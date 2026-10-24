Kaja Kallas reacționează după atacul cu drone de lângă România: reprezintă o nouă escaladare

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat atacurile Rusiei asupra navelor civile din Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită într-un atac mortal cu drone, în apropierea apelor teritoriale ale României.

Oficiala europeană a descris incidentul drept o nouă escaladare a conflictului și a avertizat că astfel de acțiuni afectează securitatea regională și exercită presiuni asupra aprovizionării mondiale cu alimente.

Reacția a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe platforma X, în contextul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră. Atacul asupra navei comerciale readuce în atenție riscurile la care sunt expuse transporturile maritime care traversează această zonă.

Kaja Kallas a anunțat, totodată, că a discutat cu ministrul român al Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, despre evoluțiile de securitate din regiune și despre deteriorarea condițiilor care afectează navigația comercială.

Șefa diplomației europene a transmis că atacurile împotriva navelor civile din Marea Neagră nu pot fi justificate și a atras atenția asupra efectelor pe care acestea le pot avea asupra comerțului internațional. Potrivit declarației sale, consecințele unor asemenea incidente nu se limitează la zona în care se desfășoară conflictul, ci pot afecta și aprovizionarea cu produse alimentare la nivel mondial.

În mesajul publicat pe platforma X, Kaja Kallas a făcut referire directă la atacul mortal cu drone asupra unei nave de marfă, produs în apropierea apelor românești.

„Atacurile Rusiei asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificabile și exercită o presiune puternică asupra aprovizionării mondiale cu alimente. Cel mai recent atac mortal cu drone asupra unei nave de marfă, în apropierea apelor românești, reprezintă o nouă escaladare”, a transmis Kaja Kallas într-o postare pe X.

Declarația oficialei europene evidențiază preocupările Uniunii Europene legate de siguranța transportului maritim în Marea Neagră. Navele comerciale care tranzitează regiunea sunt expuse riscurilor generate de intensificarea acțiunilor militare, iar incidentele de acest tip pot avea efecte asupra circulației mărfurilor.

Prin poziția exprimată public, Kaja Kallas a legat securitatea navelor civile de stabilitatea rutelor comerciale și de menținerea fluxurilor internaționale de produse alimentare.

Russian attacks on civilian ships in the Black Sea are unjustifiable and pile heavy pressure on global food supplies. The latest deadly drone strike on a cargo ship near Romanian waters is another escalation. Romania’s Foreign Minister @DanNeculaescu and I spoke yesterday about… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2026

Pe lângă condamnarea atacurilor asupra navelor civile, șefa diplomației Uniunii Europene a confirmat că a discutat direct cu ministrul român al Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, despre evoluția situației de securitate din Marea Neagră.

Potrivit mesajului publicat de Kallas, convorbirea a avut loc cu o zi înainte de transmiterea declarației referitoare la atacul cu drone. Discuția a vizat deteriorarea condițiilor de securitate din regiune, pe fondul incidentelor care afectează navigația comercială.

„Ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, și cu mine am discutat ieri despre deteriorarea situației de securitate regională și rămânem în contact strâns”, a declarat Kaja Kallas.

Prin această precizare, oficiala europeană a confirmat continuarea contactelor dintre diplomația Uniunii Europene și autoritățile române în legătură cu evoluțiile din regiune. Mesajul a fost publicat după atacul mortal cu drone produs în apropierea apelor teritoriale ale României.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au avut loc într-un moment în care siguranța transporturilor maritime din Marea Neagră reprezintă o preocupare pentru statele din regiune, în special din cauza riscurilor la care sunt expuse navele comerciale.

Unul dintre principalele aspecte semnalate de Kaja Kallas este legătura dintre atacurile asupra navelor civile și presiunile exercitate asupra aprovizionării mondiale cu alimente. Marea Neagră reprezintă o rută importantă pentru comerțul internațional, inclusiv pentru transportul produselor agricole.

Atacurile asupra navelor comerciale pot pune în pericol membrii echipajelor și pot perturba transportul mărfurilor. În condițiile în care această regiune este utilizată pentru circulația unor produse destinate piețelor internaționale, incidentele de securitate pot afecta desfășurarea operațiunilor maritime.

Avertismentul transmis de șefa diplomației europene vizează atât siguranța transporturilor, cât și efectele economice și umanitare pe care intensificarea conflictului le poate avea dincolo de zona Mării Negre. Riscurile asociate atacurilor asupra navelor civile depășesc, astfel, problema securității echipajelor și includ posibile perturbări ale circuitelor comerciale.

Poziția exprimată de Kaja Kallas evidențiază preocuparea Uniunii Europene față de evoluțiile de securitate din apropierea apelor românești și față de implicațiile acestora pentru transportul maritim și aprovizionarea internațională cu produse alimentare.