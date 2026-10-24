Amenzi usturătoare pentru șoferii care mănâncă la volan. Când intervine poliția

Aproape jumătate dintre șoferii români recunosc că obișnuiesc să mănânce în timp ce conduc, un gest care le poate distrage atenția de la trafic și le poate afecta capacitatea de a reacționa la timp în situații neprevăzute. Un alt obicei întâlnit frecvent este folosirea telefonului mobil fără un sistem hands-free, comportament declarat de aproximativ 31% dintre conducătorii auto. Ambele practici pot crește riscul producerii unor accidente și pot atrage sancțiuni din partea polițiștilor.

Mâncatul la volan a devenit o obișnuință pentru mulți șoferi, mai ales în orașele aglomerate, unde timpul petrecut în trafic îi determină pe unii să își ia masa direct în mașină. De la gustări rapide până la preparate care necesită mai multă atenție, conducătorii auto aleg uneori să mănânce în timp ce se deplasează sau așteaptă în coloane.

Gestul poate părea inofensiv, însă implică distragerea atenției de la drum. Deschiderea ambalajelor, manipularea alimentelor sau încercarea de a recupera mâncarea scăpată pot reduce atenția acordată traficului și pot întârzia reacția în cazul unei frânări bruște ori al apariției unui obstacol.

„Îţi atrage atenţia în altă parte, nu mai eşti atent la trafic, îţi mai pică în poală. Cum se poate întâmpla. Te apleci, cineva poate să frâneze, poate eşti in dreptul unei şcoli şi atunci poţi deveni un pericol”, spune un șofer, citat de Observator News.

Diferențele dintre o gustare rapidă și o masă mai consistentă pot conta atunci când vine vorba despre atenția necesară conducerii unui autovehicul. Un aliment care poate fi consumat ușor presupune mai puține mișcări decât un preparat care se poate răsturna sau care necesită folosirea ambelor mâini.

Specialiștii în conducere defensivă atrag atenția că șoferii trebuie să își păstreze capacitatea de a controla mașina și de a observa permanent ceea ce se întâmplă în jur. Atunci când atenția este împărțită între mâncare și drum, chiar și o situație obișnuită din trafic poate deveni dificil de gestionat.

„Una este să mânânci un stix sau un biscuite, şi una este să mânânci o şaorma cu de toate, să îţi cadă tot în poală, prin scaun, sunt atent, stai ca mi-a cazut şamd. Sunt situaţii când ne punem pe noi în pericol, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic, clar”, a declarat Sorin Ene, specialist în conducere defensivă.

Riscurile sunt mai evidente în traficul aglomerat, unde conducătorii auto trebuie să urmărească permanent semafoarele, indicatoarele, deplasarea celorlalte vehicule și comportamentul pietonilor. O clipă de neatenție poate însemna pierderea controlului asupra direcției sau întârzierea unei manevre necesare pentru evitarea unui incident.

Datele unui studiu privind comportamentul conducătorilor auto arată că 46% dintre șoferii români obișnuiesc să mănânce la volan. În același timp, aproximativ 31% declară că folosesc telefonul mobil în timp ce conduc, fără un sistem hands-free.

Aceste comportamente pot afecta atenția acordată drumului, chiar dacă șoferii nu le percep întotdeauna ca fiind periculoase. În timpul deplasării, conducătorii auto trebuie să fie pregătiți să reacționeze rapid la schimbările din trafic, iar orice activitate suplimentară poate limita capacitatea de a observa și anticipa situațiile neprevăzute.

Într-un experiment desfășurat într-un mediu controlat, participanții au fost invitați să conducă în timp ce mâncau, având sarcina de a păstra direcția, de a urmări indicatoarele și de a reacționa la apariția unor obstacole. Exercițiul a urmărit să evidențieze modul în care atenția împărțită între alimentație și conducere poate influența executarea manevrelor.

Experiența evidențiază importanța concentrării asupra drumului, în condițiile în care șoferii trebuie să poată răspunde prompt la evenimentele care apar pe traseu. Riscul nu ține doar de tipul alimentelor consumate, ci și de situațiile care îi determină pe conducătorii auto să își mute privirea sau să își desprindă mâinile de pe volan.

Mâncatul în timp ce conduci nu atrage automat aceeași sancțiune în orice situație. Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul Brigăzii Rutiere, polițiștii pot aplica amenzi atunci când activitatea desfășurată la volan distrage în mod periculos atenția conducătorului auto de la trafic.

„Dacă această această activitate le distrage în mod periculos atenţia de la trafic. Sancţiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte de amendă. Un punct amendă reprezintă 216,25 lei”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

La valoarea de 216,25 lei pentru un punct de amendă, sancțiunea de patru sau cinci puncte înseamnă între 865 de lei și 1.081,25 lei. Aplicarea amenzii depinde de împrejurările constatate de polițist și de încadrarea faptei potrivit regulilor rutiere.

Folosirea telefonului mobil fără hands-free și consumul alimentelor în timpul conducerii sunt comportamente diferite, însă ambele pot diminua atenția acordată traficului. În cazul mâncatului, nu există un dispozitiv care să elimine necesitatea manipulării alimentelor, astfel că șoferul poate ajunge să își folosească mâinile sau să își îndrepte privirea în altă parte.

Oprirea într-un loc sigur pentru a mânca permite conducătorului auto să își reia deplasarea după ce a terminat masa, fără să împartă atenția între această activitate și circulație. În situațiile în care polițiștii constată că un comportament îi distrage în mod periculos atenția de la trafic, conducătorul auto poate fi sancționat potrivit prevederilor aplicabile.