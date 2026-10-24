Parizienii se „înarmează”: cumără spray-uri cu piper și grenade lacrimogene. Urmează un nou weekend cu proteste

Tot mai mulți parizieni își cumpără spray-uri cu piper și dispozitive cu gaz lacrimogen, invocând nevoia de a se proteja pe ei și bunurile lor, în perspectiva unui nou weekend marcat de proteste. Proprietarul unui magazin de arme din capitala Franței a declarat pentru Reuters că vânzările de produse neletale au crescut semnificativ după incidentele violente din weekendul precedent.

Franța s-a confruntat săptămâna trecută cu cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani, după ce manifestațiile naționale împotriva creșterii prețurilor și a deteriorării serviciilor publice au degenerat în violențe. O primărie a fost incendiată, mai multe magazine au fost jefuite, iar clădirile au fost acoperite cu graffiti. În mai multe orașe din țară, grupuri violente s-au confruntat cu forțele de ordine.

Autoritățile au autorizat pentru sâmbătă, la Paris, doar o manifestație sindicală. Cererile pentru organizarea altor mitinguri, depuse de principalul sindicat studențesc din Franța, UNEF, și de mișcarea anti-sistem „Vestele Galbene”, au fost respinse de poliție, informează Reuters.

La magazinul de arme „Armurerie de la Bourse”, situat în centrul Parisului, proprietarul Yves Gollety a observat o creștere importantă a vânzărilor de arme neletale începând de weekendul trecut. Acesta a declarat pentru Reuters că magazinele aflate la numai 30 de metri distanță de unitatea sa au fost jefuite, iar obloanele acestora au fost smulse.

„Este prima dată când observăm o astfel de creștere, și asta în rândul tuturor segmentelor populației”, a spus Gollety. Potrivit acestuia, printre cumpărători se numără comercianți, proprietari de restaurante și persoane fizice.

„Oamenii au suferit traume fizice şi sunt speriaţi”, a arătat proprietarul magazinului, referindu-se la motivele care îi determină pe clienți să caute soluții pentru a se proteja.

Cele mai solicitate produse sunt spray-urile cu piper și grenadele cu gaz lacrimogen. Gollety susține că acestea pot fi folosite exclusiv în scopul autoapărării. El este și președintele asociației naționale a armurierilor și a declarat pentru publicația franceză Le Parisien că numărul comenzilor a crescut de zece ori. Potrivit lui Gollety, cetățenii pot cumpăra doar recipiente de capacitate redusă, sub 100 de mililitri.

Creșterea interesului pentru produsele de autoapărare are loc în contextul în care reprezentanții mediului de afaceri îi îndeamnă pe comercianți să nu recurgă la arme pentru a-și proteja proprietățile.

Alain Di Crescenzo, președintele Camerei de Comerț din Franța, le-a cerut acestora să evite folosirea armelor pentru apărarea afacerilor. Într-o intervenție de vineri la postul de radio Europe 1, el a declarat că a văzut personal comercianți care se înarmau cu bâte de baseball, răngi și puști de vânătoare.

„Este extrem de îngrijorător”, a spus Di Crescenzo, referindu-se la situația observată. Acesta a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar putea implica implicarea directă a comercianților în confruntări.

„Nu este treaba lor să facă asta… Ar adăuga suferinţă peste suferinţă”, a comentat reprezentantul Camerei de Comerț din Franța. El a subliniat că intervenția pentru menținerea ordinii publice trebuie să rămână în responsabilitatea forțelor de ordine.

„Poliţia trebuie lăsată să-şi facă treaba şi recomand prudenţă maximă”, a adăugat Di Crescenzo.

Un comerciant de motociclete și scutere din arondismentul 15 al Parisului a declarat pentru Reuters că a cumpărat trei recipiente mari cu gaz lacrimogen și unul de dimensiuni mai mici, cu scopul de a-și proteja magazinul.

Acesta a explicat că decizia a fost determinată de posibilitatea ca incidentele să se producă fără avertisment, într-un moment în care comercianții ar putea fi luați prin surprindere.

„Poţi fi luat prin surprindere, oamenii putând sosi fără niciun avertisment prealabil. Aşa că trebuie să fii pregătit”, a spus comerciantul, care a solicitat ca identitatea sa să nu fie dezvăluită.

Guvernul francez a anunțat măsuri de securitate suplimentare pentru protestele programate sâmbătă. Autoritățile urmează să mobilizeze 70.000 de polițiști, sprijiniți de unități specializate, pentru a gestiona manifestațiile.

Cu toate acestea, numărul persoanelor care caută modalități de a se proteja reflectă preocupările existente în rândul locuitorilor capitalei, pe măsură ce se apropia un nou weekend de proteste.

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, angajat în sectorul financiar, a vizitat magazinul lui Yves Gollety pentru a se informa despre variantele disponibile pentru autoapărare. Acesta a declarat pentru Reuters că a analizat mai multe posibilități, însă, în cele din urmă, nu a cumpărat niciun produs cu această ocazie.

„Având în vedere ce s-a întâmplat săptămâna trecută şi riscul ca acest lucru să se repete weekendul viitor, aş prefera să fiu prudent şi să mă protejez”, a explicat bărbatul, care a cerut să nu fie identificat.

Acesta a precizat că sentimentul de nesiguranță nu este unul recent și că se gândește de mai mult timp la măsurile pe care le-ar putea lua pentru a se proteja. „Mă gândesc la asta de mult timp şi cred că voi lua unele măsuri”, a spus el.

Într-o altă zonă a Parisului, Yvan Weiss, proprietarul unei firme de consultanță financiară, a declarat pentru Reuters că încearcă să reducă riscul spargerii vitrinelor magazinului său. Întrebat dacă a luat în calcul achiziționarea unui spray cu piper sau a altor echipamente de apărare, acesta a confirmat că s-a gândit la această posibilitate.

În cele din urmă, Weiss a ales o altă măsură de protecție pentru spațiul comercial: instalarea unor obloane metalice mecanice la fațada magazinului.