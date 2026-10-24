Ajutor înainte de Crăciun pentru românii cu pensii sub 3.000 de lei. Florin Manole: Un pansament insuficient
SURSA FOTO: Facebook, Florin Manole - Ministrul Muncii, Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că a doua tranșă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei va fi plătită în decembrie, fără probleme legate de finanțare. Pentru 2027 însă, ministrul spune că ar prefera indexarea pensiilor în locul acordării unor astfel de ajutoare.
Florin Manole: A doua tranșă a ajutorului pentru pensionarii cu venituri mici va fi acordată în decembrie
Sâmbătă seară, ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări românilor că există bani în buget pentru plata celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei.
Sprijinul, cuprins între 300 și 500 de lei, va fi distribuit în luna decembrie. Pentru anul viitor, ministrul spune că ar prefera indexarea pensiilor.
Banii pentru ajutorul pensionarilor sunt prevăzuți în buget, confirmă demnitarul
Florin Manole a fost întrebat, sâmbătă seară, la o conferință de presă organizată la Alba Iulia, dacă Guvernul dispune de fondurile necesare pentru acordarea celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici. Ministrul a confirmat că plata nu este pusă sub semnul întrebării.
Acesta a exclus existența unor incertitudini privind finanțarea sprijinului acordat în două tranșe în cursul acestui an.
„Da, cu siguranţă, nu există nicio dilemă”, a răspuns Florin Manole.
Ministrul a precizat că sumele necesare au fost incluse în buget încă de la începutul anului, astfel că pensionarii eligibili nu ar trebui să se îngrijoreze în privința plății din decembrie.
„Banii sunt prinşi în buget încă de la începutul acestui an, când s-a votat legea bugetului, nu există niciun motiv de îngrijorare”, subliniază Manole.
Ministrul Muncii spune că ar prefera indexarea pensiilor în locul ajutoarelor
Jurnaliștii au mai vrut să afle dacă programul de sprijin financiar va continua și în 2027. Drept răspuns, Florin Manole a afirmat că ar prefera ca pensiile să fie indexate, în locul acordării unor ajutoare punctuale.
Ministrul a recunoscut că sprijinul financiar a fost necesar, însă consideră că acesta nu poate înlocui majorarea pensiilor prin indexare.
„A fost util, necesar, dar a fost un pansament insuficient pentru o situaţie care trebuia să se rezolve cu indexarea pensiilor”, a spus este despre acest sprijin financiar.
Detalii despre ajutorul care va fi oferit în luna decembrie
Pensionarii din România care înregistrează venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranșă din ajutorul financiar garantat de stat.
Suma exactă primită în luna decembrie depinde de venitul lunar cumulat al fiecărui beneficiar.
Astfel, persoanele care au o pensie de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un ajutor de 500 de lei.
Pentru veniturile situate între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, tranșa din decembrie este de 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor încasa 300 de lei.
La nivelul întregului an 2026, sprijinul total ajunge așadar la 1.000, 800 sau 600 de lei, banii fiind distribuiți în două tranșe egale, prima fiind deja acordată în luna mai.
Este nevoie de cerere pentru a primi banii? Află chiar aici mai multe detalii.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.