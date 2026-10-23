Guvernul anunță măsuri urgente în toate școlile din România. Pază suplimentară, sancțiuni mai dure și reguli noi pentru elevi

Guvernul României a anunțat vineri, 23 octombrie, un set de măsuri urgente pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în urma incidentelor grave înregistrate în ultimele zile. Premierul Luca Niculescu a convocat un grup de lucru interministerial, în cadrul căruia au fost stabilite priorități precum suplimentarea personalului de pază, creșterea numărului de consilieri psihologici, înăsprirea sancțiunilor pentru violență și modificarea legislației referitoare la obiectele interzise în școli.

Premierul Luca Niculescu a convocat vineri Grupul de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, pe fondul incidentelor grave produse în ultimele zile.

La reuniune au participat vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Șeful Executivului a subliniat că autoritățile au obligația de a asigura protecția elevilor și a personalului didactic, în condițiile în care aproape trei milioane de copii învață în aproximativ 6.000 de unități școlare din România.

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu.

Una dintre principalele măsuri stabilite la nivel guvernamental vizează întărirea pazei la intrările în școli și în interiorul unităților de învățământ.

Potrivit Guvernului, numărul paznicilor urmează să fie majorat, iar măsurile de supraveghere și control vor fi consolidate pentru a reduce riscul producerii unor incidente violente.

În paralel, autoritățile au decis revizuirea și întărirea planurilor de pază existente în unitățile școlare.

Un alt obiectiv este operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă, din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și ai altor instituții responsabile.

Acest mecanism este destinat coordonării intervențiilor instituționale în situațiile care pun în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

Guvernul a stabilit și înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență produse în spațiul școlar.

Măsurile avute în vedere vizează atât agresiunile îndreptate împotriva elevilor, cât și cele comise asupra cadrelor didactice.

În plus, Executivul pregătește modificări legislative referitoare la deținerea și introducerea obiectelor interzise în unitățile de învățământ.

Anunțul nu detaliază, deocamdată, care vor fi noile sancțiuni, ce obiecte vor fi vizate de modificările legislative sau de la ce dată vor intra în vigoare noile prevederi.

Pe lângă măsurile de securitate, Guvernul intenționează să consolideze activitățile de prevenire a violenței în mediul școlar.

În acest sens, a fost decisă creșterea numărului de consilieri psihologici școlari, pentru a facilita identificarea și gestionarea problemelor care pot conduce la comportamente violente.

Totodată, cadrele didactice urmează să beneficieze de pregătire pentru identificarea timpurie a riscurilor asociate violenței și radicalizării copiilor.

Executivul a anunțat și demararea unei campanii media dedicate prevenirii și descurajării actelor de violență în școli.

Măsurile fac parte dintr-un plan de intervenție care implică mai multe ministere și instituții publice. Guvernul nu a precizat însă calendarul complet de implementare sau fondurile necesare pentru suplimentarea personalului de pază și a consilierilor școlari.