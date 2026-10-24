Fondurile europene sunt sub estimări, investițiile străine scad, iar banii ies din țară. Radu Georgescu: România e pe contrasens
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
România riscă să nu încaseze integral fondurile europene estimate în bugetul pentru 2026, în condițiile în care mai are de îndeplinit 46% dintre obiectivele PNRR, susține expertul contabil Radu Georgescu. Acesta atrage atenția și asupra scăderii investițiilor străine cu 60%, precum și asupra ieșirilor de capital de 20 de miliarde de euro în primele opt luni ale anului.
Radu Georgescu avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR: încasările din fonduri europene sunt sub nivelul estimat
Expertul contabil Radu Georgescu susține că premisele pe care a fost construit bugetul României pentru 2026 s-au dovedit greșite, în condițiile în care încasările din fonduri europene sunt sub nivelul estimat, investițiile străine au scăzut, iar ieșirile de bani din țară au crescut.
Radu Georgescu a atras atenția, într-o postare publicată sâmbătă, 24 octombrie, că bugetul României pentru 2026 prevedea încasări de 11,7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, însă până la momentul publicării mesajului fuseseră încasate doar 6,4 miliarde de euro.
Expertul contabil a subliniat că mai sunt doar două luni până la sfârșitul anului, iar diferența de 5,3 miliarde de euro provenea din fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit acestuia, datele publicate de Comisia Europeană arată că România mai avea de îndeplinit 46% dintre obiectivele asumate prin PNRR la data de 24 octombrie. Georgescu a susținut că țara noastră se afla la mare distanță de celelalte state în privința îndeplinirii acestor obiective.
Expertul a mai atras atenția, pe contul său de Facebook, asupra termenului de finalizare a PNRR, indicând că acesta a fost depășit la 31 august 2026. În opinia sa, neîndeplinirea obiectivelor poate avea consecințe financiare, întrucât România ar trebui să returneze banii aferenți țintelor care nu au fost realizate.
Ieșirile de bani din România au ajuns la 20 de miliarde de euro, iar investițiile străine au scăzut
Radu Georgescu a invocat și datele Băncii Naționale a României, potrivit cărora, în perioada ianuarie–august 2026, au ieșit din țară 20 de miliarde de euro. El a caracterizat această valoare drept un record în istoria României.
În aceeași postare, expertul contabil a menționat că investițiile străine au scăzut cu 60% în 2026, făcând trimitere la același raport al BNR. El a legat aceste evoluții de deficitul bugetar anualizat de 9,2% pentru 2026, valoare prezentată de Eurostat în cursul săptămânii.
Georgescu a explicat că, în opinia sa, rezultatele economice diferă de estimările pe care s-a bazat bugetul pentru acest an. Astfel, autoritățile au prevăzut încasări mai mari din fonduri europene, însă acestea au fost mai mici decât cele estimate.
De asemenea, investițiile străine, considerate în buget la un nivel mai ridicat, au scăzut, în timp ce ieșirile de bani din România au fost mai mari decât se anticipase.
În finalul mesajului, expertul contabil a pus sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora România se îndreaptă într-o direcție economică bună. El a precizat că această perspectivă poate fi susținută de unii, însă a comparat situația actuală a țării cu deplasarea pe contrasens.
Postarea integrală: „România este, de departe, țara care nu și-a îndeplinit obiectivele din PNRR”
„Dacă te uiți în print screen-ul din poză, vei vedea că în bugetul României pe 2026 este trecut că România va încasa de la UE 11,7 miliarde de euro.
Până acum, România a încasat 6,4 miliarde de euro, aproximativ jumătate.
Și mai sunt doar 2 luni din an.
Ups.
Diferența de 5,3 miliarde de euro vine din fondurile PNRR.
Dacă te uiți pe site-ul Comisiei Europene, vei vedea că azi, 24 octombrie, România mai are de îndeplinit 46% din obiectivele PNRR.
Ups.
România este, de departe, țara care nu și-a îndeplinit obiectivele din PNRR.
Dacă te uiți în contractul PNRR, vei vedea că pentru obiectivele neîndeplinite România trebuie să dea banii înapoi.
Si deja am depasit termenul de finalizare al PNRR, 31 august 2026
Ups.
Dacă te uiți pe site-ul BNR, vei vedea că din România au ieșit în perioada ianuarie–august 2026 20 de miliarde de euro.
Record în istoria României.
Ups
Dacă ai răbdare, în același raport BNR se spune că în 2026 investițiile străine au scăzut cu 60%.
Ups.
Asta ca să înțelegi de ce Eurostat a spus săptămâna aceasta că deficitul bugetar anualizat în 2026 este de 9,2%.
Pentru că, de fapt, toate premisele bugetului pe 2026 au fost greșite.
S-au bugetat încasări mai mari de fonduri europene.
De fapt, acestea au scăzut.
S-au bugetat investiții străine mai mari.
De fapt, acestea au scăzut.
S-a bugetat că vor ieși mai puțini bani din România.
De fapt, au ieșit mai mulți.
Concluzii
Văd că mai sunt oameni care spun că direcția României este bună.
Posibil.
Dar suntem pe contrasens”, scrie expertul contabil Radu Georgescu în postarea sa de sâmbătă, 24 octombrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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