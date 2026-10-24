Pensiile și salariul minim în 2027. Florin Manole: Da, există resurse financiare! Ce se întâmplă cu plata CASS pentru pensionari

Sâmbătă seară, Florin Manole a venit cu noi detalii privind pensiile și salariile din România. Demnitarul anunță că va propune indexarea pensiilor conform legii, după publicarea datelor privind inflația și ceilalți indicatori economici. Oficialul susține că bugetul poate acoperi majorarea, estimată la 9,5-9,6 miliarde de lei. În același timp, salariul minim brut va rămâne la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune Ministerului Finanțelor și premierului Luca Niculescu respectarea legii privind indexarea pensiilor, după ce vor fi publicate datele necesare calculului.

Oficialul susține că există resurse bugetare pentru majorare. În același timp, salariul minim brut va rămâne la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027.

Sâmbătă seară, aflat la Alba Iulia, Florin Manole a declarat sâmbătă seara, la Alba Iulia, că ministerul pregătește propunerea de indexare a pensiilor conform prevederilor legale. Înainte de transmiterea acesteia către Ministerul Finanțelor și premier, instituția va aștepta ultimele date privind inflația și ceilalți indicatori utilizați în calculul majorării.

Oficialul a subliniat că respectarea legii trebuie să fie prioritară, având în vedere perioada în care pensionarii nu au beneficiat de indexarea pensiilor.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a afirmat Florin Manole sâmbătă seară, la Alba Iulia.

Ministrul susține că bugetul poate acoperi cheltuielile necesare indexării pensiilor. Potrivit acestuia, proiecțiile din legea bugetului pentru 2026 prevăd cheltuieli de 170 de miliarde de lei pentru asistență socială în anul următor, cu 12 miliarde de lei peste execuția estimată pentru anul în curs.

Manole estimează că indexarea ar costa între 9,5 și 9,6 miliarde de lei, sumă care s-ar încadra în această proiecție bugetară.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 mliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a explicat el.

Florin Manole a precizat că Guvernul nu a abordat încă posibilitatea renunțării la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de către pensionari.

Ministrul a explicat că, în perioada următoare, prioritățile sunt rectificarea bugetară și pregătirea bugetului, urmând ca alte teme să fie discutate ulterior.

El a arătat că deciziile bugetare presupun stabilirea cheltuielilor care pot fi susținute și a celor care trebuie efectuate în baza obligațiilor legale.

„În acest moment nu a avut loc încă o discuţie, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului. Legea în vigoare o ştim, deocamdată priorităţile sunt rectificare şi buget, iar cînd vorbim despre buget trebuie să înţeleagă toată lumea că nu e vorba doar despre o sumă de bani care se încasează şi care se cheltuie, ci e vorba despre ce prioritizăm, ce cheltuieli ne permitem şi ce cheltuieli suntem obligaţi conform legii, să facem. Deci este vorba de politici publice, după ce vom trece de aceste două etape vom trece şi la alte subiecte, pentru că avem multe: salariul minim, repornirea economiei, sunt multe teme importante”, a adăugat Florin Manole.

Ministrul Muncii a anunțat că, la începutul anului viitor, salariul minim brut pe economie va fi menținut la nivelul actual, de 4.325 de lei.

Discuțiile privind o eventuală modificare a acestuia vor începe în săptămânile următoare, după ce Institutul Național de Statistică va transmite datele necesare calculului prevăzut de lege.

„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4.325 brut”, a afirmat Florin Manole.

Potrivit ministrului, viitoarea decizie va ține cont de productivitate și de indicatorii macroeconomici.

După centralizarea datelor, discuțiile vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde Guvernul, sindicatele și patronatele vor analiza nivelul salariului minim.