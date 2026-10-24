Impozit pe pensie, locuință și mașină: ce facilități mai sunt valabile pentru pensionari

Pensionarii din România pot beneficia de mai multe facilități fiscale, însă simpla calitate de pensionar nu garantează scutirea de la plata taxelor și impozitelor.

Printre măsurile aplicabile se numără neimpozitarea pensiilor de până la 3.000 de lei, anumite scutiri pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, reduceri la unele impozite locale și eliminarea taxei judiciare de timbru pentru procesele privind drepturile de asigurări sociale.

Fiecare facilitate are condiții proprii de acordare, stabilite prin legislația fiscală sau prin alte acte normative. În unele situații, dreptul se aplică automat, în timp ce în altele este necesară depunerea unei cereri și prezentarea documentelor justificative.

Pentru a evita plata unor sume care nu sunt datorate sau pierderea unor drepturi fiscale, pensionarii trebuie să verifice atât categoria în care se încadrează, cât și procedura aplicabilă în anul fiscal 2026.

Veniturile lunare din pensii care nu depășesc 3.000 de lei inclusiv sunt scutite de impozitul pe venit și de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). În cazul pensiilor care depășesc acest plafon, cele două rețineri se calculează numai potrivit regulilor aplicabile părții care trece de suma neimpozabilă.

Contribuția la sănătate este de 10% din diferența dintre pensia brută și plafonul de 3.000 de lei. Ulterior, impozitul pe venit, în cotă de 10%, se calculează după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției de sănătate datorate.

De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, contribuția CASS este de 100 de lei, reprezentând 10% din suma de 1.000 de lei care depășește plafonul. După scăderea contribuției, impozitul se aplică asupra diferenței impozabile de 900 de lei și ajunge la 90 de lei.

În aceste condiții, pensionarul primește 3.810 lei, dacă nu există alte rețineri. Pentru pensiile achitate de casa de pensii din România, calculul și reținerea sumelor datorate sunt efectuate de instituția plătitoare, fără să fie necesară o cerere din partea beneficiarului pentru aplicarea plafonului de 3.000 de lei.

O facilitate distinctă este prevăzută la articolul 60 din Codul fiscal. Potrivit acesteia, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de scutire de impozit pentru veniturile din pensii, inclusiv atunci când valoarea acestora depășește 3.000 de lei.

Acordarea scutirii este condiționată de încadrarea în una dintre categoriile prevăzute de lege și de existența documentelor care dovedesc acest statut. Certificatul de încadrare în grad de handicap nu trebuie confundat cu documentele referitoare la pensia de invaliditate, deoarece cele două situații nu sunt echivalente din punct de vedere juridic.

Pensionarii trebuie să verifice dacă instituția care le plătește pensia deține documentele necesare aplicării facilității. DGASPC Iași indică depunerea unei cereri și a unei copii a certificatului de handicap la casa de pensii pentru acordarea scutirii de impozit.

Scutirea de impozit pe venit nu atrage automat și eliminarea contribuției CASS. De asemenea, exceptarea de la anumite obligații fiscale aferente indemnizației de handicap nu se extinde automat asupra tuturor veniturilor persoanei. Pentru partea din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei, contribuția la sănătate rămâne datorată potrivit regulilor aplicabile, potrivit defapt.ro.

Deținerea unui talon de pensie nu reprezintă, prin ea însăși, un temei pentru scutirea de impozitul pe apartament, casă sau teren. Nici veniturile reduse din pensie nu garantează automat eliminarea acestor obligații fiscale.

În anul 2026 au intervenit modificări legislative care afectează unele facilități locale. Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 precizează că, după modificările aduse prin Legea nr. 239/2025, persoanele cu venituri lunare sub salariul minim brut nu mai beneficiază de vechea facilitate privind impozitul pe clădiri și teren în baza acestei categorii.

Din acest motiv, informațiile publicate în anii anteriori pot să nu mai reflecte legislația aplicabilă. Pensionarii care doresc să afle dacă beneficiază de o reducere sau de o scutire trebuie să solicite clarificări direcției locale de taxe și impozite.

O întrebare utilă adresată instituției este: „În ce categorie legală mă încadrez și ce facilitate se aplică în anul fiscal 2026?” Răspunsul trebuie raportat la situația concretă a contribuabilului și la prevederile legale în vigoare.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de reduceri ale impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu și pentru terenul aferent, potrivit regulilor introduse prin OUG nr. 9/2026. Reducerea este de 50% pentru persoanele cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat, în condițiile prevăzute de lege.

Facilitățile pot fi aplicate și reprezentanților legali, dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de actul normativ. În cazul locuințelor deținute împreună cu soțul sau soția, se aplică regulile speciale referitoare la coproprietate, iar cotele deținute de alte persoane nu beneficiază automat de aceeași reducere.

De exemplu, dacă impozitul eligibil este de 600 de lei înainte de aplicarea facilității, o reducere de 50% înseamnă o sumă de plată de 300 de lei. În cazul reducerii de 25%, impozitul ajunge la 450 de lei.

Pentru persoanele care aveau documente justificative valabile în evidențele fiscale și beneficiau de scutire în 2025, autoritățile fiscale locale explică faptul că reducerea se aplică din oficiu. În schimb, pentru beneficiarii noi, depunerea cererii și a documentelor necesare este importantă, facilitatea urmând să se aplice, în condițiile legii, din luna următoare depunerii acestora.

Facilitățile fiscale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat pot viza și impozitul aferent unui mijloc de transport eligibil, ales de contribuabil. Procentele prevăzute sunt de 50% pentru persoanele cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat.

Reducerea nu se aplică însă automat tuturor autoturismelor aflate în proprietatea persoanei. Textul legal stabilește condiția unei capacități cilindrice mai mici de 2.000 cmc, iar facilitatea este limitată la un singur mijloc de transport eligibil, ales de contribuabil.

Prin urmare, acordarea reducerii depinde de îndeplinirea condițiilor fiscale și de existența încadrării în gradul de handicap prevăzut de lege. Simpla calitate de pensionar nu oferă dreptul la această facilitate.

Persoanele interesate trebuie să verifice la direcția locală de taxe și impozite ce documente sunt necesare și dacă vehiculul pentru care solicită reducerea îndeplinește criteriile legale.

Pensionarii care consideră că drepturile de pensie le-au fost stabilite greșit beneficiază de o facilitate distinctă atunci când se adresează instanței. Articolul 132 din Legea nr. 360/2023 prevede scutirea de taxa judiciară de timbru pentru cererile și actele procedurale referitoare la litigii care au ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale.

Astfel, contestarea unei decizii de pensionare nu presupune plata unei taxe judiciare de timbru calculate în funcție de diferențele de pensie solicitate. Scutirea vizează taxa de timbru aferentă acestor litigii, potrivit prevederilor legale.

Această facilitate nu înseamnă însă că toate cheltuielile posibile ale unui proces sunt suportate automat de stat. De exemplu, onorariul unui avocat ales de pensionar nu este acoperit automat prin scutirea de taxa judiciară de timbru.

Persoanele care intenționează să conteste o decizie de pensie trebuie să facă distincția între taxa de timbru și celelalte costuri care pot apărea pe parcursul procedurii judiciare.

Pensionarii care continuă să scrie, să publice sau să obțină alte venituri încadrate legal la drepturi de proprietate intelectuală pot beneficia de reguli fiscale distincte. Potrivit precizărilor ANAF, persoanele care au statut de pensionar nu datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru aceste venituri.

De asemenea, persoanele care realizează venituri din pensii sunt exceptate de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit regulilor fiscale aplicabile. Impozitul pe venit trebuie analizat separat, deoarece scutirea de la plata contribuțiilor sociale nu înseamnă automat și eliminarea impozitului.

Facilitatea nu poate fi extinsă automat asupra altor categorii de venituri obținute de pensionari. Chiriile și dobânzile bancare, de exemplu, au propriile reguli de impozitare și de calcul al eventualelor contribuții.

Din acest motiv, regimul fiscal trebuie verificat separat pentru fiecare tip de venit, în funcție de natura acestuia și de condițiile prevăzute de legislație.

Primul pas pentru pensionarii care doresc să beneficieze de o scutire sau de o reducere este identificarea exactă a obligației fiscale. Poate fi vorba despre impozitul reținut din pensie, CASS, impozitul pe locuință, teren sau autoturism, iar instituția competentă diferă în funcție de situație.

Pentru reținerile efectuate din pensie, pensionarul trebuie să se adreseze casei de pensii și să prezinte talonul de pensie, precum și documentele care dovedesc eventuala încadrare într-o categorie scutită de impozit. Dacă este necesar, instituția poate solicita acte suplimentare pentru aplicarea regimului fiscal corespunzător.

În cazul impozitelor locale, verificarea se face la direcția de taxe și impozite de care aparține contribuabilul. Documentele utile includ decizia de impunere și actele justificative pentru facilitatea solicitată, precum certificatul de handicap sau documentele referitoare la bunul pentru care se cere reducerea.

Pensionarii pot solicita în scris precizări privind temeiul legal al facilității, lista documentelor necesare și data de la care aceasta produce efecte. Aceste informații sunt importante mai ales atunci când aplicarea reducerii depinde de depunerea unei cereri.

Dacă o persoană a achitat deja o sumă pentru care consideră că avea dreptul la scutire sau reducere, poate cere verificarea situației fiscale și comunicarea procedurii de regularizare. Soluționarea depinde de prevederile legale aplicabile, de documentele existente și de situația fiscală concretă a contribuabilului.