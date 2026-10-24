Apa servită la restaurant poate aduce o notă de plată neașteptată. Tot mai multe localuri taxează clienții

Tot mai multe restaurante din landul Tirol, în vestul Austriei, au început să perceapă bani pentru apa de la robinet oferită clienților. Prețul pentru o jumătate de litru poate ajunge la 3,50 euro, echivalentul a aproximativ 18,74 lei.

Tendința este evidențiată de un studiu realizat de Camera Muncii din Tirol, care a analizat prețurile băuturilor practicate de 74 de localuri, potrivit publicației heute.at.

Cercetarea arată că 22 dintre restaurantele incluse în analiză solicită o plată pentru apa de la robinet, deși aceasta era oferită în mod tradițional gratuit în numeroase localuri.

Datele indică și o extindere a practicii, după ce șase restaurante care, în 2025, nu percepeau nicio taxă pentru această băutură au început între timp să o taxeze.

Tarifele diferă semnificativ de la un restaurant la altul. Pentru o jumătate de litru de apă de la robinet, prețurile pornesc de la 50 de cenți și pot ajunge la 3,50 euro, adică aproximativ 18,74 lei.

Cu toate acestea, nu toate localurile aplică taxa în aceleași condiții. Potrivit studiului, cinci dintre cele 22 de restaurante care solicită bani pentru apa de la robinet percep această sumă numai atunci când clienții nu comandă și alte produse.

Rezultatele cercetării evidențiază diferențele de preț dintre localurile analizate și schimbările apărute în ultimul an în politica de tarifare a apei. Numărul restaurantelor care au introdus această taxă include șase unități care, la verificarea precedentă din 2025, ofereau apa de la robinet fără costuri suplimentare.

Studiul realizat de Camera Muncii din Tirol arată că prețurile nu au crescut doar în cazul apei de la robinet. Și alte băuturi servite în restaurantele din regiune pot ajunge la valori ridicate, potrivit datelor prezentate de publicația Heute.

O bere mare poate costa până la șase euro, în timp ce prețul unei băuturi Cola de dimensiuni mici poate ajunge la 4,60 euro. În cazul cafelei lungi, tariful maxim identificat în cercetare este de 4,20 euro.

Datele analizate reflectă prețurile practicate de cele 74 de localuri incluse în studiu și evidențiază diferențele dintre categoriile de băuturi. Valorile maxime înregistrate pentru bere, Cola și cafea se adaugă tarifelor percepute pentru apa de la robinet, care poate fi taxată inclusiv atunci când este servită separat de alte băuturi.

Potrivit aceleiași cercetări, cea mai mare creștere procentuală a prețului a fost înregistrată în cazul sucului de mere amestecat cu apă minerală. Pentru un pahar de 0,3 litri, clienții plătesc în prezent, în medie, 3,73 euro.

Comparativ cu anul precedent, prețul mediu al acestei băuturi a crescut cu 5,79%, conform datelor studiului. Evoluția a fost identificată în analiza prețurilor băuturilor din restaurantele tiroleze, alături de tarifele practicate pentru apa de la robinet, bere, băuturi răcoritoare și cafea.

Cercetarea Camerei Muncii din Tirol a urmărit prețurile din 74 de localuri, iar rezultatele indică atât introducerea unor taxe noi pentru apa de la robinet, cât și diferențe de tarifare între restaurantele verificate.