Fondurile europene sunt sub estimări, investițiile străine scad, iar banii ies din țară. Radu Georgescu: România e pe contrasens

România riscă să nu încaseze integral fondurile europene estimate în bugetul pentru 2026, în condițiile în care mai are de îndeplinit 46% dintre obiectivele PNRR, susține expertul contabil Radu Georgescu. Acesta atrage atenția și asupra scăderii investițiilor străine cu 60%, precum și asupra ieșirilor de capital de 20 de miliarde de euro în primele opt luni ale anului.

Expertul contabil Radu Georgescu susține că premisele pe care a fost construit bugetul României pentru 2026 s-au dovedit greșite, în condițiile în care încasările din fonduri europene sunt sub nivelul estimat, investițiile străine au scăzut, iar ieșirile de bani din țară au crescut.

Radu Georgescu a atras atenția, într-o postare publicată sâmbătă, 24 octombrie, că bugetul României pentru 2026 prevedea încasări de 11,7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, însă până la momentul publicării mesajului fuseseră încasate doar 6,4 miliarde de euro.

Expertul contabil a subliniat că mai sunt doar două luni până la sfârșitul anului, iar diferența de 5,3 miliarde de euro provenea din fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit acestuia, datele publicate de Comisia Europeană arată că România mai avea de îndeplinit 46% dintre obiectivele asumate prin PNRR la data de 24 octombrie. Georgescu a susținut că țara noastră se afla la mare distanță de celelalte state în privința îndeplinirii acestor obiective.

Expertul a mai atras atenția, pe contul său de Facebook, asupra termenului de finalizare a PNRR, indicând că acesta a fost depășit la 31 august 2026. În opinia sa, neîndeplinirea obiectivelor poate avea consecințe financiare, întrucât România ar trebui să returneze banii aferenți țintelor care nu au fost realizate.

Radu Georgescu a invocat și datele Băncii Naționale a României, potrivit cărora, în perioada ianuarie–august 2026, au ieșit din țară 20 de miliarde de euro. El a caracterizat această valoare drept un record în istoria României.

În aceeași postare, expertul contabil a menționat că investițiile străine au scăzut cu 60% în 2026, făcând trimitere la același raport al BNR. El a legat aceste evoluții de deficitul bugetar anualizat de 9,2% pentru 2026, valoare prezentată de Eurostat în cursul săptămânii.

Georgescu a explicat că, în opinia sa, rezultatele economice diferă de estimările pe care s-a bazat bugetul pentru acest an. Astfel, autoritățile au prevăzut încasări mai mari din fonduri europene, însă acestea au fost mai mici decât cele estimate.

De asemenea, investițiile străine, considerate în buget la un nivel mai ridicat, au scăzut, în timp ce ieșirile de bani din România au fost mai mari decât se anticipase.

În finalul mesajului, expertul contabil a pus sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora România se îndreaptă într-o direcție economică bună. El a precizat că această perspectivă poate fi susținută de unii, însă a comparat situația actuală a țării cu deplasarea pe contrasens.