Ajutor înainte de Crăciun pentru românii cu pensii sub 3.000 de lei. Florin Manole: Un pansament insuficient

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că a doua tranșă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei va fi plătită în decembrie, fără probleme legate de finanțare. Pentru 2027 însă, ministrul spune că ar prefera indexarea pensiilor în locul acordării unor astfel de ajutoare.

Sâmbătă seară, ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări românilor că există bani în buget pentru plata celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei.

Sprijinul, cuprins între 300 și 500 de lei, va fi distribuit în luna decembrie. Pentru anul viitor, ministrul spune că ar prefera indexarea pensiilor.

Florin Manole a fost întrebat, sâmbătă seară, la o conferință de presă organizată la Alba Iulia, dacă Guvernul dispune de fondurile necesare pentru acordarea celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici. Ministrul a confirmat că plata nu este pusă sub semnul întrebării.

Acesta a exclus existența unor incertitudini privind finanțarea sprijinului acordat în două tranșe în cursul acestui an.

„Da, cu siguranţă, nu există nicio dilemă”, a răspuns Florin Manole.

Ministrul a precizat că sumele necesare au fost incluse în buget încă de la începutul anului, astfel că pensionarii eligibili nu ar trebui să se îngrijoreze în privința plății din decembrie.

„Banii sunt prinşi în buget încă de la începutul acestui an, când s-a votat legea bugetului, nu există niciun motiv de îngrijorare”, subliniază Manole.

Jurnaliștii au mai vrut să afle dacă programul de sprijin financiar va continua și în 2027. Drept răspuns, Florin Manole a afirmat că ar prefera ca pensiile să fie indexate, în locul acordării unor ajutoare punctuale.

Ministrul a recunoscut că sprijinul financiar a fost necesar, însă consideră că acesta nu poate înlocui majorarea pensiilor prin indexare.

„A fost util, necesar, dar a fost un pansament insuficient pentru o situaţie care trebuia să se rezolve cu indexarea pensiilor”, a spus este despre acest sprijin financiar.

Pensionarii din România care înregistrează venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranșă din ajutorul financiar garantat de stat.

Suma exactă primită în luna decembrie depinde de venitul lunar cumulat al fiecărui beneficiar.

Astfel, persoanele care au o pensie de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un ajutor de 500 de lei.

Pentru veniturile situate între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, tranșa din decembrie este de 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor încasa 300 de lei.

La nivelul întregului an 2026, sprijinul total ajunge așadar la 1.000, 800 sau 600 de lei, banii fiind distribuiți în două tranșe egale, prima fiind deja acordată în luna mai.

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