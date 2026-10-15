Autostrada A7 Bacău-Pașcani: stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Când ar putea circula șoferii

Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (A7), pe sectorul cuprins între Trifești și Gherăești, au ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorul român UMB are mobilizați pe șantier 500 de muncitori și 300 de utilaje, potrivit informațiilor anunțate joi de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Sectorul are o lungime de 18,99 kilometri, iar lucrările continuă pe mai multe componente ale viitoarei autostrăzi. Evoluția proiectului a fost prezentată de șeful CNAIR într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a precizat stadiul execuției și activitățile desfășurate în prezent de constructor.

„Pe sectorul cuprins între Trifești și Gherăești, în lungime de 18,99 km, antreprenorul român (UMB) are mobilizați 500 de muncitori și 300 de utilaje, iar progresul fizic a ajuns la 60%”, a scris Cristian Pistol.

În etapa actuală, activitățile de pe șantier vizează realizarea structurii rutiere, execuția podurilor și pasajelor, precum și amenajarea spațiilor de servicii. Aceste lucrări fac parte din operațiunile necesare pentru pregătirea sectorului de autostradă în vederea deschiderii circulației.

Pe lângă intervențiile la infrastructura rutieră și la lucrările de artă, constructorul se ocupă și de instalarea echipamentelor necesare funcționării sistemelor de transport. Totodată, sunt montate parapetele de protecție și sunt realizate marcajele rutiere.

„În această etapă, activitățile se concentrează pe execuția structurii rutiere, pe lucrările de artă (poduri și pasaje) și pe amenajarea spațiilor de servicii. În paralel, se montează sistemele inteligente de transport (ITS) și parapetele de protecție și se realizează marcajele rutiere”, a precizat șeful CNAIR.

Stadiul fizic de 60% indică progresul înregistrat pe lotul dintre Trifești și Gherăești, însă calendarul deschiderii traficului depinde de mai mulți factori. Potrivit lui Cristian Pistol, printre elementele care pot influența finalizarea lucrărilor se numără asigurarea fondurilor necesare și condițiile meteorologice din perioada următoare.

Constructorul urmărește să finalizeze lucrările astfel încât circulația pe acest lot al Autostrăzii Bacău – Pașcani să poată fi deschisă până la sfârșitul anului. Reprezentantul CNAIR a precizat însă că atingerea acestui obiectiv depinde de asigurarea finanțării pentru lucrările executate după data de 31 august, precum și de evoluția vremii.

„Constructorul depune toate eforturile ca la finalul acestui an să dăm în trafic și acest lot. La fel ca în cazul lotului 1, finalizarea depinde însă de alocarea de la bugetul de stat a fondurilor pentru lucrările executate după 31 august – pe care CNAIR a solicitat-o – și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, a mai transmis Cristian Pistol.

Potrivit precizărilor șefului CNAIR, finanțarea lucrărilor realizate după 31 august reprezintă unul dintre factorii care condiționează respectarea calendarului estimat pentru deschiderea circulației. Compania a solicitat alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru aceste lucrări, iar condițiile meteorologice vor influența, la rândul lor, posibilitatea continuării și finalizării operațiunilor de pe șantier.

Valoarea contractului pentru construcția lotului 2 al Autostrăzii Bacău – Pașcani este de 1,278 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul vizează sectorul dintre Trifești și Gherăești, cu o lungime de 18,99 kilometri, unde lucrările sunt executate de constructorul român UMB.

Pe acest tronson, activitățile includ atât realizarea infrastructurii rutiere și a podurilor și pasajelor, cât și amenajarea spațiilor de servicii și instalarea echipamentelor de siguranță și transport inteligent. La momentul anunțului făcut de directorul general al CNAIR, progresul fizic al lucrărilor ajunsese la 60%, iar pe șantier erau mobilizați 500 de muncitori și 300 de utilaje.