lume este o problemă care impactează din ce în ce mai mult vieţile oamenilor şi ne vom concentra cu prioritate pe ea”.

Astfel, evaluarea datelor economice și energetice va avea un rol important în stabilirea viitoarelor măsuri privind carburanții. Calendarul anunțat de autorități indică faptul că o clarificare este așteptată în perioada imediat următoare, fără ca până acum să fi fost prezentată o hotărâre finală.

Agenda discuțiilor anunțate de premier include mai multe componente ale pieței energetice. Pe lângă combustibilii utilizați în transport, Guvernul intenționează să examineze opțiunile disponibile pentru consumul de gaze naturale și electricitate, două domenii importante pentru gospodării odată cu scăderea temperaturilor.

Luca Niculescu a transmis că întâlnirile cu ministrul de resort vor avea loc în scurt timp. Consultările nu se vor limita la un singur tip de energie, ci vor urmări identificarea unor soluții adaptate situațiilor cu care se confruntă diferitele categorii de populație.

Apropierea iernii reprezintă un element important în această evaluare. Premierul a atras atenția asupra riscului apariției unor dificultăți mai mari dacă măsurile necesare nu sunt analizate și adoptate la timp, în special în ceea ce privește consumul de energie pentru încălzire.

La conferința de presă organizată la sediul Guvernului, după prima ședință a Cabinetului, Niculescu a declarat:

„Foarte rapid voi avea întâlniri cu ministrul Energiei, şi nu numai cu el, pentru a vedea cum putem aborda toate aspectele care ţin de energie, pentru că nu e vorba numai despre combustibil, este vorba şi despre gaz, despre energia electrică şi trebuie să vedem ce putem face pentru fiecare dintre categoriile de oameni, pentru că vine iarna şi aici riscăm să avem problemele cele mai serioase, dacă nu acţionăm la timp”.

Discuțiile pregătite de Executiv vor viza, așadar, atât posibilitatea continuării măsurilor referitoare la prețurile benzinei și motorinei, cât și identificarea unor variante de intervenție pentru celelalte surse de energie. Potrivit declarațiilor premierului, evaluarea va ține cont de datele disponibile și de nevoile diferitelor categorii de consumatori în perioada următoare.