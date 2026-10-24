Surpriză în clasamentul mondial al pensionarilor. Ce țară a depășit Portugalia și Spania

Alegerea unei țări în care să te stabilești după pensionare depinde de mai mulți factori, de la costul vieții și siguranță până la accesul la rezidență, fiscalitate și posibilitatea de a obține cetățenia.

Clasamentul internațional al celor mai atractive destinații pentru pensionarii care vor să locuiască în străinătate în 2026 aduce o schimbare în fruntea ierarhiei. Europa nu mai ocupă primul loc mondial, însă continuă să domine topul prin numărul destinațiilor incluse între primele zece.

Noua ediție a Global Retirement Index, realizată de Global Citizen Solutions, plasează o țară din America de Sud pe prima poziție, înaintea Portugaliei, care conducea clasamentul precedent. Rezultatele evidențiază diferențele dintre programele de rezidență și avantajele oferite de fiecare stat persoanelor care doresc să își petreacă anii de pensie în afara țării de origine.

Uruguay este cea mai bine clasată țară pentru pensionarii care intenționează să se stabilească în străinătate în 2026, potrivit raportului Global Retirement Index. Statul sud-american a obținut 99,90 de puncte, depășind Portugalia, liderul ediției precedente. Mauritius se află pe locul al doilea, cu 99,80 de puncte, iar Spania ocupă poziția a treia, cu 99,60 de puncte.

Diferențele reduse dintre primele trei destinații arată că rezultatele sunt apropiate, iar poziționarea în clasament depinde de performanțele obținute la mai multe categorii de evaluare. Uruguay s-a remarcat printr-un punctaj echilibrat, fără ca rezultatul să fie determinat exclusiv de un singur criteriu.

Unul dintre avantajele țării este posibilitatea obținerii rezidenței permanente de către persoanele care îndeplinesc condițiile legale și demonstrează că dispun de venituri stabile. Pragul de venit prezentat în raport este de aproximativ 1.700 de dolari pe lună, un criteriu relevant pentru cei care analizează posibilitatea relocării după pensionare.

Țara oferă și perspective pentru persoanele interesate de obținerea cetățeniei. În anumite condiții, aceasta poate fi solicitată după trei ani de rezidență pentru unele categorii de persoane căsătorite și după cinci ani pentru persoanele necăsătorite. Termenele și eligibilitatea depind de respectarea cerințelor prevăzute de legislația locală.

Deși Europa a pierdut prima poziție mondială, regiunea rămâne cea mai bine reprezentată în clasamentul din 2026. Șase state europene apar în top zece: Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia. Alături de acestea, ierarhia include Uruguay, Mauritius, Costa Rica și Paraguay.

Raportul analizează 46 de programe de rezidență destinate pensionarilor și persoanelor care dispun de venituri pasive. Evaluarea nu se limitează la cheltuielile zilnice, ci ia în calcul și calitatea vieții, mobilitatea, accesul la cetățenie, regimul fiscal și procedurile administrative. Aceste criterii permit compararea unor destinații cu sisteme economice și condiții de relocare diferite.

Spania este cea mai bine clasată țară europeană, ocupând locul al treilea la nivel mondial. Printre elementele luate în considerare se numără calitatea vieții, posibilitățile de mobilitate și opțiunile de relocare împreună cu familia. Potrivit raportului, Spania ocupă locul cinci mondial la criteriul calității vieții.

Procesarea cererilor de rezidență poate dura până la opt luni, un interval care trebuie luat în calcul de persoanele care își planifică mutarea. Un dezavantaj evidențiat de analiză este fiscalitatea. Spania se află pe ultima poziție dintre cele 46 de programe evaluate la acest criteriu, în principal din cauza impozitării veniturilor mondiale ale rezidenților fiscali și a existenței unor taxe regionale pe avere.

Portugalia, aflată pe primul loc în ediția din 2025, a coborât pe poziția a cincea în clasamentul mondial din 2026, cu 99,30 de puncte. Cu toate acestea, țara rămâne una dintre cele mai atractive destinații europene pentru persoanele care vor să se stabilească în străinătate după pensionare.

Programul analizat în raport are un prag de venit de aproximativ 920 de euro pe lună, ceea ce îl face accesibil în comparație cu alte opțiuni europene. În schimb, procedurile administrative pot ajunge la doi ani, un interval care poate influența planificarea relocării. Modificările condițiilor privind obținerea cetățeniei reprezintă un alt aspect important pentru persoanele care urmăresc să se stabilească definitiv în Portugalia.

Italia și Grecia se disting prin facilitățile fiscale disponibile pentru anumite categorii de pensionari străini. În condițiile stabilite de legislație, unele venituri obținute din străinătate pot beneficia de un impozit de 7% în zonele eligibile. Aplicarea acestui regim depinde de îndeplinirea cerințelor specifice fiecărei țări și de situația fiscală a solicitantului.

Grecia impune un prag de venit lunar de aproximativ 3.500 de euro pentru programul analizat. Ambele state obțin rezultate bune la criteriile referitoare la mobilitate și perspectivele de dobândire a cetățeniei. Aceste elemente sunt relevante pentru pensionarii care nu urmăresc doar o ședere temporară, ci iau în calcul stabilirea pe termen lung într-o țară europeană.

Potrivit Global Retirement Index, primele zece poziții sunt ocupate de următoarele state:

Uruguay – 99,90 puncte

Mauritius – 99,80 puncte

Spania – 99,60 puncte

Costa Rica – 99,50 puncte

Portugalia – 99,30 puncte

Paraguay – 98,20 puncte

Letonia – 98,00 puncte

Andorra – 97,80 puncte

Italia – 97,20 puncte

Grecia – 95,90 puncte.

Pragurile financiare diferă considerabil de la o țară la alta, iar venitul minim solicitat poate influența alegerea destinației. În Nicaragua, pragul lunar este sub 600 de euro, în timp ce Bahrain solicită venituri de peste 9.000 de euro pe lună, potrivit datelor prezentate în raport.

În Europa, Cipru are un prag de venit sub 800 de euro pentru anumite categorii de solicitanți, însă accesul la program presupune și îndeplinirea altor condiții. La celălalt capăt al clasamentului financiar se află Andorra, unde programul analizat solicită venituri lunare de peste 4.500 de euro și o investiție locală de un milion de euro. Aceste cerințe fac din Andorra una dintre cele mai costisitoare opțiuni evaluate.

Raportul Global Citizen Solutions 2026, analizat și de Euronews, acordă cea mai mare pondere calității vieții. Urmează criteriile privind mobilitatea, accesul la cetățenie, fiscalitatea, procedurile administrative și costurile. În această evaluare, Irlanda ocupă primul loc la calitatea vieții, în timp ce Andorra se remarcă prin siguranță și condițiile de mediu.

Analiza face și o distincție între dreptul de rezidență și posibilitatea obținerii cetățeniei. Faptul că o țară oferă un program de ședere pentru pensionari nu înseamnă automat că beneficiarii vor putea deveni cetățeni după un anumit număr de ani. Cerințele privind durata rezidenței, eligibilitatea și documentele necesare diferă în funcție de legislația fiecărui stat.

În America de Sud, unele dintre cele mai scurte perioade legale înainte de solicitarea cetățeniei sunt întâlnite în Argentina, unde termenul este de aproximativ doi ani, și în Uruguay sau Paraguay, unde poate ajunge la aproximativ trei ani pentru anumite categorii de solicitanți. Aceste perioade nu reprezintă o garanție a acordării cetățeniei, deoarece solicitarea și aprobarea acesteia depind de condițiile prevăzute de legislația națională.

În Andorra, perioada menționată pentru obținerea cetățeniei ajunge la 20 de ani. Diferența față de unele state sud-americane este importantă pentru persoanele care iau în calcul nu doar stabilirea la pensie, ci și posibilitatea de a obține un nou statut juridic pe termen lung.

Există și programe de rezidență care nu oferă o cale standard către cetățenie prin intermediul vizelor destinate pensionarilor. Printre țările menționate în această categorie se numără Malta, Emiratele Arabe Unite, Irlanda și Bahrain. În aceste cazuri, accesul la rezidență și condițiile pentru dobândirea cetățeniei trebuie analizate separat.

Regulile privind dubla cetățenie diferă, de asemenea, de la un stat la altul. Pentru persoanele care intenționează să se mute după pensionare, durata procedurilor, venitul minim solicitat, tratamentul fiscal și condițiile de naturalizare reprezintă criterii distincte, care trebuie verificate în raport cu situația personală și legislația aplicabilă.