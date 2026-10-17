Rămâi pe loc fără permis de conducere. Poliția Română a aplicat mii de sancțiuni pe autostrăzile din România

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au aplicat peste 2.100 de sancțiuni contravenționale în urma controalelor desfășurate în perioada 5-11 octombrie. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au reținut 92 de permise de conducere, au retras 161 de certificate de înmatriculare și au constatat 11 infracțiuni.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză și pentru nefolosirea centurii de siguranță.

Astfel, polițiștii au aplicat 507 sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care au depășit viteza legală. Alte 281 de sancțiuni au fost date persoanelor care nu foloseau centura de siguranță.

„În perioada 5 – 11 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.154 de sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost aplicate 507 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 281 celor care nu foloseau centura de siguranță”, informează IGPR.

În urma verificărilor efectuate pe autostrăzi, au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale pentru defecțiuni tehnice și 32 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice (ITP).

De asemenea, polițiștii au aplicat 281 de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor referitoare la perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, precum și la utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Alte 18 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru staționarea pe banda de urgență, în timp ce 12 sancțiuni au vizat depășirile neregulamentare.

„De asemenea, au fost aplicate 7 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 32 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 281 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 12 pentru depășire neregulamentară”, subliniază autoritățile.

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au dispus și măsuri complementare. În total, au fost reținute 92 de permise de conducere, dintre care 41 pentru depășirea limitei legale de viteză.

Totodată, oamenii legii au retras 161 de certificate de înmatriculare. În timpul controalelor desfășurate în perioada 5-11 octombrie, au fost constatate și 11 infracțiuni.